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乙肝是肝癌的源头！这些乙肝恶变的症状，希望你提前知道

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2017-12-2739健康网
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核心提示：乙肝是指机体被乙肝病毒感染后，进行乙肝六项检测后显示阳性结果的一种疾病，发病时间不一，受很多因素的影响，也会继续发展，恶化成中重度以及肝硬化甚至肝癌。下面一起来看看不同程度的恶化会有什么症状以及要如何预防。

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乙肝是指机体被乙肝病毒感染后，进行乙肝六项检测后显示阳性结果的一种疾病，发病时间不一，受很多因素的影响，也会继续发展，恶化成中重度以及肝硬化甚至cancer。下面一起来看看不同程度的恶化会有什么症状以及要如何预防。

无症状表面抗原阳性携带者→慢性轻度肝炎

大多数的乙肝患者是表面抗原阳性携带者，没有什么症状，平常的生活不受影响，一般不用治疗。

但如果会时常感到乏力，肝区感到不舒服，不想吃饭，尿黄，进行血清检验发现谷丙转氨酶(ALT)轻度异常，可能就发展成轻度的慢性肝炎了。

轻度慢性乙肝中度、重度慢性乙肝

轻度慢性乙肝症状一般比较轻，肝功轻度异常，如症状加重，如有食欲不振，恶心，呕吐、腹胀、腹泻等；体征日见明显，面色发黄，有肝掌，皮肤可见蜘蛛痣；肝功严重异常，转氨酶球蛋白有明显升高，血清胆红素含量有40~170毫摩尔/升，凝血酶原活动度低于64%；这个时候就表示慢性肝炎已进入中度、重度阶段。

已发展为慢性重型肝炎

发展成重型肝炎主要有重度乏力，腹水，肝昏迷，消化道出血等多种症状，肝脏有大片或亚大片状坏die，病情危重，生化检验结果显示，血清胆红素已经高于170毫摩尔/升，而凝血酶原活动度已低于40%。


已发展为肝硬化

主要有面色发黑，腹胀，下肢水肿，鼻牙出血等特征性的症状。

白蛋白降低，球蛋白升高，凝血酶原活动度低于65%，肝脏缩小、有结节形成，门脉增宽等，胃肠道造影示食管、胃底静脉曲张。该型的中、晚期常可伴随腹水、消化道出血等并发症。

已发展为肝cancer

肝cancer的早期因为可能没有明显的症状，CT、核磁共振、B超等影像学检查相对可靠，化验甲胎蛋白持续大于400ng/ml的慢性肝炎患者特别要注意及时进行影像学检查，中、晚期的肝cancer一般都有明显的肝区疼痛、消瘦明显、肝脏肿大症状和体征。

哪些人的乙肝容易恶化


一、婴幼儿群体

因为婴幼儿还没有形成完善的免疫系统，不能及时清除乙肝病毒，并且容易形成免疫耐受，一旦感染，容易恶化。

二、免疫力低下的人群，但又喜欢吃路边摊的人

路边小吃卫生情况大多不合格，常常携带多种细菌和微生物，使得体质不好的人群情况更糟，不能很好的清除乙肝病毒。

三、孕妇群体

孕妇在孕育胎儿时需要大量营养和能量，会加重肝脏的负担，抗乙肝病毒能力也下降。

四、老年人

老年人的身体机能都在慢慢的退化，尤其是肝脏的新陈代谢和免疫功能。

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