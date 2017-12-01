医生：厨房3种食用油堪比烫伤药！随便备上一种都好

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“天气冷，暖气、暖宝宝怎么正确使用？”

“哪类衣服最易燃，不宜穿着做饭炒菜？”

“为什么总有孩子被烫伤？只因家长犯了这个古老的错！”

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冬季天干物燥，电暖器、暖宝宝、打火锅等加热取暖设备使用频率高，稍有不慎就容易酿致烧烫伤意外。为此，广东省工伤康复医院开展了预防烧烫伤与急救处理知识进社区活动，干货满满！





三大人群是烧烫伤的高危人群

广东省工伤康复医院烧伤整形及烧伤康复科每年都会接诊到来自全国各地的烧烫伤患者，其中居家安全引起的烧烫伤比例有逐渐增加的趋势。

该医院烧伤整形及烧伤康复科主任、主任医师易先锋介绍，烧烫伤发生率最高的要数小孩被开水烫伤，据全国统计数据，儿童烧烫伤占整个烧伤人群的33.2%。

其次，70岁以上的老年人发生烧伤比例有所增加，因为年龄大而犯糊涂，不够注意安全用电用煤气。

第三，中年人群发生烧伤意外主要是工伤，在工厂里因接触腐蚀化学品、粉尘爆炸等被烧伤，大多数是爆炸伤害。

“很多时候，烧烫伤事故是可以预防的，即使不幸被烧烫伤，如果懂得正确的急救处理，也可以最大限度地减轻伤害。”易先锋表示。





给孩子取暖，一定要做好试温、隔热

天气寒冷促使暖宝宝、电暖器频频使用，家有孩子怎么避免取暖设备伤人？

对于暖宝宝，易先锋指出，12岁以下的孩子皮肤比较幼嫩，如果给小孩使用暖宝宝，不能以大人的手掌试温，应用大人的脸颊来试温。“暖宝宝的温度绝对不能超过70摄氏度，否则容易将孩子烧烫伤。”他提醒说。

电暖器尽管自带有一层隔热布，但对于婴幼儿来说，一层布太单薄，必须用两层布隔热才能防止烫伤。对于会走路的孩子，家长要特别注意电暖器的电源插座、线头，防止漏电伤及孩子。

易先锋强调，暖宝宝、电暖器带来的烧伤，表皮面看起来只是微红，不要掉以轻心，其实这是一种很严重的慢热烧伤。要知道，长时间接触低温带来的慢性长期低温烧伤，比明火热水的烧伤还厉害。





预防开水烫伤，别再犯这个古老的错

孩子被开水烫伤时有发生，大多是因为家长粗心大意，屡屡犯了这个古老的错：给孩子洗澡，先在洗澡盆倒好热水，再加冷水。在家长去弄冷水时，可能孩子一转眼就扑到热水盆里了。

易先锋纠正说，“给孩子洗澡，应该先放冷水，再加热水，并且时刻让孩子保持在自己的视野范围内。”

一旦孩子被开水烫伤，千万不能强行扒开孩子身上的衣服，当心造成第二次损伤。其正确做法是立即找剪刀，剪开孩子的衣服。

这种衣服最易燃，不要穿它烧火做饭

冬天除了注意安全用电、煤气防漏气防老鼠，还有必要注意衣服摩擦起静电的问题。





易先锋介绍，鸭绒、羽绒、麻纱、毛衣等材质的衣服，在冬天都比较容易起静电，还有化纤成分多的衣服，都不建议穿着来烧火做饭。因为静电遇明火容易让衣服燃烧，一烧起来很难脱掉，容易造成二次伤害。

此外，家庭妇女要注意，一些家庭清洁剂含有少量的低酸或低碱，不合格的产品可能导致皮肤烧伤，因此做家务时最好戴上手套，并注意避免让孩子接触到它们。

轻度烧烫伤，居家处理可用3种食用油

轻度烧伤，是指皮肤的烧伤面积小于1%，这种可以在家处理。易先锋支招说，在受伤的30分钟内用干净的水冲洗患处，或者用冰块进行冰敷，均可以止痛。另外，家里若有茶油、麻油、橄榄油这3种食用油，以及紫草油，均可涂在患处有利于促进创面的愈合，也可以使用万花油、万金油、烧伤膏。预防感染可以使用百多邦、含银成分的一些药膏。

普通烧伤面积，小孩小于3个手掌大（儿童的手掌），大人小于5-10个手掌面积的大小，属于中度烧伤，不一定要住院治疗，可以在医院门诊治疗。

当烧伤面积，小孩超过5%，大人超过10%，属于重度烧伤，应该进行住院治疗。（通讯员：黄黎锋）