睡觉头北脚南有什么坏处？中医：伤人阳气，诱发脑血栓

核心提示：顺应季节变化来养生，到了冬季，睡觉主张早睡晚起，这是希望你的睡眠能够充足。然而，成年人群中的失眠率高达57％，除了失眠而睡不着，还有许多人是因为熬夜干其他事占用了睡觉的时间。

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顺应季节变化来养生，到了冬季，睡觉主张早睡晚起，这是希望你的睡眠能够充足。然而，成年人群中的失眠率高达57%，除了失眠而睡不着，还有许多人是因为熬夜干其他事占用了睡觉的时间。

医学指导：广州市一院南沙分院中医科副主任中医师 唐梁

睡觉对身体有多大好处？看完这7点你就知道

好处1、消除身体上的疲劳，使体力满血复活；

好处2、让劳累的大脑得到休息，保护大脑，让你恢复精力；

好处3、睡眠好可以提高人体的免疫力，康复机体；

好处4、睡觉可以促进生长发育，尤其是小朋友，睡觉好不好直接影响个头；

好处5、睡觉是延缓衰老的有效方式，可以促进长寿；

好处6、睡觉有利于建立健康的心理状态；

好处7、女人睡觉就是睡“美容觉”，反映出睡觉有利于皮肤美容。

怎样才能睡个好觉？注意4个关键点

睡眠是很脆弱的，可能一点芝麻绿豆的小事都会破坏它。唐梁表示，要想睡眠好，除了主观上不要胡思乱想，可以在4个方面进行改善。





1、睡觉尽量不要头北脚南

中医养生对于睡觉，非常注重床的摆放朝向，即“卧向”，意思是人在睡觉时头与脚的位置方向。

一般认为，北首而卧容易导致睡不好。这在许多中医古籍可以看到相关记载：

“头勿北卧，及墙北亦勿安床”——《千金要方?道林养性》

“首勿北卧，谓避地气”——《老老恒言?安寝》

古代养生家认为，北方属水，是阴中之阴位，担心北首而卧的阴寒之气，损伤了人体的阳气。

有调查发现，老年人睡觉时采取头北脚南的姿势，比其他卧向更容易发生脑血栓。

国外也有研究资料表明，以头北脚南的卧向睡觉，容易诱发心肌梗塞。

2、冬天睡够8-9小时

春夏要求晚睡早起，每天睡5—7个小时即可；

秋季讲究早睡早起，每天大约睡7-8个小时即可；

冬天应该早睡晚起，每天睡足8-9个小时。

每个人都要找准自己的生物钟，按时作息，方可提高睡眠效率。

传统养生观点一直都主张睡子午觉，子指的是晚上11点到凌晨1点、午是白天11时——13时。

这两个时辰，阴阳交接，极盛及衰，人体内的气血阴阳很不平衡，所以必须静卧。

现代研究发现，人在子午的睡眠质量和效率都比较好。

对于老年人来说，睡子午觉的意义还在于可以预防心脑血管病。





3、睡如弓

睡觉姿势要像一把弯弯的弓箭，研究表明，这个姿势能够很好减小地心对人体的作用力。

以右侧卧睡对心脏负担最小，不要俯卧或把头埋在被子里睡觉，更不要把手放在胸口上，以免做噩梦。

4、卧室不要放太多电器

睡觉的房间不要太大，光线宜柔和昏暗，保持安静。

不要开灯睡觉，老人小孩怕半夜上厕所摔跤，会一直开着小夜灯睡觉，那么也要注意远离床头，光线尽量暗一点。

卧室不要放太多电器，以免被辐射、电磁波干扰大脑休息。

睡前请摘掉这些物品：项链、手镯、戒指、手表、假牙等，否则会影响身体的健康。（通讯员：黄月星）