每天熬夜，你还是可能身体健康！主要看这一点

核心提示：很多人知道要早睡，不能熬夜，但每到睡觉的点，身体还是很诚实地刷着手机。关于熬夜的危害，相信不用小编多说，但有的人就是早睡不了，也有人说，其实早睡早起并不一定就健康，事实是怎样的呢？

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很多人知道要早睡，不能熬夜，但每到睡觉的点，身体还是很诚实地刷着手机。关于熬夜的危害，相信不用小编多说，但有的人就是早睡不了，也有人说，其实早睡早起并不一定就健康，事实是怎样的呢？

医学指导：心理睡眠医学科主任医师 刘艳骄

关于睡眠的4个问题，你一定想知道

问题一：所有人都适合“早睡早起”吗？

“不是所有人都适合早睡早起”，专家直言。

按生物节律，人可以大致分为2类：早上容易兴奋的人（清晨型）和晚上容易兴奋的人（夜间型）。

人体控制睡眠的机制，主要是睡眠内稳态和生物钟一起进行调节，睡眠内稳态决定你活跃时间是早上或晚上，而生物钟与你的睡眠状态息息相关。

这两套系统共同影响着我们什么时候睡，睡多久，睡得如何。

那为什么有“清晨型”和“夜间型”？科学家认为和基因有关。

在这两套调控机制中，一个叫DEC2的基因发挥着特别作用：

这一基因的表达受生物钟调节，表达出的蛋白质是一种转录抑制子，可以抑制生物钟核心调控元件“CLOCK”和“BMALL1”，以此影响睡眠时长。

所以那些睡得少但精神很好的人，很可能是这个基因起了作用。





问题二：“早睡早起”是科学的睡眠方式吗？

专家认为，不是所有季节都适合“早睡早起”。对一个人而言，什么时间睡觉，主要取决于平时培养的睡眠习惯，同时外界环境也会有影响。

古代养生学家根据一年四季的变化，提出了不同季节的睡眠时间。

春季入夜即睡，天明即起，即“夜卧早起”。

夏季睡眠时间宜拖后，但晨起时间不变，即“夜卧早起”，但要午睡。

秋季睡眠时间宜稍长，以补夏季睡眠时所伤阴气，即“早卧早起”。

冬季的睡眠时间在一年中最长，应遵循“早卧晚起”的睡眠方式。

问题三：“晚睡早起”对身体不好吗？

专家认为并不是。适合自己的睡眠习惯就是最好的睡眠养生。

世卫组织提出的健康标准中，“睡得香”是睡眠质量的标准之一。





比如，如果一个人习惯了“晚睡早起”，每天睡眠时间少于6小时， 但白天没什么不舒服，说明他的睡眠还算健康；

而一个长睡眠型的人，每天睡眠时间超过8小时，但白天会感到状态不佳，也不能说他睡眠健康。

但是，长期维持某种不良的睡眠习惯会造成节律紊乱，甚至出现睡眠障碍，不可忽视。

问题四：怎样能拥有健康的睡眠方式？

1、保持良好睡眠，每天按时睡觉。

2、要有良好的睡具，保证睡眠环境舒适。

3、睡前减少兴奋剂摄入，减少入夜的工作安排。