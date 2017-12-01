每天熬夜，你还是可能身体健康！主要看这一点

核心提示：很多人知道要早睡，不能熬夜，但每到睡觉的点，身体还是很诚实地刷着手机。关于熬夜的危害，相信不用小编多说，但有的人就是早睡不了，也有人说，其实早睡早起并不一定就健康，事实是怎样的呢？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
很多人知道要早睡，不能熬夜，但每到睡觉的点，身体还是很诚实地刷着手机。关于熬夜的危害，相信不用小编多说，但有的人就是早睡不了，也有人说，其实早睡早起并不一定就健康，事实是怎样的呢？
医学指导：心理睡眠医学科主任医师 刘艳骄
关于睡眠的4个问题，你一定想知道
问题一：所有人都适合“早睡早起”吗？
“不是所有人都适合早睡早起”，专家直言。
按生物节律，人可以大致分为2类：早上容易兴奋的人（清晨型）和晚上容易兴奋的人（夜间型）。
人体控制睡眠的机制，主要是睡眠内稳态和生物钟一起进行调节，睡眠内稳态决定你活跃时间是早上或晚上，而生物钟与你的睡眠状态息息相关。
这两套系统共同影响着我们什么时候睡，睡多久，睡得如何。
那为什么有“清晨型”和“夜间型”？科学家认为和基因有关。
在这两套调控机制中，一个叫DEC2的基因发挥着特别作用：
这一基因的表达受生物钟调节，表达出的蛋白质是一种转录抑制子，可以抑制生物钟核心调控元件“CLOCK”和“BMALL1”，以此影响睡眠时长。
所以那些睡得少但精神很好的人，很可能是这个基因起了作用。
问题二：“早睡早起”是科学的睡眠方式吗？
专家认为，不是所有季节都适合“早睡早起”。对一个人而言，什么时间睡觉，主要取决于平时培养的睡眠习惯，同时外界环境也会有影响。
古代养生学家根据一年四季的变化，提出了不同季节的睡眠时间。
春季入夜即睡，天明即起，即“夜卧早起”。
夏季睡眠时间宜拖后，但晨起时间不变，即“夜卧早起”，但要午睡。
秋季睡眠时间宜稍长，以补夏季睡眠时所伤阴气，即“早卧早起”。
冬季的睡眠时间在一年中最长，应遵循“早卧晚起”的睡眠方式。
问题三：“晚睡早起”对身体不好吗？
专家认为并不是。适合自己的睡眠习惯就是最好的睡眠养生。
世卫组织提出的健康标准中，“睡得香”是睡眠质量的标准之一。
比如，如果一个人习惯了“晚睡早起”，每天睡眠时间少于6小时， 但白天没什么不舒服，说明他的睡眠还算健康；
而一个长睡眠型的人，每天睡眠时间超过8小时，但白天会感到状态不佳，也不能说他睡眠健康。
但是，长期维持某种不良的睡眠习惯会造成节律紊乱，甚至出现睡眠障碍，不可忽视。
问题四：怎样能拥有健康的睡眠方式？
1、保持良好睡眠，每天按时睡觉。
2、要有良好的睡具，保证睡眠环境舒适。
3、睡前减少兴奋剂摄入，减少入夜的工作安排。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
女人阴毛稀疏是怎么回事？阴毛稀疏可能是这些原因引…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]