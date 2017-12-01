查血糖之前有2个禁忌，一不小心就会“踩雷”！

核心提示：众所周知，测定血脂的两项标准是血浆胆固醇和甘油三脂水平。甘油三酯、磷脂、胆固醇、胆固醇酯和非酯化脂肪酸等都是血脂的一部分，血脂就是指血浆中的脂类物质。而人体内的脂类代谢情况通过血脂含量可以反映出来。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

当今，高血脂人群越来越常见，很多人对高血脂不以为意，但这种病发展到一定程度，可能引起动脉硬化、心 梗等严重疾病。你知道高血脂是怎么引起的吗？下面一起来了解一下吧。

诱发高血脂有2个因素

引发血脂有2个因素：一个是食用动物性食物等通过消化系统吸收而来的外源；一个是肝脏、小肠粘膜等组织合成的内源。

正常情况下，血脂容易受食物成份和体内代谢的影响。脂类本身不溶于水，它们必须与蛋白质结合形成脂蛋白才能以溶解的形式存在于血浆中，并随血流到达全身各处。

所以，血液里的脂肪过多会堵塞血管，从而诱发血液疾病，如高血压、高血脂、冠心病等。

医学上认定，血脂在某种意义上属于“生活方式病”或“现代文明病”，所以一旦确诊了血脂高、血压高不要紧张、更不要滥用降脂药物，要及时就诊，谨遵医嘱。

从生活方式上有效降低血脂的关键是，改变饮食习惯和适度锻炼。但血脂恢复正常量并不是仅仅依靠这两项改变就可以达成。





瘦的人就不得高血脂？错！

虽然，实验证明，随着肥胖程度越高，血脂含量越高；反之，血脂含量越低。实验说明了，为啥动脉粥样硬化症、冠心病、脑血栓、高血压、高脂血症等病在肥胖人群中发病率高于普通人群。

所以，肥胖人群想要身体健康可以考虑积极减肥，但并不意味着体型偏瘦的人就不会有高血压、高血脂等毛病。

因为，积极减肥，少吃多动虽然在一定程度上可以缓解血脂偏高，但并不是唯一因素。

偏瘦和过度吃素者因为不吃大鱼大肉等高油脂食物误认为自己绝不会发生血脂偏高、胆固醇异常问题是不对的。因为血脂异常除了和合理饮食、规律运动相关，血脂异常还受年龄、性别、家族病史等危险因素相关。





补充：查血脂前要注意什么？

众所周知，测定血脂的两项标准是血浆胆固醇和甘油三脂水平。甘油三酯、磷脂、胆固醇、胆固醇酯和非酯化脂肪酸等都是血脂的一部分，血脂就是指血浆中的脂类物质。而人体内的脂类代谢情况通过血脂含量可以反映出来。

据了解，血脂短时间内会大幅度上升有2个因素，一是大鱼大肉后，通常36小时慢慢恢复正常；二是短期饥饿后，短期挨饿身体会自动调动储存脂肪，使得血脂含量暂时提高。所以去医院检查血脂时，既不能大鱼大肉也不能节食，正常饮食就好。

正常医生检查血脂，要求空腹12小时后早晨抽血，此时才能反映抽血者血脂的实际水平。