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做一次头发，相当于给它“上刑”！6种人不适合烫染头发

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2018-01-2139健康网
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核心提示：春节即将到来，很多人都会想着去做头发，搞个新发型也好，烫染拉怎样都好，都要美美地做个新发型迎接新年。但是你知道吗烫染这些看似时尚潮流的“美发”对发质跟健康是有损害的。

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春节即将到来，很多人都会想着去做头发，搞个新发型也好，烫染拉怎样都好，都要美美地做个新发型迎接新年。但是你知道吗，烫染这些看似时尚潮流的“美发”对发质跟健康是有损害的。

那些五颜六色的染色剂并不是适合每个人的，以下这几类人是不适合染发跟烫发的：

处于妊娠期跟分娩后半年内的女性不适合染烫

女性在整个妊娠期跟哺乳的过程中都是不能接触这些染发剂，这些化学品不仅对自己有影响，对孩子也是有影响的。在这个敏感的时期女性的生理状态会有一定的变化，因此在这个非常时期内你的发质是非常脆弱的，头发脱落的问题是比较严重的。如果在这个时候用化学品去染烫头发，那只会加重掉发的情况，更严重的是影响到孩子的正常发育。

处于经期的女性不适合染烫

如果你正准备去做染烫，而这种时候刚好是在生理时期那就要延缓进行了。我们的头皮毛孔是超过十万个那么多的，吸收那些化学成品的速度是快到惊人的。加上女性在生理期间本身抵抗力就比较低，皮肤也是比较敏感的，这种情况下染发剂对你头皮健康的侵寒力度是更大的，还会影响内分泌。


对染发剂过敏的人不适合染烫

染膏里边的主要成分是对苯二胺，这种物质是非常容易引起皮肤敏感的，如果染膏的颜色更深，那么对苯二胺的含量就越高。如果你是属于皮肤敏感人群，那么去染发之前的3天要连续在耳后做一个过敏测试。染发剂里边含有的碱性成分是很多的，所以过敏的情况可能会比较少些，但是皮肤对碱的反应是比较敏感的，可能会出现比较刺激的反应。

户外工作者不适合染烫

如果你的工作是整天长时间在露天作业的，那么头发就是长期在阳光下暴露了，那发质就受损干燥的情况就会很严重。还有冬季是比较寒冷的，头皮会因为血管的收缩从而无法得到充足的营养。因此户外工作者如果去染烫是会对头发跟头皮造成很大的伤寒的，户外工作者平常一定要做好对头部的防护，比如戴头巾或者戴帽子。


儿童跟老人还有肝肾功能不全的人群不适合染烫

儿童的皮肤是很娇嫩的，千万不能碰这些化学品，很容易就出现过敏的反应，加上小孩的身体解毒能力也是比较弱的。老人呢也不行，老人的肝肾功能是比较弱的，如果去碰这些化学品，那么有害的物质就会积聚在体内，严重影响到健康安全等。肝肾功能不全的患者身体的解毒功能已经是有问题的了，更加不能碰这些化学品，会导致病情更加严重的。

天生发质比较差的人群不适合染烫

你若是天生发质比较差，很容易开叉断裂、内分泌失调、患有甲状腺等是不适合去染烫头发的。这类人本身就很容易脱发了，如果你还去染烫那就是雪上加霜了。

染烫头发本身对发质以及身体健康的影响是很大的，所以要去染烫的童鞋一定要选择相对安全并且合格的产品，同时要请专业的经验比较深厚的美发师给你操作。平日里也要做好对头发的护理，染头发的间隔最好的是要3个月以上，染发前可在而后进行测试是否过敏先。

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