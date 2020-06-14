痘痘、黑头、瘙痒……超过多久时间不洗被，百万螨虫陪你睡？

核心提示：螨虫是一种微小的寄生动物，一般体长为0．1㎜－0．5㎜，而外形有圆形、卵圆形或长形等。平时大家用肉眼是无法看见螨虫的，只有通过放大镜或光学显微镜才能看清其细微结构。而目前，世界上已经发现了5万多种螨虫，其中生存在人类居住环境的螨虫有40多种，而关系到人体健康的就有10多种。

“姑娘，你脸上这些小颗的就是螨虫，这样下去整个脸会很难看！你需要尽快除螨！”

脸上长粉刺、痘痘，还经常瘙痒的小伙伴，一去到商场就会有推销人员过来介绍产品，通常会科普“螨虫”来获取信任。

大概是在2002年的时候，“除螨”这个概念被引入国内，电视上铺天盖地做着广告，以至于到现在，很多人依然“谈螨色变”。

那么，“除螨”真的有必要吗？螨虫真的对人体有那么大的危害？

何为螨虫？

螨虫是一种微小的寄生动物，一般体长为0.1㎜-0.5㎜，而外形有圆形、卵圆形或长形等。平时大家用肉眼是无法看见螨虫的，只有通过放大镜或光学显微镜才能看清其细微结构。而目前，世界上已经发现了5万多种螨虫，其中生存在人类居住环境的螨虫有40多种，而关系到人体健康的就有10多种，比如尘螨、粉螨、蠕形螨、疥螨等。

螨虫都真的有害吗？

在日常生活中，最常被人们提及到的螨虫有3种，分别是尘螨、蠕形螨以及疥螨。不管是哪一种螨虫，在适宜的温度、湿度和食物下，就会快速繁殖。

一般尘螨主要以人体的汗液、分泌物以及脱落的皮屑为食，多数分布在沙发、毛绒玩具、床垫、枕芯等地方。尘螨是最常见的过敏原之一，通常会导致人出现过敏性皮炎、哮喘病、支气管炎、肾炎、过敏性鼻炎等疾病。

蠕形螨主要寄生在人体的毛囊以及皮脂腺中，比如耳朵、鼻子、头皮、后背等。当皮肤上严重感染蠕形螨后，就容易导致皮肤有虫爬感、毛孔粗大、皮肤粗糙、皮肤变油、黑头增多、痘痘痤疮增长等，严重时还会诱发毛囊炎、溢脂性皮炎、皮肤表面渗出脓液，眼睑缘炎和外耳道瘙痒等疾病。





而疥螨主要寄生在人和哺乳动物的皮肤表层，很有可能会引起皮肤剧烈瘙痒，泛红、水肿等。值得注意的是，一般正常情况下疥螨只寄生在狗、猫等动物身上。

生活除螨有好办法

螨虫的存在对人的健康会有一定的影响，因此在日常生活中要学会除螨虫，做到以下三点可有效帮助大家出掉螨虫。

1、勤洗、勤晒、勤换

日常生活中，经常使用或接触的生活用品，比如床单、枕套、毛毯、床垫等，这些最好都每半个月换洗一次，并且进行清洗消毒，这样才有助于去掉螨虫。有研究表明，半个月不换洗的被单，可附着超过100万只螨虫。平时在阳光特别好的情况下，可以把这些用品拿出去暴晒几小时，也能除螨。

2、保持室内干燥、通风

螨虫喜欢湿润的地方，因此平时注意室内干燥、通风是有助于除螨的，比如在家时多打开窗户。另外，对于易过敏的人来说，在卧室最好不要摆放花或使用毛毯、布艺沙发等。

3、降低室内相对湿度

据有关研究显示，室内使用高性能吸湿机和空调机降低相对湿度和螨虫的总量，既实用又有效。一般来说，将相对湿度控制在50%以下是控制螨虫及其过敏源最常用的方法。

4、定期清除灰尘

对于预防螨虫，定期清除室内的灰尘是很有必要的，比如每周清除室内灰尘1-2次，这样做是为了让携带螨虫及其他霉菌的灰尘无法飘散于空气中。另外，也要定期打扫比较隐秘的角落，比如床下、沙发下、衣柜下等，这可以消除螨虫生存的小环境。

5、不要把糖和饼干储存太久

大多数人家中会放有糖或饼干，甚至一放就放好长时间，殊不知这就给螨虫提供了很好的繁殖环境。因此大家日常想要预防螨虫最好不要把一些糖或饼干放在床边或沙发边，另外这些食物也不要存储太久。

除螨仪真的有效吗？

有不少人觉得除螨是一件费时间的事情，因此一味相信市面上一些除螨仪，比如各类除螨吸尘器、紫外线灯除螨仪、超声波除螨等。其实这些除螨仪的效果不稳定，如买到了劣质的，只会更加浪费时间。

商家吹捧除螨效果当作买点，吸引大家购买商品，大家一定要擦亮眼睛注意辨别。例如紫外线除螨仪使用正确是能够杀死部分螨虫，但已被杀死的螨虫得需要吸出来，不然就会残留在日用品上并作为过敏原侵蚀人的皮肤。而具有强吸力的除螨仪也仅仅只能吸收表面的螨虫，藏在床褥和床垫深处的尘螨或尘螨残留物无法去除。不管是哪种除螨仪都是对物品表面的螨虫起作用，而对藏在对边角、缝隙、织物深层的螨虫起到的作用很有限。

总而言之，少信一些除螨仪，日常多注意卫生、多清洗日常用品、多注意室内的通风，这样才能够帮助你出掉螨虫。





参考资料：

1. 《你了解螨虫吗》.新华网.2019-01-07

2. 《4000多只螨虫正在你的脸上“吃喝拉撒” 除螨刻不容缓》.人民网.2017-07-13

3. 《据说：被子有百万只螨虫！除螨仪真的有用吗？6个字和螨虫说拜拜》.妙手医生.2019-11-21

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