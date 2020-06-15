美容院害惨了多少中国女人！4个坑人的美容项目，别再花冤枉钱

核心提示：目前我国的美容行业正处于快速发展期，共有10000多个已注册的医疗美容机构，医美行业占有率排名全球第3。2018年中国医疗美容市场规模超过2000亿元，达到2245亿元。

“你老公的钱，还不是你的钱！现在你不花钱保养自己，等钱被另一个女的用了，你才晓得啥子是心痛！”这句话来自赵女士的转述，而对她说这话的，是某美容院的工作人员。

她说，这句话说到她的心坎，也让她在13年内一共在这家美容院花了30多万。

48岁的赵女士是2个孩子的母亲，老公经商，家中经济条件良好，她也不用工作。此外，她的交际圈非常窄，除了一些旧友就是在美容院认识的工作人员。

赵女士左脸有一些隐隐约约的疤。她说是去年年底在美容院做了面部微雕美容后引起过敏留下的，现在天气一热就发痒，非常难受。

赵女士说，正是那次糟糕的体验让她醒悟——自己十几年间花的钱算是白费了。她回忆，自己几乎每周都会去美容院洗脸，并做一些美白祛斑项目，但她的面色还是比较黝黑，且有不少色素斑。

赵女士的经历，让很多爱美的女性感同身受。每周按时到美容院报道，交昂贵的价钱，想让自己变得更美，不料却深陷美容院的套路之中。钱花了不少，最后皮肤反而越来越差。

美容行业，乱象丛生

目前我国的美容行业正处于快速发展期，共有10000多个已注册的医疗美容机构，医美行业占有率排名全球第3。2018年中国医疗美容市场规模超过2000亿元，达到2245亿元。

走在街头，每隔几百米就有一家美容机构。“一针见效”“无毒副作用”“三天变美”“包让老公回心转意”“重回18岁不是梦”……美容行业虚假宣传、以次充好、漫天要价的现象层出不穷，政府也多次出售整顿。然而，美容行业的暴利，还是让不少人前仆后继。

·经常被消费者投诉

近年来，效果不佳、收费不透明、超范围行医、黑医美机构泛滥等词语，成为美容行业的高频投诉词。

为脱离监管，有的美容院设在居民住宅区、写字楼、公寓等卫生环境不达标的地方。

花了1万元隆鼻，植入的硅胶却是10元次货，擤一擤鼻涕鼻子就歪了。



用廉价的维生素C、生理盐水、维生素B12兑在一起做成“美容针”，再以23万元一针的价格卖给消费者。

五花八门的消费项目，美容师说得天花乱坠，消费者消费完之后却发现根本不是这么一回事。

江苏的余小姐在一家知名美容院做了价值1万元的“面部精雕”美容，美容院院长亲自为余小姐服务，说是可以修复面部肌肤，加强肌肉活力，还能瘦脸。然而，余小姐在体验之后，发现自己面部的肌肤不但没有变好，还更加容易变干，涂了乳液也没有用，肤色也越来越暗沉。越想越气，余小姐与美容院交涉无果，拨打12315进行投诉。最后，工商局在对这所美容院进行检查的过程中，发现了更多违法行为，最终对其进行了查处。

以湖南长沙为例，2018年持合法有效证件的医疗美容机构共有147家，有21家被投诉，其中17家还是长沙市医疗美容协会会员单位。

·从业人员普遍素质不高

你有没有想过，一边帮你做美容，一边头头是道，诱导你消费更多美容项目的美容师，是真正的美容师吗？

2018年，中国数据研究中心、中国整形美容协会发布的《中国医美“地下黑针”白皮书》揭露了惊人的“黑医生”信息。数据显示，在“黑医美”市场中，每10名医美从业者中，就有9名“黑医生”。

医美行业门槛低、市场大，只要胆子大，就能干医美。这些来自各行各业的美容师，在从事美容行业之前，不同的是可能卖过化妆品，可能开过餐馆，可能做过服务员，同样的是他们都对美容知识一窍不通。

上海九院整形外科主任孙宝珊说：“整形医生不能‘速成’， 一名医学生前后要经过9年的学习、实践，才能有成为专业医生的资格。然而，在外面的培训机构，花3000元进修一个月，就能给你发一张医美咨询师的执业资格证。”

甚至有很多美容机构花钱买证，每月花上数千元聘请一名持医师执业资格证的退休医生，有检查的时候就出一下面，没有检查的时候，依旧“以次充好”。

这些美容项目，其实都是坑你钱

清洗血管、淋巴排毒、肠道排毒……美容院的美容项目看起来煞有介事，好像挺有道理，其实很多都是噱头，欺骗消费者，实际上根本没有必要去做。比如：

1、淋巴排毒

如果美容院的工作人员跟你说：“在美容界，淋巴按摩被称为淋巴清道夫！”千万不要上当，淋巴系统的代谢物，不会通过汗液和尿液直接排出体外，而是进入血管，重新参与血液循环。

因此，所谓的“淋巴排毒”“疏通淋巴”都是商家制造的概念，目的是吸引消费者消费。按摩淋巴不但无法排毒，相反，还有可能损伤淋巴功能，对身体造成伤害。

2、卵巢保养

涂抹药物、按摩穴位、红光、理疗……卵巢保养好，女人不会老，但是美容院的卵巢保养项目真的靠谱吗？只能说用处不大，

一方面，卵巢的位置比较深，位于肚脐靠下的双侧髂窝区，药物没有办法发挥效用，按摩也按摩不到，所以是在做无用功。另一方面，一些口服的卵巢保健品，可能含有激素，反而对卵巢健康不利。总的来说，均衡饮食和坚持运动，才是保养卵巢的不二法门。

3、乳腺按摩

按摩乳腺可以丰胸，还可以预防乳腺增生、乳腺癌，你信了吗？

第一，丰胸就别指望了，乳房的大小是由基因和激素决定的，你怎么按也不会越按越大。第二，在按摩乳腺的时候，如果手法不专业，或者用力过度，还会导致乳腺组织损伤，出现水肿、疼痛，甚至乳腺导管断裂。

4、快速美白

一白遮百丑，有些女性对白近乎痴迷，脸要白、手臂要白、大腿要白，甚至私处也要白。这些女性，最容易挡不住诱惑，陷入美容院“快速美白”的套路。

一个人的皮肤白不白，主要取决于黑色素细胞合成黑色素的能力。黑色素生成得多，皮肤就越黑；反之，皮肤就越白。美容院宣称可以快速美白的产品分外涂和内服，大多都有副作用。

爱美之心，人皆有之。随着社会的进步，生活水平提高了，人们对美的追求也变得更加迫切。但是，我们要保持理智，不要盲目跟风，谨防落入美容院的消费圈套，最后竹篮打水一场空不说，还让美容梦破碎。

参考资料：

[1]《医疗美容乱象丛生 建立“白名单”能否药到病除？》.科技日报 .2019-06-28

[2]《3000元就能当“咨询师”？医疗美容行业乱象丛生》.中国青年报.2019-11-01

[3]《美容市场四大乱象：概念混乱各种忽悠大行其道》.京华时报.2015-12-29

[4]《“排毒养生”坑了多少人，事实真相是：你真的不需要排毒》.健康时报. 2019-09-12

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