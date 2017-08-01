感染了HPV，怀孕时间居然还分两种！

核心提示：HPV疫苗并不是每个人注射了都有最好的效果，例如有过性生活的人。这是因为她们感染HPV的几率会大幅度上升。

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7月31日，中国内地第一个宫颈癌疫苗宣布已经正式上市！但是HPV疫苗并不是每个人注射了都有最好的效果，例如有过性生活的人。这是因为她们感染HPV的几率会大幅度上升。然而注射HPV疫苗效果不大的育龄女性往往是感染HPV的高危人群。因此，她们开始担心自己感染了HPV还能不能怀孕？

HPV即人乳头瘤病毒，它不仅会使得生殖器引起感染，还可能会使得皮肤、呼吸道受到感染。另外，只要女性有过性生活，都存在把HPV带入生殖道的可能性。

感染了HPV，女性还能不能怀孕？

1.HPV有低危亚型和高危亚型这两种，其中在99%的宫颈癌中能够检测到高危性HPV，换句话来讲就是低危型的HPV导致宫颈癌的可能性很小，然而它却会引发许多可怕的症状，例如尖锐湿疣，这种病除了会在孕期得到较快的发展外，还可以通过产道传染给胎儿，导致新生儿咽喉部乳头状瘤。





因此，感染了低危型HPV的人最好先治疗痊愈后再怀孕。

2.感染了高危型HPV的人，倘若检查出没有发生病变，可以怀孕。这是因为HPV发展到宫颈癌这个过程是非常漫长的，至少需要七年。有报道说，高危型HPV只要没有引起癌前病变是可以怀孕的。

当然，有部分感染了高危型HPV的女性，仍然忧虑会对孩子的健康造成影响，因此，打算等转阴后再要孩子。





针对这种现象，专家表示，这是不可取的做法。由于高危型HPV发展为宫颈癌需要很长的时间，而让它转阴也是不容易的，长久等下去，就可能真的会对生育造成不良的影响了。

另外，因为HPV不会进入到人体血液，所以既不会对胎儿的发育造成影响，又不会导致胎儿畸形，因此，可以放心怀孕。需要注意的是，在怀孕前，建议女性去做一次宫颈防癌涂片来排除宫颈癌的可能。