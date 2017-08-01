39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美容新媒体 > 正文
综合
问医生

备孕必做HPV检查，有何注意事项呢？

美容文章排行榜
2017-08-1639健康网黄丽蓉
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：据了解，日前在中国内地首次正式上市的HPV疫苗接种人群的划分依据有无性生活。而且不仅在接种HPV疫苗前，需要做HPV病毒DNA检测和子宫颈细胞检验。HPV检查也是备孕前必不可少的一项检查。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

据了解，日前在中国内地首次正式上市的HPV疫苗的接种人群主要是9到25岁的女性。难道超了年龄就不能打了吗？不是的，接种人群的划分依据并不是年龄而是有无性生活，因为有性生活的人，她们感染HPV的可能性会大幅度上升，就算是注射了，也不会达到最佳的效果。另外，在接种HPV疫苗前，还需要做HPV病毒DNA检测和子宫颈细胞检验。

HPV检查也是备孕前必不可少的一项检查。

为什么要做HPV检查？

HPV是一种常见的双链病毒，大概有两百多种，有低危亚型和高危亚型两种，高危型HPV可能会导致宫颈癌，但是高危型HPV演变成宫颈癌需要的时间，因此正常情况下，在没有引起癌前病变的时候怀孕是不会对婴儿的健康造成影响的。

相比之下，低危型HPV则会引发尖锐湿疣等可怕的症状。尖锐湿疣这种病在女性怀孕期间会得到迅速的发展，而且还可能会通过产道传染给胎儿，然后HPV感染就会在新生儿的呼吸道上出现，极易导致喉乳头瘤。


总的来说，持续感染高危型HPV是宫颈癌的高危因素。超过百分之九十以上的宫颈癌都有高危型HPV感染。而低危型HPV感染则可能会影响新生儿的健康。因此，妇科专家表示，为了确保在怀孕期间可以安心，新生儿的健康，在备孕前女性务必要去正规医院做HPV检查，假如感染高危型HPV，在确保没有癌前病变后，就可以怀孕；如果感染了低危型HPV，就需要等到痊愈后再怀孕了。

HPV检查的方法？

HPV检查是无创性检查，专业医务人员会使用专用软刷取宫颈口的分泌物来检测。


HPV检查前的特别注意事项？

1.避免在检查前的二十四小时有性生活。

2.在检查前的24-48小时这段时间除了不要冲洗阴道或者使用阴道栓剂外，还不可以做阴道内诊。

3.不要在来例假的期间进行。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

宫颈癌

尖锐湿疣枸橼酸他莫昔芬片

常见症状：

并发症状：流产

相关检查：

推荐用药：平消胶囊

平消胶囊

活血化瘀，止痛散结，清热解毒，...[详细]

￥65购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号首都医科大学附属北京…预约挂号

推荐医生：吴煜 主任医师张明智 主任医师贺用和 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

宫颈癌 HPV检查 备孕

我来评论

已有0人评论  查看评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

痘痘怎么调理痘痘怎么调理
这些人都容易长鱼尾这些人都容易长鱼尾
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈