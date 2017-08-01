备孕必做HPV检查，有何注意事项呢？

核心提示：据了解，日前在中国内地首次正式上市的HPV疫苗接种人群的划分依据有无性生活。而且不仅在接种HPV疫苗前，需要做HPV病毒DNA检测和子宫颈细胞检验。HPV检查也是备孕前必不可少的一项检查。

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据了解，日前在中国内地首次正式上市的HPV疫苗的接种人群主要是9到25岁的女性。难道超了年龄就不能打了吗？不是的，接种人群的划分依据并不是年龄而是有无性生活，因为有性生活的人，她们感染HPV的可能性会大幅度上升，就算是注射了，也不会达到最佳的效果。另外，在接种HPV疫苗前，还需要做HPV病毒DNA检测和子宫颈细胞检验。

HPV检查也是备孕前必不可少的一项检查。

为什么要做HPV检查？

HPV是一种常见的双链病毒，大概有两百多种，有低危亚型和高危亚型两种，高危型HPV可能会导致宫颈癌，但是高危型HPV演变成宫颈癌需要的时间，因此正常情况下，在没有引起癌前病变的时候怀孕是不会对婴儿的健康造成影响的。

相比之下，低危型HPV则会引发尖锐湿疣等可怕的症状。尖锐湿疣这种病在女性怀孕期间会得到迅速的发展，而且还可能会通过产道传染给胎儿，然后HPV感染就会在新生儿的呼吸道上出现，极易导致喉乳头瘤。





总的来说，持续感染高危型HPV是宫颈癌的高危因素。超过百分之九十以上的宫颈癌都有高危型HPV感染。而低危型HPV感染则可能会影响新生儿的健康。因此，妇科专家表示，为了确保在怀孕期间可以安心，新生儿的健康，在备孕前女性务必要去正规医院做HPV检查，假如感染高危型HPV，在确保没有癌前病变后，就可以怀孕；如果感染了低危型HPV，就需要等到痊愈后再怀孕了。

HPV检查的方法？

HPV检查是无创性检查，专业医务人员会使用专用软刷取宫颈口的分泌物来检测。





HPV检查前的特别注意事项？

1.避免在检查前的二十四小时有性生活。

2.在检查前的24-48小时这段时间除了不要冲洗阴道或者使用阴道栓剂外，还不可以做阴道内诊。

3.不要在来例假的期间进行。