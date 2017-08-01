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HPV感染可致癌，但有些感染无需治疗！

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2017-08-1639健康网黄丽蓉
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核心提示：就在今年的7月31日，可以说是宫颈癌的克星和女性的救星的首个HPV疫苗在中国内地正式上市啦！然而对于那些有过性生活或者已经感染上HPV的人，注射HPV疫苗的效果并不明显。

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就在今年的7月31日，可以说是宫颈癌的克星和女性的救星的首个HPV疫苗在中国内地正式上市啦！然而对于那些有过性生活或者已经感染上HPV的人，注射HPV疫苗的效果并不明显。而宫颈癌却是妇女最为常见的一种恶性肿瘤，另外，有百分之九十九以上的宫颈癌是由于HPV感染而引起的。因此，很多有过性生活和感染上HPV的人就开始恐慌了。我们是不是一定会患上宫颈癌？还可以治疗吗？要怎么办？心中有一系列的问题，这里我们就来聊聊HPV那些事儿！

感染上HPV就一定患宫颈癌吗？

虽然几乎所有的宫颈癌都跟HPV感染有关，但这并不意味着感染上HPV就一定会患上宫颈癌。大多数女性都会感染上HPV病毒，而且大概两年就可以靠自身免疫力把高危型HPV病毒清除，只有百分之十左右的受感染者会持续性发展和感染，然后引起癌前病变，最终导致宫颈癌。因此，如果是持续性感染HPV，建议在还没有引起癌前病变时候就到正规的医院接受治疗，不然等到癌前病变或者患上宫颈癌的时候再去治疗，可能为时已晚了。

感染上HPV要怎么办？

一、单纯的HPV感染不需要治疗

如果进行了检查后，发现是单纯的HPV感染，不必治疗，只需定期复查。


二、低危型HPV感染病变的治疗

低危型感染主要可能会导致尖锐湿疣等症状。

1.针对那些体积比较小的病灶，可以以激光、冷冻、涂抹咪喹莫特乳膏等方式来清除。

2.而对于那些体积比较大的病灶，一般情况下都是先进行手术来切除，然后再使用药物清除干净残留的病灶。


三、高危型HPV感染的治疗

1.假如做过检查后发现有宫颈上皮内低级别病变，可以采取激光、微波等物理方式进行治疗。

2.假如病变上升到高级别的病变，除了采取物理治疗外，还需要采用宫颈环形电切术。

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