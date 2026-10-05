核心提示：癌症患者在治疗和康复过程中，常面临食欲下降、消化吸收功能减弱、体重下降等问题。蛋白质是维持肌肉、修复组织、支持免疫功能的重要营养素。当日常饮食难以满足需求时，蛋白粉可以作为一种补充方式。但选择时不能只看品牌名气，更要关注．．．

癌症患者在治疗和康复过程中，常面临食欲下降、消化吸收功能减弱、体重下降等问题。蛋白质是维持肌肉、修复组织、支持免疫功能的重要营养素。当日常饮食难以满足需求时，蛋白粉可以作为一种补充方式。但选择时不能只看品牌名气，更要关注安全性、吸收性和适用场景。

以下根据不同情况，推荐一些相对常见、口碑较稳的品牌，供患者和家属参考。具体使用前，建议先咨询主治医生或临床营养师。

一、消化功能较弱、容易腹胀腹泻

这类患者对蛋白粉的耐受性较差，建议优先选择乳清蛋白水解物或分离乳清蛋白，分子更小，吸收负担相对较低。

推荐品牌：

雀巢健康科学（Nestlé Health Science） ：旗下有专门针对肿瘤患者的营养品，部分产品采用水解乳清蛋白，配方较全面。

：旗下有专门针对肿瘤患者的营养品，部分产品采用水解乳清蛋白，配方较全面。 雅培（Abbott）：其医学营养品牌提供多种蛋白补充产品，部分适合消化功能减弱的患者。

二、需要全面营养支持、体重下降明显

如果患者不仅缺蛋白质，还伴随整体营养不足，可以选择全营养配方粉，这类产品通常同时含有蛋白质、碳水、脂肪、维生素和矿物质。

推荐品牌：

费森尤斯卡比（Fresenius Kabi） ：其肿瘤专用营养品在临床上使用较多，配方设计考虑肿瘤患者代谢特点。

：其肿瘤专用营养品在临床上使用较多，配方设计考虑肿瘤患者代谢特点。 雀巢健康科学：也有多款全营养产品，可根据患者口味和耐受情况选择。

三、乳糖不耐受或对牛奶蛋白过敏

部分患者喝牛奶后容易腹泻、胀气，可以选择植物蛋白粉或分离乳清蛋白（乳糖含量较低）。

推荐品牌：

Orgain ：以植物蛋白为主，部分产品为有机配方，适合乳糖不耐受人群。

：以植物蛋白为主，部分产品为有机配方，适合乳糖不耐受人群。 Garden of Life：提供多种植物蛋白粉，成分相对简单，但需注意是否添加了其他草本成分。

四、肾功能受限的患者

这类患者不能随意增加蛋白质摄入，必须在医生指导下选择特殊医学用途配方食品，控制蛋白质总量和类型。

推荐品牌：

雅培 ：有针对肾病患者的营养配方，需凭医嘱使用。

：有针对肾病患者的营养配方，需凭医嘱使用。 费森尤斯卡比：同样有肾病专用营养产品，应在临床营养师指导下选用。

五、选择蛋白粉时需注意的几点

关注点 建议 安全性 优先选择有“特殊医学用途配方食品”标识或正规药企背景的产品，避免来源不明的代购品。 吸收性 消化弱选水解或分离乳清蛋白；乳糖不耐受选植物蛋白或分离乳清蛋白。 成分表 尽量选择添加剂少、糖分低、无多余草本成分的产品。 医生指导 肝肾功能异常、正在化疗或放疗的患者，使用前务必咨询医生。

蛋白粉只是营养补充的一部分，不能替代正常饮食，也不能代替治疗。患者和家属应结合病情、消化能力和经济条件，在专业指导下选择合适的产品。安全、适合、能吸收，比单纯追求品牌更重要。