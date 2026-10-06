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膝关节痛别硬扛，针灸配合针刺放血，老中医教你这样调

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2026-10-06 08:00:0039健康网
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核心提示：膝关节痛别硬扛，针灸配合针刺放血，老中医教你这样调

天一变凉，或是爬了几层楼梯，不少人的膝盖就开始“闹脾气”。那种酸痛、发僵，甚至活动时“咔咔”作响的感觉，着实让人困扰。很多人第一反应是“忍一忍就过去了”，实在忍不住了吃颗止痛药，可药劲一过，该疼还是疼。其实，膝关节的很多慢性疼痛，是身体在提醒你：这里的经络气血不通了，需要好好调理了。

在中医看来，膝关节是结构复杂、负重较大的关节，也是气血容易“堵车”的地方。年轻时的劳损、运动不当，或是年长后的肝肾亏虚、筋骨失养，再加上风、寒、湿邪的侵袭，都容易让膝盖局部的气血运行变得滞涩。气血不通，则“不通则痛”；气血不足，则“不荣则痛”。所以，你会发现这类疼痛常常遇冷加重、得热则舒，早晨起来僵硬，活动一会儿反而轻松些。

对于这种慢性、反复发作的膝痛，老中医常用的一个思路就是“以通为补，以松为要”。针灸自然是其中的主力。通过针刺膝关节周围的足三里、血海、梁丘、阳陵泉等穴位，能鼓动全身的气血来濡养膝盖，打通被淤堵的筋脉。如果你摸着膝盖周围筋比较紧，或者按压有明确的酸胀点，针一下去，那种酸胀感往往会“放射”到整个膝盖，甚至感觉小腿都热起来了。这就是经气被引动的表现，针灸的目的不是“止住”疼痛，而是唤醒膝盖自我修复的能力

但有些朋友膝痛时间久了，痛点非常固定，像一根刺一样扎在那里，甚至能看到皮肤下有青紫色的小血管或瘀斑。这时，单纯用针刺手法可能见效偏慢，老中医便会配合一种古老的方法——针刺放血。别一听放血就害怕，这其实是在特定穴位或浅表瘀络上，用一次性针具点刺，放出少量暗黑色的瘀血。这一招对于化解局部气血的“死结”非常得力，能把盘踞在关节周围的瘀浊之邪直接“请出去”。很多人在放完血后，会觉得膝盖瞬间轻松了，那种憋胀和刺痛感会明显减轻。这并不神奇，是给瘀滞的局部开了个“泄压口”，让新鲜的血液能回流进来。

当然，针灸和放血只是医生操作的一部分，日常的调护同样关键。如果你属于怕冷、遇风加重的类型，平时

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