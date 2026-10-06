核心提示：婴儿流鼻涕鼻塞怎么办？简单有效的方法这里有，严重鼻塞时家长别慌

婴儿鼻腔狭窄，黏膜又娇嫩，一遇到冷空气、灰尘或感冒病毒，就很容易流鼻涕、鼻塞。看着宝宝呼吸呼哧呼哧，吃奶时憋得直哭，家长心里肯定着急。其实多数鼻塞是生理性或普通感冒引起的，先用简单的家庭护理往往就能缓解，并不需要立刻跑医院。

对付稀鼻涕，核心是“温柔清理”。如果鼻涕是清亮、稀薄的，可以用小棉签蘸一点温水，轻轻卷出鼻孔边缘的鼻涕，但千万别往深处捅。更推荐的做法是使用婴儿专用的吸鼻器——先往鼻腔里滴两滴生理盐水或母乳，软化鼻痂，再用吸鼻球或口吸式吸鼻器吸出。每天操作不超过三四次，避免损伤鼻黏膜。如果鼻涕很黏稠，可以先把浴室热水打开，让浴室充满温热蒸汽，抱着宝宝在里面待上五到十分钟，水蒸气能湿润气道，让鼻涕容易流出。

针对鼻塞影响睡眠和吃奶的情况，“体位调整”比用力擦鼻子更管用。宝宝平躺时鼻塞会加重，可以在婴儿床垫的床垫下方垫一条折叠的毛巾，让头部微微抬高约15到30度，注意是垫在床垫下，不是直接垫枕头，避免影响宝宝脊柱发育。吃奶前如果鼻塞严重，先用温毛巾（约40度）敷在鼻根部，注意避开眼睛，持续一两分钟，鼻黏膜遇热会收缩，鼻腔会暂时通畅一些。

另外要警惕环境干燥。空调房或暖气房空气湿度低，鼻腔更容易干痂堆积。用加湿器将室内湿度维持在50%到60%，或者白天在房间里挂几条湿毛巾，效果都不错。如果宝宝只是单纯流清鼻涕，精神好、吃奶正常，不发烧，那通常不需要干预，让鼻涕自然流出反而能冲走病原体，家长及时擦掉就好。

当出现严重鼻塞时要保持冷静，先观察再就医。 如果宝宝因为鼻塞完全无法吃奶，或者明显出现张口呼吸、吸气时胸骨上窝或肋骨间凹陷，也就是呼吸困难的表现，或者嘴唇发青、烦躁不安、精神萎靡，那就不能只靠家庭护理了。此外，若鼻塞超过两周，或者伴随高烧不退、持续咳嗽、耳朵疼或流黄色浓鼻涕，可能提示有鼻窦炎或中耳炎等问题，需要及时带孩子去儿科或耳鼻喉科检查。

家长还需要注意，任何药物都不要自行给宝宝用。 包括成人的滴鼻净、麻黄碱类滴鼻液，以及含有止鼻涕成分的复方感冒药，两岁以下婴幼儿使用安全隐患很大。市面上有些所谓“儿童海盐水喷雾”相对安全，但如果宝宝剧烈哭闹抗拒时不要强行使用，以免呛咳或损伤黏膜。如果医生评估后开了处方，严格按医嘱剂量和频次使用。

照顾鼻塞宝宝期间，可以少量多次喂温水，大一点的宝宝辅食暂时选择稀粥、烂面条，减少对喉咙的刺激。多数普通感冒引起的鼻塞在五到七天左右会自然缓解，只要宝宝精神好、能安睡、体重正常增长，家长不必过度焦虑，耐心护理就是最好的“药物”。