核心提示：一到晚上就口干舌燥，不是渴，而是体内津液不足

很多人都有过这种体验：白天喝水还挺正常，一到晚上躺下后，嘴里就开始发干，甚至半夜醒来喉咙像起了火，非得起身含口水才能接着睡。这时候多喝几杯水，往往当时舒服一点，没过多久又干了。问题不在“水喝得不够”，而在身体没能把水分利用起来，中医管这种状态叫“津液不足”。

津液和普通的水不是一个概念。它更像是身体里被“加工”过的水，负责滋润口腔、濡养皮肤、润滑关节、充盈五脏六腑。白天人在活动，气血运行活跃，津液还能勉强输送到该去的地方；到了夜间，阳气内收，阴气主事，如果原本就阴液偏少，身体各处的濡养就容易“供不应求”，最先察觉的往往就是口腔和咽喉——于是表现为口渴，却并不想喝太多水，甚至喝水也解不了干。

夜里口干舌燥，除了年龄增长、作息不规律这些常见原因，还常常和以下几个习惯有关。白天说话太多、用嗓过度，会耗伤肺胃的津液；晚餐或睡前吃得过咸、过辛辣、过燥热，身体为了代谢这些“重口味”就要消耗额外水分，也会让津液变得不足。晚上长时间待在空调房、暖气房里，空气本身干燥，体表散失的水分多了，体内能调动的津液就更显紧张。还有一部分人习惯张口睡觉，或者有鼻塞、打鼾的情况，呼吸带走了大量水分，醒来时口干感尤其明显。

如果你只是夜间口干，没有明显的“三多一少”（喝得多、尿得多、吃得多、体重下降），也没出现口腔溃疡、眼干、皮肤干痒到异常的程度，可以先从生活方式入手