核心提示：睡觉流口水不只是睡姿问题，可能暗示身体这些隐患

很多人早上醒来发现枕头湿了一小块，第一反应是“昨晚睡得太沉了”或者“侧睡压到了脸”。确实，睡姿不当是常见原因，但如果这种情况经常发生，就不只是换个姿势能解决的了。

咱们先理清一个常识：睡着后嘴巴自然放松、唾液分泌减少，一般不会流出来。只有当口腔里的唾液积到一定量，或者吞咽动作没能及时“清理”掉它们，口水才会顺着嘴角跑出来。偶尔一次问题不大，可要是几乎每天都这样，就需要留个心眼了。

最直接的原因往往在口腔本身。比如牙龈炎、牙周病、龋齿，这些炎症会刺激唾液分泌增多。你可以感受一下——如果白天嘴里总有酸酸的味道，刷牙时牙龈容易出血，那睡觉流口水很可能就是口腔在“报警”。另外，佩戴不合适的假牙、牙齿咬合不齐，也会让嘴唇闭合不严，口水自然兜不住。

再说说神经调控的问题。我们白天清醒时，大脑会下意识地控制吞咽和闭嘴，但夜间这一套“自动程序”偶尔会怠工。如果长期处于高压、疲劳或者服用某些镇静助眠类药物后，睡眠会变得过深，面部肌肉完全松弛，嘴唇闭合力下降，睡觉流口水就会变得更明显。

还有一种情况需要特别警惕——如果流口水的同时，伴有嘴角歪斜、单侧肢体乏力、言语不清，哪怕只是短暂出现，也要立刻就医。这可能是脑血管问题的早期信号，千万不要当成“睡姿不对”扛过去。

从中医的角度讲，脾胃虚弱的人也常常被这个问题困扰。“脾主肌肉”，脸部肌肉松弛、涎液不受控制，常被看作脾气不足的表现。如果你平时容易腹胀、乏力、大便偏稀，那调理脾胃或许比单纯调整枕头更有用。

当然，也别忽视鼻腔的原因。有过敏性鼻炎、鼻中隔偏曲的人，夜里鼻子不透气，就只好张口呼吸，冷空气不断刺激口腔黏膜，唾液分泌量也会被动增加。把鼻塞的问题处理好了，流口水往往也跟着消失。

那到底什么时候该去医院？如果连续一周以上频繁流口水，并且调整睡姿后没有改善，建议先看口腔科排查牙齿和牙周问题；如果伴随打鼾严重、白天嗜睡，可以去耳鼻喉科或睡眠专科看看；要是年纪偏大、有高血压或糖尿病史，突然出现流口水加面部不对称，那就别等了，直接急诊。

说到底，睡觉流口水就像身体给的一个小信号，多数情况下不是什么大事，但也不该总拿“睡姿”来打发它。你最近睡醒后有没有觉得嘴里发干？早晨照镜子看看舌苔和嘴角，也许答案就藏在这些细节里。本文内容仅供科普参考，不能替代专业医生的诊断和诊疗。身体有不适，还是要去正规医疗机构看一看。