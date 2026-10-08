核心提示：眼睛痒痛睁不开？这几招快速缓解超管用

这种感觉恐怕不少朋友都经历过：眼睛突然又痒又疼，眼皮沉得抬不起来，拼命想睁开却直掉眼泪，甚至畏光。那种难受劲儿，真恨不得立刻把手伸进眼眶里挠一挠。但越是这种时候，越要提醒自己“手别乱揉”。眼下最要紧的是让刺激感先缓下来，下面几个方法不妨按顺序试一试。

第一步，先闭上眼睛，找个安静的地方坐下或靠一会儿。很多时候，痒痛突然发作是因为眼表受到了刺激，比如花粉、尘螨、干热空气，或是长时间盯着屏幕后泪膜破裂。闭眼这个动作本身就能减少光线和气流对眼球的持续刺激，同时让泪液均匀铺开，暂时滋润一下干涩的角膜。如果能拿一条干净、凉凉的湿毛巾轻轻搭在眼皮上，那感觉会舒服不少。注意是“凉敷”不是“热敷”，在急性发痒、发红时，冷刺激有助于收缩血管，减轻局部的红肿和灼热感，每次持续五到十分钟即可。

第二步，如果手边有滴眼液，可以滴一两滴不含防腐剂的人工泪液。这里要特别提醒，只限于“人工泪液”这类单纯模拟泪液成分的产品，不要随意动用其它种类的眼药水。滴的时候拉开下眼皮，滴在结膜囊里，不要直接滴在黑眼珠上。滴完闭眼，轻轻转动眼球，让液体充分浸润。人工泪液的主要作用是冲刷掉眼表的致敏原和异物，相当于给眼睛“洗把脸”，比自来水安全得多。要是滴完半小时仍觉得有沙粒感，或者眼睛依然像被什么东西卡住，那就要考虑是不是有异物嵌在角膜上了。

上面的处理都偏向缓解，真正持久的改善，往往要靠“隔离刺激源”来实现。如果眼睛痒在某个特定环境里反复出现，比如刚铺过被子、靠近宠物、或者开了空调之后，那就要果断离开那个环境。换到通风好的区域，或者用干净的生理盐水棉签轻轻擦拭睫毛根部，把可能粘附的尘屑去掉。平时洗脸时也可以用流动的清水多撩几把，但别让水流直接冲眼睛。

还需要留意的是，痒疼的同时有没有伴随很多粘丝状分泌物？早晨起来眼皮是不是粘在了一起？如果答案是肯定的，那可能不仅仅是疲劳干涩这么简单。遇到这种情况，冷敷和冲洗只能临时管网，没法定根。尤其是当眼睛的疼痛是从眼珠深处往外胀痛，甚至带着同侧头痛、恶心想吐，或者视力明显变模糊时，这已经超出了家庭护理能解决的范畴，请务必尽快去眼科看看。要知道，急性闭角型青光眼等疾病的早期表现也是眼睛胀痛，拖不得。

预防通常比事后补救更省心。平时避免用手背胡乱蹭眼睛，因为手指末梢的细菌可能加剧毛囊炎或睑缘炎。定期清洗枕巾和毛巾，不要和家人共用。看手机电脑超过四十分钟就留意远眺一下，有意识地增加眨眼频率。如果本身是过敏体质，换季时节出门佩戴密封性好一点的护目镜，也能挡掉不少麻烦。

最后想多啰嗦一句：眼睛是比皮肤娇贵得多的器官，任何“土方”和“偏方”都不要莽撞尝试。上述这些招数适用于突发的轻度不适，属于应急护理。如果发作频率高，或者感觉今天比往次都重，别嫌麻烦，去个正经眼科门诊做个裂隙灯检查，顺便让医生看看