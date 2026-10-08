核心提示：立夏将至，养阳方法学起来！阳气足才能不生病

一到立夏，很多人就开始犯困、没精神，手脚也容易发凉，这往往是阳气不足的信号。中医常说“春夏养阳”，立夏正是一年里阳气生发的关键期，此时把阳气养足了，夏天才不容易被湿气、寒气趁虚而入，到了秋冬也能少生病。

养阳的第一步，是先把作息调过来。夏天昼长夜短，但别跟着熬夜。尽量晚上十一点前入睡，早上六点左右起床，趁着太阳出来时活动活动，让身体和自然界的阳气一起升发。如果中午有条件，小睡二三十分钟，对养心气也很有好处。

其次是运动，但要讲究方式。立夏后出汗多，汗为心之液，出太多反而会耗伤阳气。所以别做剧烈大汗的运动，改成快走、八段锦、瑜伽这类缓和项目，以微微出汗为佳。清晨或傍晚凉快时去公园走一走，晒晒后背，就是很好的补阳法子，后背是督脉和膀胱经所在，晒太阳能直接温补阳气。

饮食上也要顺应时节。这时候气温升高，人们容易贪凉，冰镇饮料、凉拌菜、寒凉水果要控制，否则脾胃阳气很容易受伤。平时可以多吃一些温性的食物，比如生姜、红枣、桂圆、山药，做菜时放两片姜，既能开胃又能助阳气。绿豆汤、苦瓜这类清热食物，如果体质偏寒、容易拉肚子，就少吃为宜。

另外，情绪也很影响阳气。夏天火气大，人容易烦躁，而焦虑、生气都会让阳气浮越散掉。所以要多做一些让自己平静的事情，比如听舒缓音乐、练字、冥想，心态放平和，阳气自然安稳。

需要提醒的是，如果出现长期疲劳、畏寒、面色苍白或反复感冒等情况，最好找专业中医师辨证调理，不要盲目自行进补。本文仅供健康科普，不能替代专业诊疗，若有急性疾病或症状加重，请及时就医。养阳是个慢功夫，从立夏开始，每天多一份小心，身体会记住你的好。