问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 实时精选 > 正文

立夏将至，养阳方法学起来！阳气足才能不生病

举报/反馈
2026-10-08 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：立夏将至，养阳方法学起来！阳气足才能不生病

一到立夏，很多人就开始犯困、没精神，手脚也容易发凉，这往往是阳气不足的信号。中医常说“春夏养阳”，立夏正是一年里阳气生发的关键期，此时把阳气养足了，夏天才不容易被湿气、寒气趁虚而入，到了秋冬也能少生病。

养阳的第一步，是先把作息调过来。夏天昼长夜短，但别跟着熬夜。尽量晚上十一点前入睡，早上六点左右起床，趁着太阳出来时活动活动，让身体和自然界的阳气一起升发。如果中午有条件，小睡二三十分钟，对养心气也很有好处。

其次是运动，但要讲究方式。立夏后出汗多，汗为心之液，出太多反而会耗伤阳气。所以别做剧烈大汗的运动，改成快走、八段锦、瑜伽这类缓和项目，以微微出汗为佳。清晨或傍晚凉快时去公园走一走，晒晒后背，就是很好的补阳法子，后背是督脉和膀胱经所在，晒太阳能直接温补阳气。

饮食上也要顺应时节。这时候气温升高，人们容易贪凉，冰镇饮料、凉拌菜、寒凉水果要控制，否则脾胃阳气很容易受伤。平时可以多吃一些温性的食物，比如生姜、红枣、桂圆、山药，做菜时放两片姜，既能开胃又能助阳气。绿豆汤、苦瓜这类清热食物，如果体质偏寒、容易拉肚子，就少吃为宜。

另外，情绪也很影响阳气。夏天火气大，人容易烦躁，而焦虑、生气都会让阳气浮越散掉。所以要多做一些让自己平静的事情，比如听舒缓音乐、练字、冥想，心态放平和，阳气自然安稳。

需要提醒的是，如果出现长期疲劳、畏寒、面色苍白或反复感冒等情况，最好找专业中医师辨证调理，不要盲目自行进补。本文仅供健康科普，不能替代专业诊疗，若有急性疾病或症状加重，请及时就医。养阳是个慢功夫，从立夏开始，每天多一份小心，身体会记住你的好。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 立夏将至 养阳方法学起来！阳气足才能不生病
立夏将至，养阳方法学起来！阳气足才能不生病立夏将至养生重养“心”更年期将至什么症状新春将至老年人当心高血糖！母亲节将至，得了妇科肿瘤还有“生”机吗？梅毒1.8将至1.2血液接触还会传染吗2012伦敦奥运会将至 运动员适合整形吗?宝宝从一出生有一个睾丸没有将至阴囊
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
防晒与隔离大不同，护肤需谨慎
头发稀少吃什么可以改变发质
男士护肤一定要避免4个误区
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 朱琪副主任医师上海市普陀区人民医院

    擅长领域：乳腺、甲状腺疾病的诊断和治疗，甲状腺癌、乳腺癌的早期诊断和综合规范治疗，特别擅长乳腺癌的保乳手术和前哨淋巴结活检的保腋窝手术，减少了手术后的并发症，并提高生活质量。甲状腺癌根治术和联合功能性颈淋巴结清扫，保留甲状旁腺的全甲状腺切除。

  • 章丽娟副主任医师上海市精神卫生中心

    擅长领域：失眠、焦虑、抑郁心理问题，老年人所致的认知障碍及其它精神障碍。

  • 孙贤俊副主任医师复旦大学附属华山医院

    擅长领域：中医及中西医结合治疗乳腺癌,脑肿瘤,肺癌,肝癌,胃肠道肿瘤,妇科肿瘤等恶性肿瘤，提高生活质量,延长生存期;通过中医药调节人体内环境逆转萎缩性胃炎肠化生,甲状腺结节,肺结节,乳腺结节等癌前病变。膏方调理顽固性头痛，头晕，失眠，咳嗽，鼻炎，脾胃病，月经病，虚劳等。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈