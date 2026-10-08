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孕期血糖高易致难产、胎儿畸形？注意这些细节，远离糖妈妈困扰

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2026-10-08 08:00:0039健康网
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核心提示：孕期血糖高易致难产、胎儿畸形？注意这些细节，远离糖妈妈困扰

不少孕妈妈在产检时发现自己被贴上“血糖偏高”的标签，心里免不了咯噔一下。别慌，这并不代表一定会发展成严重的妊娠期糖尿病，但它确实是一个重要的提醒——需要开始用心管理自己的身体了。很多人担心血糖高会直接导致难产、胎儿畸形，这个说法不能一概而论。高血糖对胎儿的影响一共有时机有关：如果是在孕早期血糖就明显升高，胎儿器官发育期可能受到干扰，畸形风险会相应增加；到了孕中晚期，高水平的糖分通过胎盘输送给宝宝，容易造成宝宝长得过快过大，我们常说的“巨大儿”一出现，顺产的难度就会增加，难产和剖宫产的几率也自然上升。了解到这些原理，你就明白，控制好血糖，其实是在为宝宝的安全出生铺路。

那么，平时吃饭这件事就成了重点。孕妈妈要记住“少食多餐，带走来吃”的原则，别一顿吃太多，可以把一天的总食物分成4到6次来吃。主食方面，米饭、馒头这类精细碳水吸收快，容易让血糖一下子蹿高，可以替换成燕麦、糙米、全麦面包等升糖指数比较低的主食。蔬菜尤其是绿叶菜要多吃，它们富含膳食纤维，能延缓糖分吸收。蛋白质也不能少，鱼虾、鸡蛋、瘦肉都是很好的选择。水果不是不能吃，但要看时间，放在两餐之间当加餐量比较少，尽量避免饭后立刻再塞进一大堆高含糖量的水果，像葡萄、西瓜这种就要尝两口就好。

除了安排好吃的，运动是第二件要紧的事。很多糖妈妈一听说要“动”就害怕，其实完全不必进行剧烈运动。最简单的办法就是每顿正餐吃完后，

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