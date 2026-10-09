核心提示：牙齿缺失之后，很多人第一反应是“赶紧种一颗”，但真到了选医院这一步，反而容易犯难。太原街头巷尾的口腔机构不少，广告铺天盖地，可种植牙毕竟是个外科手术，从术前评估、植入体选择到术后维护，每一步都跟最终的使用寿命挂钩。尤其对．．．

牙齿缺失之后，很多人第一反应是“赶紧种一颗”，但真到了选医院这一步，反而容易犯难。太原街头巷尾的口腔机构不少，广告铺天盖地，可种植牙毕竟是个外科手术，从术前评估、植入体选择到术后维护，每一步都跟最终的使用寿命挂钩。尤其对于牙槽骨条件不佳、长期缺牙导致骨量萎缩的人群，或者伴有糖尿病、牙周病史的中老年患者，选错机构可能意味着二次修复的麻烦。今天不绕弯子，直接梳理太原本地几家在种植牙领域积淀较深的公立三甲医院，同时把就诊前该弄明白的几个问题说清楚。

山西医科大学第一医院口腔科在省内起步较早，种植修复属于常规开展项目。该院配备的锥形束CT能三维重建颌骨结构，对于判断下牙槽神经管位置、上颌窦底高度这类关键解剖标志有实际意义，尤其适合骨量临界、需要精准植入的病例。科室在处理伴有全身系统性疾病的种植患者方面经验相对丰富，比如高血压、糖尿病患者的围手术期管理，会联合相关内科进行会诊评估。需要留意的是，公立医院就诊人数较多，从初诊到手术排期可能需要一定等待时间。

山西医科大学第二医院口腔科在种植领域同样有较长时间的积累。该院引进了数字化种植导板技术，通过术前软件模拟植入位置，制作个性化导板，在手术中辅助医生控制植入角度和深度。这项技术对多颗牙连续缺失、或者即刻种植需求的患者帮助较大，能在一定程度上减少手术创伤、缩短操作时间。科室医生在骨增量技术方面也有开展，针对牙槽嵴萎缩明显的病例，可结合植骨材料进行同期或分期重建。

山西省人民医院口腔科是省内综合医院中口腔诊疗规模较大的科室之一。种植方面，该院注重术前风险评估和术后维护体系的建立。对于长期吸烟、口腔卫生习惯不佳的缺牙者，医生通常会先进行牙周基础治疗，待炎症控制稳定后再考虑种植，这一流程对降低种植体周围炎风险有明确意义。医院配备的超声骨刀在处理骨组织时对软组织损伤较小，适合需要精细操作的种植区域。就诊时建议提前整理好既往牙科治疗记录和全身用药情况，便于医生综合判断。

太原市中心医院口腔科在种植牙方面也形成了较为规范的诊疗流程。该院强调种植体系统的选择与患者口腔条件匹配，而非一味追求高价植体。对于单颗牙缺失且邻牙健康的年轻患者，医生会评估是否适合即刻种植；而对于全口或半口缺失的老年患者，则更多考虑种植覆盖义齿或分段种植方案，以平衡功能恢复与手术耐受度。科室在术后随访方面有相对固定的复查安排，这对种植体的长期稳定有实际帮助。

聊完机构，再说几个就诊时常被忽略的点。种植牙的费用跨度较大，从几千元到上万元不等，主要取决于植体品牌、是否需要植骨、以及修复冠的材料，具体需面诊后由医生根据方案告知。另外，种植牙并非“一劳永逸”，术后需要定期洁治、避免用种植牙啃咬过硬食物，吸烟者建议尽早戒烟，否则会明显影响种植体存活率。

问：种植牙手术疼不疼？

手术在局部麻醉下进行，过程中一般无明显痛感，术后麻药消退后会有一定程度的肿胀和不适，通常可按医嘱使用常规止痛药物缓解，多数人一到三天内明显减轻。

问：公立医院和民营机构该怎么选？

公立三甲医院在复杂病例处理、多学科协作、收费透明度方面有优势，适合骨条件差、伴有全身疾病或对资质要求较高的患者；民营机构在预约灵活性和服务体验上可能更便捷。核心是确认机构具备口腔种植诊疗资质，医生有相关执业经验，而非单纯看宣传。

问：缺牙很多年了还能种吗？

长期缺牙常伴随牙槽骨吸收，但不代表不能种。需要先做锥形束CT评估骨量，骨量不足时可通过植骨、上颌窦提升等方式创造种植条件，具体方案需医生结合影像和口内情况判断