核心提示：脚趾甲老往肉里长？这几招帮你解除痛苦，告别嵌甲

很多人都有过这样的体验：脚趾甲总往肉里钻，尤其是大脚趾，走路一碰就疼，严重时甚至红肿流脓。这种情况在医学上叫“嵌甲”，说白了就是趾甲边缘长进了甲沟的皮肤里。其实嵌甲本身不可怕，可怕的是处理不当，越剪越深，最后连鞋都不敢穿。下面这几个方法不算神奇，但能帮你少受罪。

先记住最关键的一条：别把趾甲剪太短，尤其是两边。很多人觉得疼是因为趾甲扎进肉里，就拼命往深处剪，以为剪掉就不疼了。结果恰恰相反——趾甲剪太短，边缘失去支撑，旁边的皮肤就会挤上来，等新趾甲长出来时，直接“对着肉长”，等于自己制造了嵌甲。正确做法是，把趾甲剪成平直的形状，留出大约和指尖齐平的宽度，两侧微微露出自由边缘就行，千万不要把角剪成圆弧。

如果已经嵌甲疼痛，但还没红肿化脓，可以试温水泡脚。每天用温水泡15到20分钟，让甲周皮肤变软，然后用干净的棉签或牙线（要圆钝的那种）轻轻垫在趾甲角下面，把它和肉稍稍隔开。坚持几天，甲沟的压力会明显减轻。注意动作要轻，别强行塞进去弄出血来。泡完脚还可以涂一点碘伏，起到局部清洁的作用，但涂完记得擦干，保持足部干燥。

平时穿鞋也要留心。尖头鞋、高跟鞋会把脚趾使劲往一起挤，让甲沟空间变小，趾甲更容易压进肉里。嵌甲反复发作的人，最好换鞋头宽松、脚趾能伸开的鞋子，比如圆头或方头的运动鞋、休闲鞋。袜子也别太紧，棉质透气的更合适。如果工作必须穿硬皮鞋，回家赶紧放松脚趾，别一直闷着。

还有个小细节容易被忽略：定期修剪但别乱抠。趾甲缝里的脏东西不要用尖锐的工具去抠，那样容易弄伤甲沟，给细菌制造入口。洗完脚用软毛巾轻轻擦干趾缝就行。如果脚容易出汗，可以在鞋里撒些爽身粉，保持干燥能减少细菌滋生，也就降低了红肿发炎的风险。

需要特别提醒的是，如果你的趾甲已经发红、肿胀、流脓，或者一碰就剧烈疼痛，甚至周围的皮肉出现了肉芽组织（就是红红的凸起小肉粒），说明感染已经比较重了，不要自己硬撑或盲目处理。这时候光靠泡脚和修剪是解决不了的，建议尽快去医院皮肤科或者足踝外科看医生，让专业的人来帮你处理，必要时需要做个小治疗，把嵌入的甲片取出并控制感染。越是拖得久，恢复就越费劲。

总的来说，对付嵌甲的核心思路就三个字：别剪深、留平角、勤泡脚。当然，如果是甲沟炎反复发作或者有糖尿病等基础病的人，足部问题容易引发严重后果，一定要及早就医，别自己反复折腾。记住，脚上的毛病，处理温柔一点，反而好得快。