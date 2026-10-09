核心提示：近期花粉过敏高发，安徽疾控发布重要健康提醒

近期不少朋友发现自己一到户外就开始打喷嚏、流眼泪，鼻子眼睛痒得难受，这很可能是花粉过敏在作祟。随着春季气温回升，各类树木和花草进入授粉期，空气中漂浮的花粉浓度持续升高，过敏体质人群接触到这些细小的颗粒后，免疫系统会将其误判为有害物质，从而释放组胺等炎性介质，引发一系列不适症状。

花粉过敏的典型表现主要集中在呼吸道和眼部。很多人会连续打喷嚏、流出清水样的鼻涕，鼻子堵塞得晚上睡不好觉；眼睛往往也会跟着遭殃，出现红肿、奇痒、畏光，甚至分泌物增多。部分人还会觉得嗓子发痒、干咳，严重时可能诱发哮喘，出现胸闷、喘息或呼吸费力的情况。需要留意的是，这些症状很容易和普通感冒混淆，但花粉过敏一般不伴有发热、乏力或全身酸痛，而且只要离开过敏原密集的环境，症状往往会明显减轻。如果拿不准，或者症状反复持续超过两周，建议寻求专业医生的帮助来鉴别和评估。

对花粉敏感的人群而言，近期外出时可以做好几件小事：一是关注气象部门发布的花粉浓度预报，浓度较高的时段比如晴朗有风的白天午后，尽量缩短户外停留时间；二是外出时佩戴密封性较好的口罩和护目镜，这能有效减少花粉与鼻黏膜、眼结膜的接触；三是回家后及时更换外衣并洗脸、清洗鼻腔，用生理盐水或专业洗鼻器冲洗能帮助清除附着在鼻内的过敏原。室内方面，花粉浓度高时建议关闭朝外的门窗，有条件的可以使用带有高效过滤功能的空气净化器，晾晒衣物也尽量放在室内，避免在户外沾染花粉颗粒。

此外，过敏人群在饮食上可以适当均衡营养，多喝水保持呼吸道湿润，但不必过度忌口或迷信所谓“防过敏食物”。规律作息、适度运动有助于维持免疫系统稳定，对减轻过敏反应也有一定帮助。如果既往有哮喘病史，近期更应该随身携带急救药物，一旦出现喘憋、口唇发紫或呼吸急促，这属于急症信号，请务必立即前往最近的医院就诊，千万别硬扛。

需要说明的是，本文内容仅为疾病科学知识科普，不能替代专业医生的个体化诊疗。如果你或家人的症状较往年明显加重，或者对日常生活造成了困扰，建议及时到正规医院的变态反应科、呼吸科或耳鼻喉科就诊，完善过敏原检测，获取规范的治疗方案。