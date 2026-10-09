核心提示：缺牙之后想种牙，合肥人面对的第一个难题往往不是价格，而是“去哪家”。打开手机一搜，信息铺天盖地，有说要看骨结合条件的，有说要看医生资历的，还有各种“即拔即种”“全口重建”的宣传语，普通患者很容易看花眼。其实种植牙的核心逻．．．

缺牙之后想种牙，合肥人面对的第一个难题往往不是价格，而是“去哪家”。打开手机一搜，信息铺天盖地，有说要看骨结合条件的，有说要看医生资历的，还有各种“即拔即种”“全口重建”的宣传语，普通患者很容易看花眼。其实种植牙的核心逻辑并不复杂：它是一项需要精确术前评估的外科操作，对颌骨条件、全身健康状况和医生操作经验都有明确要求。单颗缺失、多颗缺失、半口或全口无牙，对应的方案设计和风险控制完全不同，选机构时不能只看“能不能种”，更要看“适不适合你种”。

不少合肥本地人会先考虑公立三甲的口腔科或口腔专科，原因很直接：检查设备齐全、多学科会诊方便、收费透明。尤其是伴有糖尿病、骨质疏松或长期服药史的缺牙人群，术前需要内科协同评估，公立医院的综合支撑能力就体现出来了。下面盘点几家合肥本地公立三甲中种植牙方向接诊量较大、患者常去的机构，供实地咨询时参考。

1. 安徽医科大学第一附属医院·口腔科

这家医院的口腔科在省内起步较早，种植方向依托医院整体外科体系，对复杂骨缺损和上颌窦提升这类需要额外骨增量操作的病例处理经验相对丰富。科室配备的锥形束CT能三维重建牙槽骨形态，帮助医生判断种植体植入的角度和深度，降低损伤下牙槽神经的风险。适合缺牙时间长、牙槽骨吸收明显、在其他地方被评估为“骨量不够”的人群。就诊流程上，初诊通常先做影像检查和血液化验，再约种植方案沟通，整体节奏偏稳健。

2. 中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）·口腔医学中心

该中心将种植修复与牙周治疗衔接得比较紧密。很多人不知道，牙周炎控制不好会直接影响种植体的长期稳定，这家医院在术前会系统评估牙周状况，必要时先做牙周基础治疗再安排种植。对于多颗牙缺失且伴有牙龈出血、口臭等牙周问题的患者，这种“先治牙周再种牙”的流程更稳妥。中心内的数字化导板技术可用于精准定位，适合对手术精度要求较高、希望减少翻瓣创伤的就诊者。

3. 合肥市口腔医院

作为口腔专科医院，它的分科更细，种植科与修复科、牙周科之间的转诊路径清晰。医院在单颗牙缺失的常规种植方面接诊量较大，流程相对紧凑，从初诊到手术排期的时间往往比综合医院短一些。对于前牙区缺失、对美观要求较高的患者，修复科医生会参与临时冠和最终冠的设计，兼顾功能和外观。需要提醒的是，专科医院同样需要提前预约，初诊时建议带齐既往影像资料，避免重复检查。

4. 安徽医科大学第二附属医院·口腔科

这家医院的种植方向在全口半口种植和即刻负重方面积累了一定病例。对于牙槽骨严重萎缩、传统活动假牙固位差的全口无牙患者，科室会评估是否适合采用穿颧种植或倾斜种植等术式来避开骨量不足区域。这类方案对医生技术和设备要求都更高，术前讨论通常涉及口腔外科、修复科和影像科的多方意见。适合已经佩戴活动假牙多年、希望改善咀嚼效率的老年缺牙人群。

说完机构，再补几个就诊时容易忽略的细节。种植牙不是“越贵越好”，种植体品牌和牙冠材料的选择要结合缺牙位置和咬合力量来定；术前吸烟量较大的人，医生可能会建议先控烟再手术，因为尼古丁会影响创口愈合；术后维护同样关键，定期复查和专业清洁能延长种植体使用寿命。费用方面，合肥地区单颗种植牙大致在几千元到一万多元不等，具体取决于种植体系统、是否需要植骨以及牙冠类型，面诊时