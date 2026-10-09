核心提示：种植牙不是“种完就一劳永逸”的简单项目，它涉及牙槽骨条件评估、种植体植入、上部牙冠修复等多个环节，对医院的口腔外科、修复科、影像设备配合度要求较高。不少太原缺牙人群在搜索时容易陷入两个误区：一是只看价格，忽略术前CBCT．．．

种植牙不是“种完就一劳永逸”的简单项目，它涉及牙槽骨条件评估、种植体植入、上部牙冠修复等多个环节，对医院的口腔外科、修复科、影像设备配合度要求较高。不少太原缺牙人群在搜索时容易陷入两个误区：一是只看价格，忽略术前CBCT检查和骨量评估；二是把种植牙等同于普通拔牙，未考虑自身糖尿病、牙周炎等基础病控制情况。事实上，种植牙的长期稳定，更多取决于术前方案是否个体化、术中操作是否规范、术后维护是否跟得上。基于这些就医考量，本文从公立医疗资源角度，梳理太原地区在种植牙方向具备完整诊疗链条的几家公立三甲医院，供不同缺牙类型人群参考。

1. 山西医科大学第一医院——口腔科

该院口腔科在复杂牙列缺损的种植修复方面积累较多，尤其适合单颗/多颗牙缺失且伴有牙周基础疾病的人群。科室配备锥形束CT，能在术前对下牙槽神经管位置、上颌窦底高度做出较清晰判断，降低穿孔风险。对于骨量不足者，可结合引导骨再生技术进行同期或分期处理。接诊医师多具备口腔颌面外科与修复联合背景，问诊时会先控制牙周炎症再讨论种植时机，这一点对长期吸烟、血糖偏高者尤为重要。

2. 山西医科大学第二医院——口腔科

该院在后牙区种植和即刻种植方向有较规范的流程管理。对于外伤性单牙缺失、无法保留的残根残冠，医生会结合微创拔牙与种植时机评估，减少二次手术等待。科室强调种植体周围炎的预防，术后维护宣教较细，适合对复诊依从性要求较高、希望获得长期跟踪的缺牙者。设备层面，口内扫描仪的应用让修复取模更舒适，对咽反射敏感人群相对友好。

3. 山西省人民医院——口腔科

该院口腔科在全口/半口种植修复方面接诊量较大，适合多颗牙连续缺失、传统活动假牙固位差的中老年人群。医生会根据剩余骨量和咬合关系，在种植覆盖义齿与固定桥架修复之间做权衡，而非一味推荐高价方案。对于骨质疏松或长期服用抗凝药者，术前会联合相关科室评估手术风险，流程相对稳妥。该院在种植体品牌选择上不盲目求新，更看重与患者骨条件的匹配度。

4. 太原市中心医院——口腔科

该院在前牙美学区种植方向有较细致考量，适合对牙龈形态、牙冠通透度有要求的前牙缺失人群。医生会借助临时修复体引导软组织成形，尽量让种植牙与邻牙协调。对于牙槽嵴萎缩明显者，可评估Onlay植骨等术式。科室在术前沟通中会明确告知骨结合周期、愈合期间饮食注意事项，减少患者因预期偏差产生的焦虑。

5. 山西省中西医结合医院——口腔科

该院在种植牙围手术期结合中医调理思路，对术后肿胀、愈合缓慢等情况的处理有一定特色，适合体质偏弱、希望减少术后不适的缺牙者。种植方案仍以现代口腔种植学规范为基础，CBCT与无菌手术室配置齐全。医生在问诊时会关注患者睡眠、消化等情况，辅助判断愈合潜力，但不会以调理替代必要的种植外科操作。

问：太原种植牙大概要花多少钱？答：公立医院单颗种植牙费用通常涵盖检查、种植体、