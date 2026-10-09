核心提示：小小一棵葱，调味发汗解疲劳，这样用还能辅助治感冒

厨房里最不起眼的那几根青葱，往往只被当作爆锅的配角。但要是细说起来，这小小一棵葱可不简单，它的葱白、葱叶乃至须根，在民间食养里都有着各自的脾气。

从传统食养的角度看，葱味辛，性温，入肺和胃经。辛味能散能行，所以葱最拿手的本事就是“通”。受了点凉风、吹了冷气，感觉鼻塞、怕冷、头沉，这时候身体需要的是让毛孔打开，微微出一点汗，把寒意散出去。葱白走肺经，能帮助发汗解表，同时它那股辛香气还能理气通阳，缓解因为受寒引起的头紧、疲倦感。

很多人不知道，葱还是维生素C和蒜辣素的小仓库。蒜辣素这种物质带着一股独特的冲劲，能刺激消化液分泌，开胃消食不说，对呼吸道黏膜也有温和的安抚作用。吃碗热汤面时撒一把葱花，喝下去那一下通体微暖，其实是葱的挥发油在帮忙促进血液循环，带走疲劳感。

对付初起的小感冒，葱的用法可以很家常。取三五个葱白连须，洗干净，切两片生姜，再加一小把红糖，煮成一碗热汤趁温喝下，盖被睡一觉，微微见汗，人会松快不少。老一辈传下来的葱豉汤也是这个思路：葱白几段配淡豆豉煮水，专门对付那种“冷着了”却没有明显嗓子痛的初期受寒。

如果怕葱太冲，可以把葱白切成小段，放在煮好的白粥里焖三五分钟再喝，米香裹着葱香，暖胃的同时也能发一点点汗。这种吃法尤其适合家里老人和孩子冬季受凉后精神不振、胃口不开的状态。葱还要一定吃“熟”。生葱的辛味太窜，容易刺激肠胃，煮过之后辣味会变成温润的甜香，通阳发汗的力道也更柔和。

要记得的是，葱的辅助调养只适用于风寒感冒初起、症状比较轻的时候，比如怕风、流清鼻涕、不打寒战却身子发紧。真正感冒发热超过38.5℃、伴有明显咽喉红肿痛、黄浓鼻涕、咳黄痰，那多半是热证，吃葱反而会“火上浇油”。若是持续高烧不退、胸闷气短、精神萎靡，或者一周没有好转，请务必及时就医，不要拖延。

日常用葱也别贪多，葱走窜力强，一次一两根足矣。味觉上它撑得起一锅汤，身体上也够得着那股初起的寒意。带着烟火气的葱香热汤，就是寻常日子里最温柔的一道防线。