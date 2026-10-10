问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 实时精选 > 正文

快闻闻尿的味道，甜臭可能预示这些疾病信号

举报/反馈
2026-10-10 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：快闻闻尿的味道，甜臭可能预示这些疾病信号

晨起排尿时，偶尔闻到一股特殊的异味，很多人会下意识掩鼻，却很少认真想想这股味道从哪里来。尿液的气味，其实是身体代谢产物的“风向标”，尤其是那股挥之不去的甜臭或果香味，往往比化验单更早提醒你：体内的血糖平衡可能已经出问题了。

正常的尿液通常带有淡淡的氨味，这是尿素分解后的自然产物。如果气味变得明显发甜，或者像烂苹果、指甲油般的果香味，最需要警惕的是糖尿病酮症酸中毒的先兆。当身体因为胰岛素绝对或相对不足，无法利用葡萄糖供能时，就会转而分解脂肪，产生大量酮体。酮体中的丙酮具有挥发性，会通过呼吸和尿液排出，让尿液带上甜腻的气息。这种气味不是简单的“尿糖高”，而是体内酸碱平衡被打破的危险信号，尤其当同时伴有口干舌燥、恶心呕吐、呼吸深快或意识模糊时，请务必立即就医，不要在家自行观察。

除了甜臭味，尿液的其他气味也各有指向。比如刺鼻的氨味加重，像浓烈臭鸡蛋味，往往提示尿液在膀胱内停留过久，或是泌尿系统感染、尿液过度浓缩，常见于饮水严重不足或长期憋尿的人。若是闻到腥臭甚至腐败的臭味，则要考虑细菌大量繁殖的可能，比如某些类型的尿路感染或膀胱炎，此时尿液中往往也伴有浑浊或絮状物。还有一种特殊的鼠尿味或霉味，可能与遗传代谢异常有关，这种气味通常从婴幼儿期就出现，属于较为罕见的情况。

需要明白的是，气味只是线索，而非确诊依据。前一天吃了大量芦笋、大蒜、咖喱，或服用某些维生素B族补充剂，也会让尿液带上暂时性的气味，这些情况在停止食用后一两天内就会消失。真正需要警惕的是气味持续存在，或者与身体不适同时出现。

这里要着重提醒一点：尿甜臭与血糖紧密相关，但并非所有甜尿都是糖尿病。少数情况下严重饥饿、过度节食或长期剧烈运动后，也可能产生少量酮体，但通常短暂且无害。但如果这种甜臭味持续出现，并伴随“三多一少”——喝水多、上厕所多、吃得多但体重反而下降——就不要再犹豫，尽快去内分泌科查一次血糖和尿酮体。这些检查很简单，却能把危险挡在萌芽之前。

平时留意一下自己的尿，不是要制造焦虑，而是让身体多一道自我观察的窗口。尿液颜色可以看饮水够不够，尿液气味则能提前吹响某些代谢异常的哨音。发现异常不必恐慌，但也不要拿“最近太累了”这样的理由敷衍过去。如果气味异常频繁出现，且夹杂着乏力、头晕或腹部不适，及时找医生聊聊，远比上网对着症状逐条排查更可靠。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 快闻闻尿的味道 甜臭可能预示这些疾病信号
快闻闻尿的味道，甜臭可能预示这些疾病信号心脏不好闻闻薰衣草闻闻口气味道提示你有什么病！闻闻香气能减压一星期总有2天或3天的时间耳朵不断闻闻做另类气味减肥 闻闻就会瘦闻闻水果香，睡眠更轻松！闻闻香味能助你缓解疲劳
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
防晒与隔离大不同，护肤需谨慎
头发稀少吃什么可以改变发质
男士护肤一定要避免4个误区
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 曹曼林主任医师上海天佑医院

    擅长领域：人工关节置换术后、肢体骨折、运动损伤、关节韧带损伤及重建、周围神经损伤、手外伤、脊髓损伤、颈肩腰部疾病、脑外伤、脑血管意外等疾病康复评定及康复治疗。

  • 龚旻主任医师上海市南汇区中心医院

    擅长领域：前列腺增生及泌尿系结石的微创手术治疗；肾癌、输尿管癌及膀胱癌开放性根治性手术，尿道狭窄的修复重建手术、泌尿生殖系畸形整形手术等。从事前列腺增生术后尿道康复、男性性功能障碍的研究。

  • 肖丽明副主任医师复旦大学附属华山医院

    擅长领域：肿瘤疾病(乳腺癌,消化道肿瘤,肺癌，脑瘤等)的中医药治疗;癌前病变的干预治疗，如慢性萎缩性胃炎,慢性胃炎肠化生,肠息肉,甲状腺结节,乳腺病等。以及内科常见疾病，如高血压病,冠心病,糖尿病,脂肪肝等;中医中药对慢性疾病的调理，如更年期综合征,失眠,疲劳综合征,皮肤病(痤疮,黄褐斑,皮肤肿瘤)等。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈