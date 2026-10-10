核心提示：92岁老人腰椎微创手术后恢复独自行走，高龄手术不是禁区

家里有高龄老人的子女，常常陷入两难：老人腰腿痛得走不了路，生活质量和情绪都直线下降，可一听说要手术，又担心老人身体“吃不消”。这种顾虑完全可以理解，毕竟年龄大了，心肺功能、基础疾病都是现实问题。但高龄到底是不是手术的“禁区”？近期一位92岁老人接受腰椎微创手术后又重新站起来走路的经历，给出了不一样的答案。

老人因严重腰椎管狭窄入院时，双下肢麻木无力，只能卧床，连短距离挪动都变得十分困难。保守治疗一段时间后效果并不明显。面对这样的高龄患者，团队没有简单用年龄“一刀切”，而是把评估重点放在了老人的心脏功能、肺部情况、凝血状态以及日常用药的精细调整上。经过多学科反复讨论，最终决定采用微创手术方案。

与传统大开刀手术不同，腰椎微创手术通过很小的切口完成减压操作，对椎旁肌肉的损伤更小，出血量明显减少，术后疼痛也更轻。对高龄老人来说，这些特点意味着更低的麻醉风险和更早的床上活动机会。关键在于，这种技术虽然创伤小，但对手术操作者的精准度和麻醉管理水平要求反而更高。

手术过程十分顺利。麻醉医生全程紧盯生命体征，手术团队在极其精细的操作下完成了受压神经根的松解，整个过程出血很少。第二天，老人就在康复师指导下坐了起来；第三天，在助行器保护下尝试站立；一周后，老人在护理人员陪伴下沿着病房走廊一步一步走了起来。老人自己也感慨：“躺了这么久，又重新会走路了，真没想到。”

当然，并不提倡让每一位高龄老人都上手术台。92岁老人能够顺利恢复，离不开三个条件：一是全身状况总体稳定，重要脏器功能能承受麻醉；二是家属充分理解并配合康复计划；三是医院具备较强的微创手术和多学科协作经验。对那些心肺功能极差、或者存在严重凝血异常的老年人，继续保守治疗可能仍然是最稳妥的选择。

这个案例更大的意义在于提醒我们，年龄本身不应该是唯一的衡量标尺。很多老人由于害怕“开刀伤元气”，选择长期卧床忍痛，反而加速肌肉萎缩、心肺功能下降，甚至引发肺炎、血栓等更凶险的并发症。现代微创外科的发展，已经让越来越多高龄患者有了安全接受手术的机会。

如果老人家出现下肢持续麻木、行走后腰腿疼痛加重、甚至大小便功能异常等情况，应尽早到正规医院脊柱专科评估。突发剧烈腰痛伴下肢瘫痪或大小便失禁时，属于急症，务必立即急诊就医。要特别强调的是，本文仅作医学科普，不构成诊疗建议，具体治疗方案需要专业医师根据老人个体情况综合判断。

对老年人来说，晚年的生活质量不仅意味着“活得久”，更意味着“站得起、走得动、有余力去看看风景”。九旬老人能重新迈出脚步，依托的不仅是手术刀的精巧，更是医学对生命质量的重新审视。高龄不是禁区，科学评估与精准选择，才是真正守护老人健康的那道光。 39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。