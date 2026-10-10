核心提示：女孩秋游后不停打喷嚏，竟是桂花惹的祸？秋季过敏需留心

秋高气爽，正适合约上三五好友去山野里走走。可上周门诊就有个初中女生，秋游回来后不停打喷嚏、鼻子痒得不行，还一个劲儿揉眼睛。家长一开始当普通感冒，喂了几天感冒冲剂也不见好。细问才知道，她那天站在桂花树下拍了很多照片，一边闻一边说“好香”。其实，这不是感冒，而是典型的秋季过敏发作了。

很多人认为春天才是花粉过敏的季节，秋天草木枯黄，总该消停了吧？事实恰好相反。秋天是不少草本植物传粉的高峰期，比如北方常见的蒿草、豚草，它们的花粉细小、干燥，能被风送到很远的地方。而桂花这类木本植物，花粉主要靠昆虫传播，本身并不是最常见的过敏原。可问题在于，桂花香气浓郁，其中含有的某些挥发性芳香物质也可能刺激呼吸道黏膜。对敏感体质的人来说，站在盛开的桂花树旁，香气扑面而来，鼻子和支气管的黏膜在短时间内受到强烈刺激，就可能出现连续打喷嚏、清水鼻涕直流、鼻塞、眼痒等症状。所以，说“桂花惹祸”并不完全是冤枉它——真正的原因，可能是花粉加香气的双重刺激。

过敏性鼻炎和普通感冒很容易混淆，但有一个关键区别：感冒往往伴随发热、乏力、喉咙痛，喷嚏不会连续打上十几个；过敏则是阵发性地接连打喷嚏，鼻涕像水一样清稀，而且一离开花草地段或进到室内，症状可能很快减轻，第二天又反复。此外，秋季天气转凉，冷空气本身也是一种刺激，空气干燥或忽冷忽热会让鼻腔黏膜变得更加敏感，这也使得秋游后的喷嚏声格外响亮。

如果你打算去公园或是山里赏秋色，有几个细节值得留意。去之前不妨看看天气预报，选风小、湿度略高的日子；尽量避开大片开花的草坪和灌木丛，尤其别凑近桂花树去深吸气。戴个口罩能大大减少花粉和香气对鼻黏膜的冲击。回家后及时换下外衣、清洗面部，最好用生理盐水冲洗一下鼻腔，把可能黏附的花粉冲走。若是症状只在户外明显，休息后就能缓解，一般不需要特殊治疗；可如果晚上鼻塞到影响睡眠，或者出现明显的喘憋、胸闷、咳嗽不止，就不要硬扛了，及时去正规医院就诊，请医生帮忙判断究竟是过敏还是感染，并制定合适的处理方案。

秋天本来就适合亲近自然，不必因怕过敏而躲在家里，但懂得避开刺激因素、保护好自己的呼吸道，才能真正舒舒服服地享受季节带来的美好。