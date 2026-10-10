问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 实时精选 > 正文

女孩秋游后不停打喷嚏，竟是桂花惹的祸？秋季过敏需留心

举报/反馈
2026-10-10 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：女孩秋游后不停打喷嚏，竟是桂花惹的祸？秋季过敏需留心

秋高气爽，正适合约上三五好友去山野里走走。可上周门诊就有个初中女生，秋游回来后不停打喷嚏、鼻子痒得不行，还一个劲儿揉眼睛。家长一开始当普通感冒，喂了几天感冒冲剂也不见好。细问才知道，她那天站在桂花树下拍了很多照片，一边闻一边说“好香”。其实，这不是感冒，而是典型的秋季过敏发作了。

很多人认为春天才是花粉过敏的季节，秋天草木枯黄，总该消停了吧？事实恰好相反。秋天是不少草本植物传粉的高峰期，比如北方常见的蒿草、豚草，它们的花粉细小、干燥，能被风送到很远的地方。而桂花这类木本植物，花粉主要靠昆虫传播，本身并不是最常见的过敏原。可问题在于，桂花香气浓郁，其中含有的某些挥发性芳香物质也可能刺激呼吸道黏膜。对敏感体质的人来说，站在盛开的桂花树旁，香气扑面而来，鼻子和支气管的黏膜在短时间内受到强烈刺激，就可能出现连续打喷嚏、清水鼻涕直流、鼻塞、眼痒等症状。所以，说“桂花惹祸”并不完全是冤枉它——真正的原因，可能是花粉加香气的双重刺激。

过敏性鼻炎和普通感冒很容易混淆，但有一个关键区别：感冒往往伴随发热、乏力、喉咙痛，喷嚏不会连续打上十几个；过敏则是阵发性地接连打喷嚏，鼻涕像水一样清稀，而且一离开花草地段或进到室内，症状可能很快减轻，第二天又反复。此外，秋季天气转凉，冷空气本身也是一种刺激，空气干燥或忽冷忽热会让鼻腔黏膜变得更加敏感，这也使得秋游后的喷嚏声格外响亮。

如果你打算去公园或是山里赏秋色，有几个细节值得留意。去之前不妨看看天气预报，选风小、湿度略高的日子；尽量避开大片开花的草坪和灌木丛，尤其别凑近桂花树去深吸气。戴个口罩能大大减少花粉和香气对鼻黏膜的冲击。回家后及时换下外衣、清洗面部，最好用生理盐水冲洗一下鼻腔，把可能黏附的花粉冲走。若是症状只在户外明显，休息后就能缓解，一般不需要特殊治疗；可如果晚上鼻塞到影响睡眠，或者出现明显的喘憋、胸闷、咳嗽不止，就不要硬扛了，及时去正规医院就诊，请医生帮忙判断究竟是过敏还是感染，并制定合适的处理方案。

秋天本来就适合亲近自然，不必因怕过敏而躲在家里，但懂得避开刺激因素、保护好自己的呼吸道，才能真正舒舒服服地享受季节带来的美好。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 女孩秋游后不停打喷嚏 竟是桂花惹的祸？秋季过敏需留心
女孩秋游后不停打喷嚏，竟是桂花惹的祸？秋季过敏需留心女孩鼻炎又犯了不停打喷嚏女孩鼻炎又犯了不停打喷嚏女孩鼻炎又犯了不停打喷嚏女孩鼻炎又犯了不停打喷嚏男生鼻炎不停打喷嚏电视剧不停打喷嚏鼻炎喷什么药鼻炎不停打喷嚏怎么办
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
防晒与隔离大不同，护肤需谨慎
头发稀少吃什么可以改变发质
男士护肤一定要避免4个误区
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 叶刚主任医师上海市同济医院

    擅长领域：对颈肩腰腿痛和骨关节疼痛的微创治疗与康复尤为擅长，主要治疗：1、急、慢性脊柱源性疼痛（颈椎病、颈臂综合征、慢性腰背痛、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等）2、骨关节疼痛（肩周炎、膝骨关节炎、各类慢性骨、关节外伤、手术后疼痛伴功能障碍）3、慢性软组织疑难痛症。

  • 梅运清主任医师上海市同济医院

    擅长领域：腔镜下食管癌、肺癌、肺结节、纵膈肿瘤、手汗症、漏斗胸和鸡胸手术，瓣膜置换（成形）术、先心病矫治术、心脏搭桥手术、动脉瘤手术等。

  • 章丽娟副主任医师上海市精神卫生中心

    擅长领域：失眠、焦虑、抑郁心理问题，老年人所致的认知障碍及其它精神障碍。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈