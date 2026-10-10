问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 实时精选 > 正文

测得血糖值13严重吗？不同人群血糖控制标准各不同，一文说清

举报/反馈
2026-10-10 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：测得血糖值13严重吗？不同人群血糖控制标准各不同，一文说清

很多人一看到血糖数值到了13，心里就会咯噔一下，急着想知道“这到底严不严重”。其实，光看这一个数字，还真没法直接给出“严重”或“不严重”的答案。因为同样的血糖值，放在不同人身上、不同的测量时间点，意义可能大不相同。

首先要明确一个基本概念：测出来的血糖值，是空腹测的，还是餐后测的，差别很大。如果是空腹血糖13毫摩尔每升，那无论对谁来说，都算明显偏高了。正常人的空腹血糖一般在3.9到6.1之间，超过7.0且多次测量仍然偏高，就可以考虑糖尿病。而餐后两小时血糖，一般会低于7.8，如果超过11.1，也达到了糖尿病的诊断标准。所以，一个空腹13的数值，显然已经远超正常范围，需要引起高度重视。

但“严重”与否，很大程度上取决于测量者本身的情况。对于已经确诊的糖尿病患者来说，如果平时血糖控制得还算平稳，某一次测出13，可能只是饮食、情绪、感冒发烧或者忘记吃药等原因引起的暂时性波动，不必过分恐慌，但需要调整并持续观察。然而，如果这个数值持续居高不下，长期如此，就会增加各种慢性并发症的风险。

相比之下，如果是一个从未查过血糖的健康人，或者只是体检偶然发现这个数值，那就需要格外警惕了。这个数值很可能提示身体已经出现了胰岛素抵抗或分泌不足的问题，基本可以敲响糖尿病的警钟。这种情况下，最紧要的不是自己在家反复测，而是尽快去医院的内分泌科做正规检查，比如糖耐量测试，来明确诊断。

人群中还有一些特殊群体，他们的血糖控制标准并不一样。比如，对于大多数成年糖尿病患者，空腹血糖控制目标通常建议在4.4到7.0之间，餐后两小时血糖控制在10.0以下。但对于老年人或身体状况较差、容易发生低血糖的患者，医生往往会放宽标准，空腹血糖在7.0到9.0，甚至10.0左右也可以接受，目的主要是为了规避低血糖带来的更大风险。反过来，对于怀孕的女性，血糖标准则要严苛得多，因为高血糖会影响胎儿发育。通常要求孕妇空腹血糖控制在5.3以下，餐后一小时在7.8以下，餐后两小时在6.7以下。若孕妇测出13，这属于相当高的数值，属于必须立刻就医干预的危急情况。

需要特别提醒的是，无论对于哪类人群，血糖长时间处于13这种高水平，都容易诱发糖尿病酮症酸中毒或高渗性昏迷等急性并发症。如果此时还伴有口渴明显、多饮多尿加重、恶心呕吐、意识模糊或呼气中有烂苹果味等症状，说明情况已经十分危急，属于急症，请不要再等待，必须马上前往医院急诊处理。

说到底，单纯一个13的数值，只是一个客观指标，它需要结合你的年龄、病程、近期身体状况、是否处于孕期等多方面因素来综合判断。与其盯着数字自己吓自己，不如把结果带给医生，让专业的人来做专业的判断。对于健康的普通人来说，它是健康的警告；对于糖尿病患者来说，它是调整生活方式和用药的提醒。无论怎样，查出高血糖都不该掉以轻心，及时就医、明确诊断，才是对自己身体最负责任的态度。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 测得血糖值13严重吗？不同人群血糖控制标准各不同 一文说清
测得血糖值13严重吗？不同人群血糖控制标准各不同，一文说清不同人群糖尿病血糖值不同人群糖尿病血糖值叶酸有哪些品牌排行榜最新？不同人群选择标准各不同糖尿病人血糖控制在什么范围较好？不同人群标准不一样糖友如何测得准确血糖值？精神紧张对测得的血糖值有影响吗蛋白粉推荐品牌有哪些？不同人群选择重点各不同
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
防晒与隔离大不同，护肤需谨慎
头发稀少吃什么可以改变发质
男士护肤一定要避免4个误区
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 丁国伟副主任医师上海天佑医院

    擅长领域：牙体牙髓病、固定和全口义齿修复。

  • 赵永波主任医师上海市第一人民医院

    擅长领域：癫痫、帕金森病、脑血管病、头痛、睡眠障碍、记忆力下降、头晕和神经科疑难病等的诊治。

  • 梅运清主任医师上海市同济医院

    擅长领域：腔镜下食管癌、肺癌、肺结节、纵膈肿瘤、手汗症、漏斗胸和鸡胸手术，瓣膜置换（成形）术、先心病矫治术、心脏搭桥手术、动脉瘤手术等。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈