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聚焦就医服务：南京皮肤研究所“宁肤通”“苏约办”小程序全新上线，便捷预约在线咨询

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2026-10-15 16:09:59
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核心提示：不少南京及周边城市市民都有这样的就医困扰：慕名前往南京皮肤病研究所看皮肤问题，要早起长途赶路，到院之后现场排队耗时漫长；遇上痤疮、湿疹、皮炎反复，用药有疑问无处咨询；临时加班、突发私事，已经预约好的号源无法改期作废。繁琐的就医流程，让普通皮肤小问题也要耗费大半天时间。为切实破解群众就医堵点难点，落实“互联网＋医疗便民”服务举措，南京皮肤病研究所重磅推出“宁肤通“苏约办””皮肤科便民服务小程序，让广大市民前往南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所就诊真正实现少跑腿、少排队、随心约。

　　不少南京及周边城市市民都有这样的就医困扰：慕名前往南京皮肤病研究所看皮肤问题，要早起长途赶路，到院之后现场排队耗时漫长;遇上痤疮、湿疹、皮炎反复，用药有疑问无处咨询;临时加班、突发私事，已经预约好的号源无法改期作废。繁琐的就医流程，让普通皮肤小问题也要耗费大半天时间。为切实破解群众就医堵点难点，落实“互联网+医疗便民”服务举措，南京皮肤病研究所重磅推出“宁肤通“苏约办””皮肤科便民服务小程序，让广大市民前往南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所就诊真正实现少跑腿、少排队、随心约。

　　轻量化便捷入口：简单操作，快速病情咨询

　　区别于操作复杂的就医平台，“宁肤通”“苏约办”主打轻量化便民服务。市民无需复杂注册，微信搜索小程序名称即可一键进入，享受病情免费咨询、就诊前置指导、皮肤问题初步答疑等服务。市民在家就可以提前描述自身皮肤状况，上传皮损照片，明确就诊需求，有效减少盲目跑南京皮肤病研究所的情况，大幅提升线下就诊效率，省时省力。不管是普通过敏、长痘，还是脱发、顽固皮炎复诊，想要去蒋王庙皮肤研究所看诊，都可以先通过小程序做基础咨询。

　　灵活预约调号：权威医师号源，时间自由调整

　　小程序依托南京皮肤病研究所正规实体医疗资源，汇聚院内深耕皮肤科临床多年的骨干医师，也是南京皮肤研究所官方便民服务端口，医生排班、剩余号源实时公开透明可查。市民结合自身上班、上学、出行情况，自主挑选合适的医生与就诊时段，一键锁定就诊名额。如果临时行程有变，还可通过平台客服在线调整就诊时间，解决“约好南京皮肤病研究所号却没时间到院”的难题，避免优质号源浪费。

　　智慧闭环升级：线上线下一体化，打通全流程就医

　　“宁肤通”“苏约办”小程序上线，是南京皮肤病研究所优化就医体验、升级智慧医疗服务的重要实践。平台打破传统就医时空壁垒，构建起线上咨询—预约挂号—时段改约—线下就诊—复诊随访一站式就医闭环。后续平台还将持续迭代优化，逐步上线报告查询、用药科普、慢病随访等实用功能，把便民惠民落到实处，让前往南京皮肤研究所就医的群众足不出户，就能享受到权威专业的皮肤科医疗服务，预约咨询可拨打。

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