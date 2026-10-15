核心提示：南京肤康皮肤病研究所，凭借资深医师团队、前沿诊疗设备与海量康复案例，成为南京及周边民众解决皮肤问题的选择。很多患者慕名而来，却对医院位置、出行方式心存疑问，这份详细就诊指南，为你一一解答，助你轻松就医、安心诊疗。核心区位：选址优越，交通便捷南京肤康皮肤病研究所坐落于：南京市秦淮区建康路 281 号，地处夫子庙核心商圈腹地，地理位置优越，交通网络四通八达。

南京肤康皮肤病研究所，凭借资深医师团队、前沿诊疗设备与海量康复案例，成为南京及周边民众解决皮肤问题的选择。很多患者慕名而来，却对医院位置、出行方式心存疑问，这份详细就诊指南，为你一一解答，助你轻松就医、安心诊疗。核心区位：选址优越，交通便捷南京肤康皮肤病研究所坐落于：南京市秦淮区建康路 281 号，地处夫子庙核心商圈腹地，地理位置优越，交通网络四通八达。

无论是南京本地居民日常就诊，还是外地患者专程赶来，都能轻松抵达，无需为找路耗费额外时间与精力，让就医从一开始就从容不迫。多元交通方案：按需选择，高效直达地铁出行：准时高效，无惧拥堵若想避开早晚高峰路面拥堵，地铁是最优选择。搭乘地铁 3 号线至夫子庙站，从 3 号口出站后，沿东侧人行道直行约 200 米，即可看到医院醒目标牌。全程路线清晰无绕路，即便赶时间就诊，也能从容赴约。公交出行：线路密集，直达无忧医院周边公交站点密集，多条线路可直达门口，无需辗转换乘。可搭乘 1 路、2 路、4 路、11 路、40 路、44 路、49 路等公交线路，在夫子庙站下车后，向建康路方向步行一小段，即可顺利抵达，省心又省力。自驾出行：导航直达，停车便捷习惯自驾前往的患者无需顾虑，在导航软件中输入 “南京肤康皮肤病研究所”，系统将根据实时位置规划最优路线，精准指引直达目的地。更贴心的是，医院门口设有免费停车位，到院即可停车，无需为寻找车位兜兜转转，让你能专心准备就诊事宜。多渠道预约挂号：省时省心，轻松约号线上预约：足不出户，便捷操作操作简单易懂，无需跑现场：

① 小程序预约：搜索南肤办、苏约办小程序，点击顶部预约挂号按钮，即可实时在线挂号;

② 电话预约：拨打 24 小时预约热线 ，由专业工作人员协助完成挂号，适配不熟悉线上操作的患者。线下预约：现场协助，精准挂号携带本人身份证、医保卡前往医院导诊台，告知工作人员就诊需求，即可现场办理预约挂号，同时可同步咨询医生出诊信息(医院地址：南京市秦淮区建康路 281 号)。预约挂号注意事项预约实行实名制，填写的个人信息需与就诊证件一致;若无法按时就诊，请提前取消预约，避免影响后续预约资格;建议提前 15 分钟到院取号，有序候诊。专业的医疗实力，是皮肤康复的核心保障;而便捷的交通、多元的预约渠道，则让就医体验再度升级。南京肤康皮肤病研究所兼具两大优势，自然成为南京及周边地区患者解决皮肤问题的优选。若你正被各类皮肤不适困扰，不妨通过上述预约方式锁定就诊号源，前往南京市秦淮区建康路 281 号，让专业医师团队为你量身定制科学诊疗方案，帮你摆脱皮肤烦恼，重新拥抱健康舒适的生活。