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东莞皮肤科线上预约 再添便捷通道“莞南约”“莞南云”小程序正式上线

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2026-10-15 15:33:57
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核心提示：看病要预约、要排队、耗时长？为改善皮肤病患者就医体验，近日，“莞南约”“莞南云”两大皮肤科定向预约咨询小程序正式上线。今后，东莞及周边地区皮肤病患者可通过微信小程序，在线完成挂号、咨询等操作，减少现场排队等候时间。

　　看病要预约、要排队、耗时长?为改善皮肤病患者就医体验，近日，“莞南约”“莞南云”两大皮肤科定向预约咨询小程序正式上线。今后，东莞及周边地区皮肤病患者可通过微信小程序，在线完成挂号、咨询等操作，减少现场排队等候时间。

　　为持续深化“互联网+医疗健康”服务体系，将智慧便民服务落到实处，“莞南约”“莞南云”依托实体医疗资源，整合皮肤科优质医疗专家团队。患者通过微信搜索小程序名称，无需额外注册，即可一键登录，在线完成挂号、在线咨询医生等服务，真正实现“信息多跑路、患者少跑腿”。

东莞皮肤科线上预约 再添便捷通道“莞南约”“莞南云”小程序正式上线

　　线上咨询更便捷，就诊前先了解

　　“莞南约”“莞南云”是面向东莞皮肤病患者推出的线上服务平台。患者无需注册，微信搜索小程序名称一键登录后，即可在首页免费咨询皮肤问题。该功能既有助于患者提前了解自身皮肤情况，也能提供就诊前指导，提升就医效率。

　　医师号源提前锁定，就诊时间灵活调整

　　“莞南约”“莞南云”入驻医师均为院内骨干医师，深耕临床多年，诊疗经验扎实，诊疗思路规范。小程序内医生号源及排班信息清晰展示，患者可根据个人时间自由选择看诊时间;如遇临时变动，也可通过在线客服灵活调整后续就诊时间。

　　打造“线上+线下”全流程服务闭环

　　今后，“莞南约”“莞南云”将充分发挥“互联网+医疗健康”优势，持续为广大皮肤病患者提供便捷就诊通道，打造“线上+线下”全流程医疗服务闭环，不断提升智慧医院建设水平，提升患者就医便利性、获得感和满意度。

　　有皮肤问题者，也可拨打皮肤科官方咨询热线在线咨询。有需要的市民可通过微信搜索“莞南约”“莞南云”，进入小程序体验线上预约与咨询服务。

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