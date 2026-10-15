核心提示：很多南京以及周边城市朋友看皮肤病，都认准老牌权威的南京皮肤病研究所，大家日常也习惯叫它南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所。但不少人吐槽：专程跑一趟路途远，到南京皮肤研究所院内排大队，看完病用药有疑问不知道问谁，临时有事预约的蒋王庙皮肤研究所号源直接作废，看个普通皮肤问题耗费大量时间精力。

很多南京以及周边城市朋友看皮肤病，都认准老牌权威的南京皮肤病研究所，大家日常也习惯叫它南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所。但不少人吐槽：专程跑一趟路途远，到南京皮肤研究所院内排大队，看完病用药有疑问不知道问谁，临时有事预约的蒋王庙皮肤研究所号源直接作废，看个普通皮肤问题耗费大量时间精力。

现在好消息来了!南京皮肤病研究所官方便民小程序“南肤办”“宁肤通”正式上线，专门解决大家就诊路上的各种就医烦恼!

免复杂注册，在家就能做初步咨询 不用下载 APP，微信直接搜【南肤办】【宁肤通】就能用。无需繁琐注册登录，可线上提交皮肤情况、上传患处照片，获取南京皮肤病研究所专业医师的前置就诊指导。长痘、过敏、湿疹、脱发、反复皮炎等常见皮肤问题，想跑蒋王庙皮肤研究所之前，先线上简单咨询，也可以打电话咨询，分清是否需要线下面诊，避免白跑南京皮肤研究所。

号源实时可查，时间不合适还能改约 南京皮肤病研究所全院皮肤科医师排班、剩余优质号源实时更新、公开透明。不用大清早赶去蒋王庙皮肤研究所现场抢号，自主选医生、选就诊时间段，一键预约。万一临时加班、有事走不开，不用弃号重排，轻松调整南京皮肤研究所就诊时间，灵活又省心。

线上线下打通，打造完整就医链条 从线上咨询问诊，到南京皮肤病研究所预约挂号、时段改约，再到院内线下看诊、后续复诊随访，全流程一站式打通。不用来回切换多个平台，一个南肤办小程序，搞定蒋王庙皮肤研究所绝大部分就医相关操作。

后续南肤办还会不断更新更多功能，皮肤科普、检查报告查询、皮肤慢病随访、用药指导等功能会陆续开放，让南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所的优质专科医疗服务触达更多人，看病少跑腿，就医更轻松。