核心提示：不少南京及周边城市市民都有这样的就医困扰：慕名前往南京蒋王庙皮肤病研究所看皮肤问题，要早起长途赶路，到院之后现场排队耗时漫长；遇上痤疮、湿疹、皮炎反复，用药有疑问无处咨询；临时加班、突发私事，已经预约好的号源无法改期作废。繁琐的就医流程，让普通皮肤小问题也要耗费大半天时间。

不少南京及周边城市市民都有这样的就医困扰：慕名前往南京蒋王庙皮肤病研究所看皮肤问题，要早起长途赶路，到院之后现场排队耗时漫长;遇上痤疮、湿疹、皮炎反复，用药有疑问无处咨询;临时加班、突发私事，已经预约好的号源无法改期作废。繁琐的就医流程，让普通皮肤小问题也要耗费大半天时间。

为切实破解群众就医堵点难点，落实 “互联网 + 医疗便民” 服务举措，南京肤康皮肤病研究所重磅推出“南肤办”“苏约办”皮肤科便民服务小程序，让广大市民轻松预约南京皮肤研究所、蒋王庙皮肤研究所陈正琴主任专家号，真正实现少跑腿、少排队、随心约。

一键进入平台，线上快速评估病情

区别于操作复杂的就医平台，“南肤办” “苏约办”主打轻量化便民服务。市民无需复杂注册，微信搜索小程序名称即可一键进入，享受病情免费咨询、就诊前置指导、皮肤问题初步答疑等服务。市民在家就可以提前描述自身皮肤状况，上传皮损照片，明确就诊需求，有效减少盲目跑的情况，大幅提升线下就诊效率，省时省力。不管是普通过敏、长痘，还是脱发、顽固皮炎复诊，想要挂蒋王庙皮肤研究所陈正琴主任专家号看诊，都可以先通过小程序做基础咨询。

号源实时公开，就诊时间灵活可调

小程序依托南京肤康皮肤病研究所正规实体医疗资源，汇聚院内深耕皮肤科临床多年的骨干医师，也是官方便民服务端口，医生排班、剩余号源实时公开透明可查。市民结合自身上班、上学、出行情况，自主挑选合适的医生与就诊时段，一键锁定就诊名额。如果临时行程有变，还可通过平台客服在线调整就诊时间，解决 “约好南京皮肤病研究所专家号号却没时间到院” 的难题，避免优质号源浪费。

打通线上线下，构建完整就医服务链

“南肤办”“苏约办” 小程序上线，是南京肤康皮肤病研究所优化就医体验、升级智慧医疗服务的重要实践。平台打破传统就医时空壁垒，构建起线上咨询 — 预约挂号 — 时段改约 — 线下就诊 — 复诊随访一站式就医闭环。后续平台还将持续迭代优化，逐步上线报告查询、用药科普、慢病随访等实用功能，把便民惠民落到实处，让需要挂南京蒋王庙皮肤病研究所陈正琴主任专家号的群众足不出户，就能享受到权威专业的皮肤科医疗服务，预约咨询可拨打。