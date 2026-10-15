核心提示：南京肤康皮肤病研究所是经卫生主管部门核准设立的皮肤专科，多年来专注各类皮肤问题诊疗，长期深耕皮肤专科领域。研究所坚持以中西医结合为特色发展方向，持续推进学科建设与临床研究，严守规范化诊疗准则，用心为广大群众提供专业可靠的皮肤健康医疗服务。

南京肤康皮肤病研究所是经卫生主管部门核准设立的皮肤专科，多年来专注各类皮肤问题诊疗，长期深耕皮肤专科领域。研究所坚持以中西医结合为特色发展方向，持续推进学科建设与临床研究，严守规范化诊疗准则，用心为广大群众提供专业可靠的皮肤健康医疗服务。

学科优势奠定品牌地位

南京肤康皮肤病研究所汲取传统中医诊疗经验，结合现代医学理念，构建中西医结合诊疗体系，根据个体情况制定适宜的诊疗方案。 依托持续的学科建设积累，积极参与皮肤医学学术交流，推动临床诊疗规范化发展。凭借专科人才、技术研发与中医特色等方面的积累，为就诊者提供专业的皮肤医疗服务。

京沪宁皮肤名医铸就专家团队

南京肤康皮肤病研究所持续完善人才梯队建设，组建专科专家团队，核心医师拥有数十年皮肤专科临床经验，汇集京沪宁多地皮肤领域专家资源，团队成员长期深耕皮肤临床一线，依托扎实的临床积累，坚持专科化诊疗思路，为就诊者提供专业的皮肤健康诊疗服务。

技术引领 精益求精

南京肤康皮肤病研究所坚持学术深耕，采用中西医结合诊疗体系。汲取传统中医汉方经验，融合现代医学诊疗思路，拥有22大专利技术，不断丰富临床诊疗方案，凭借特色规范的诊疗服务获得众多就诊者认可。

优质服务 一切以患者为中心

近年来，皮肤科就诊需求持续攀升，大量南京及周边地区患者就医时，普遍面临异地奔波劳累、线下候诊耗时久、号源调整不便、用药疑问无人解答等诸多问题，传统线下就诊模式费时费力，就医体验亟待优化。研究所秉承 “一切以患者为中心” 的服务理念，在提升诊疗水平的同时优化就诊体验，落实人性化服务，开通线上渠道方便患者挂号，全面简化就诊流程，让皮肤病患者就医少跑腿、少排队、可灵活约诊。

同时南京肤康皮肤病研究所开设就诊绿色通道、一医一患一诊室、全年门诊等便民服务。作为南京医保定点单位，机构收费严格按照相关标准执行，医保收费与报销流程规范有序。在此提醒，若出现皮肤不适，建议尽早前往专科机构就诊，及时干预，科学呵护皮肤健康。