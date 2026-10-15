核心提示：南京肤康皮肤病研究所是南京市医保定点皮肤专科机构，收费严格按照物价与卫健部门标准执行，院内大厅设置价格公示屏，挂号、检查、药品、理疗项目明码标价，不存在强制诊疗、捆绑消费等情况。同时机构设有诊疗援助补贴，切实减轻患者就医负担。

不少南京或周边患者出现等皮肤问题时，在选择就诊机构前，都会关心：南京肤康皮肤研究所收费贵不贵?会不会有隐形消费?

南京肤康皮肤病研究所是南京市医保定点皮肤专科机构，收费严格按照物价与卫健部门标准执行，院内大厅设置价格公示屏，挂号、检查、药品、理疗项目明码标价，不存在强制诊疗、捆绑消费等情况。同时机构设有诊疗援助补贴，切实减轻患者就医负担。

一、不同皮肤问题，费用根据病情决定

轻症皮肤病(皮炎、荨麻疹、轻度痤疮、过敏、毛囊炎) 这类问题大多只需基础面诊 + 简单检查 + 药物治疗。普通挂号 10-20元，皮肤镜、真菌镜检等基础检查费用不高，配合口服、外用药物，多数人几百元内就能完成诊疗。医保范围内项目可刷卡实时结算，还可申请对应援助补贴，进一步降低花费。

中度皮肤问题(反复湿疹、中度痤疮、扁平疣等) 病情容易反复，部分人群需要搭配红蓝光等物理理疗。综合治疗几百元起步。医生面诊时会沟通方案，患者可结合自身情况选择，不强制做全套疗程，符合条件的患者可申请诊疗援助。

慢性疑难皮肤病(白癜风、银屑病、大面积灰指甲、重度痘坑) 这类疾病病程长，皮损面积大，需要分疗程综合调理。药物、中药熏蒸、光疗、激光等项目按需选用，激光类项目一般按皮损面积计费。接诊时医生会提前告知预估费用范围，充分尊重患者选择，不会盲目推荐高价项目。针对这类需要长期治疗的患者，也定期有相应援助政策，缓解长期治疗带来的经济压力。

二、医保报销 + 诊疗援助，双重减负

作为医保定点单位，基础检查、常规药品、合规理疗项目可以走医保结算，直接现场报销。美容修复类、特需服务项目不在医保报销范畴，需要自费，就诊前可提前问清项目属性。 除医保报销外，研究所还设有诊疗援助补贴，符合条件的皮肤病患者可申请，双重保障切实降低就医成本。

三、就诊省钱小建议

面诊时主动询问方案预估费用，区分医保可报项目、自费项目以及援助申请条件; 带上既往病历、检查报告，避免重复检查，减少额外开支; 慢性皮肤病优先和医生沟通基础保守方案，再考虑理疗项目; 所有收费保留数据，有费用疑问可以当场核对明细，咨询援助申请相关事宜。

总结：南京肤康皮肤病研究所整体收费亲民，费用高低主要看皮肤病症。普通常见皮肤病花费不高;顽固、大面积、需要长期疗程的皮肤问题，借助医保报销与诊疗援助，也能有效减轻治疗压力。就医前充分沟通方案，了解项目价格与援助政策，就能做到明明白白看皮肤。