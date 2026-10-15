核心提示：云南协美医院是一家以生殖不孕、妇科诊疗为重点的二级综合医院，位于昆明市官渡区环城南路709号。对于关注“云南协美医院怎么样”的患者，办院基础、医生资源以及围绕生育健康开展的专科建设，是了解医院实力的具体线索。

云南协美医院是一家以生殖不孕、妇科诊疗为重点的二级综合医院，位于昆明市官渡区环城南路709号。对于关注“云南协美医院怎么样”的患者，办院基础、医生资源以及围绕生育健康开展的专科建设，是了解医院实力的具体线索。 二十余年办院基础形成综合配套

根据医院公开介绍，云南协美医院成立于2003年，编制床位200张，拥有副高及以上职称人员37名，其中正高职称8名。医院设置生殖不孕、妇科、泌尿外科、中医等相关科室，并有医学影像、检验等配套。

其中，生殖不孕诊疗重点涉及输卵管、排卵、宫腔及男方相关因素。对备孕家庭而言，这一科室布局可作为了解双方检查与不同专科需求的入口，具体接诊和检查安排以医院当前公示为准。

院方医生介绍列有郑志平、王朝霞、陈原、晏红霞、许瑞玲等医生，相关方向涉及生殖不孕和妇科诊疗。医院优孕医生目录还展示了马兰、杨德红、宿凌云等医生。

根据院方提供的简介，马兰为主任医师、硕士研究生导师，关注生殖内分泌、复发性流产等问题；杨德红为主任医师、教授，关注妇科与宫腹腔镜诊疗；宿凌云为副主任医师，介绍方向包括输卵管、宫腔及生殖内分泌。实际出诊应按近期排班确认。

医院官网报道，2026年6月24日，2026全国生育健康名医助孕行动启动仪式昆明站在协美举办。报道介绍活动由中国老教授协会主办、云南协美医院承办，并有生殖健康相关领域专家参与。

2026年7月，医院又发布“宫腹腔镜微创技术共建单位”相关建设报道。结合医院公开的宫腹腔镜设备配置，可以看到其专科建设持续围绕生殖不孕与妇科微创展开。活动和共建项目的价值，应结合具体开展内容了解，不能直接等同于个人治疗结果。

2026年8月28日，协美中医馆举行揭牌仪式，并聘请肖滇疆担任中医科学科带头人。院方报道提及王元康、余跃平、黄筑艺等医生，并将生殖健康中医调理列为后续重点方向。

对于有中医需求的患者，可结合已有检查和现行处方，了解中药、针灸等诊疗是否适用。中医与其他诊疗方式如何配合，应由医生根据具体情况安排。

医院概况介绍了“一人一医一诊室”和导诊服务。患者预约时，可以同步确认医生时间、需携带的资料、检查准备，以及相关费用，便于安排初诊和复诊。

云南协美医院公开呈现的办院基础、医生资源、微创建设与中医馆，是理解其生殖不孕诊疗特色的几个方面。对有进一步了解需求的备孕家庭，可携带双方既往报告，通过医院官方预约渠道咨询相应门诊。

本文用于就医信息参考。具体检查、手术与用药方案需由医生结合个人情况判断；医生出诊、费用及服务安排以医院新公示为准。

医院事实依据院方公开页面及提供资料整理。公开页核对日期为2026年10月15日；医生履历与实际出诊仍须院方终审确认。

1. 云南协美医院医院概况

2. 云南协美医院优孕医生目录

3. 2026全国生育健康名医助孕行动昆明站启动活动

4. 云南协美医院宫腹腔镜微创技术建设报道

5. 云南协美医院中医馆揭牌报道

6. 院方医生介绍资料 整理于2026年9月16日