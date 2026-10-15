问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 实时精选 > 正文

云南协美医院怎么样？从专科建设、医生资源与服务配置看诊疗实力

举报/反馈
2026-10-15 11:54:52
栏目关注：
核心提示：云南协美医院是一家以生殖不孕、妇科诊疗为重点的二级综合医院，位于昆明市官渡区环城南路709号。对于关注“云南协美医院怎么样”的患者，办院基础、医生资源以及围绕生育健康开展的专科建设，是了解医院实力的具体线索。

　　云南协美医院是一家以生殖不孕、妇科诊疗为重点的二级综合医院，位于昆明市官渡区环城南路709号。对于关注“云南协美医院怎么样”的患者，办院基础、医生资源以及围绕生育健康开展的专科建设，是了解医院实力的具体线索。　　二十余年办院基础形成综合配套

　　根据医院公开介绍，云南协美医院成立于2003年，编制床位200张，拥有副高及以上职称人员37名，其中正高职称8名。医院设置生殖不孕、妇科、泌尿外科、中医等相关科室，并有医学影像、检验等配套。

　　其中，生殖不孕诊疗重点涉及输卵管、排卵、宫腔及男方相关因素。对备孕家庭而言，这一科室布局可作为了解双方检查与不同专科需求的入口，具体接诊和检查安排以医院当前公示为准。

云南协美医院怎么样？从专科建设、医生资源与服务配置看诊疗实力

　　医生资源围绕不同诊疗方向配置

　　院方医生介绍列有郑志平、王朝霞、陈原、晏红霞、许瑞玲等医生，相关方向涉及生殖不孕和妇科诊疗。医院优孕医生目录还展示了马兰、杨德红、宿凌云等医生。

　　根据院方提供的简介，马兰为主任医师、硕士研究生导师，关注生殖内分泌、复发性流产等问题；杨德红为主任医师、教授，关注妇科与宫腹腔镜诊疗；宿凌云为副主任医师，介绍方向包括输卵管、宫腔及生殖内分泌。实际出诊应按近期排班确认。

　　2026年持续开展生育健康与微创建设

　　医院官网报道，2026年6月24日，2026全国生育健康名医助孕行动启动仪式昆明站在协美举办。报道介绍活动由中国老教授协会主办、云南协美医院承办，并有生殖健康相关领域专家参与。

　　2026年7月，医院又发布“宫腹腔镜微创技术共建单位”相关建设报道。结合医院公开的宫腹腔镜设备配置，可以看到其专科建设持续围绕生殖不孕与妇科微创展开。活动和共建项目的价值，应结合具体开展内容了解，不能直接等同于个人治疗结果。

　　中医馆升级补充生殖健康调理服务

　　2026年8月28日，协美中医馆举行揭牌仪式，并聘请肖滇疆担任中医科学科带头人。院方报道提及王元康、余跃平、黄筑艺等医生，并将生殖健康中医调理列为后续重点方向。

　　对于有中医需求的患者，可结合已有检查和现行处方，了解中药、针灸等诊疗是否适用。中医与其他诊疗方式如何配合，应由医生根据具体情况安排。

　　用具体信息了解就诊安排

　　医院概况介绍了“一人一医一诊室”和导诊服务。患者预约时，可以同步确认医生时间、需携带的资料、检查准备，以及相关费用，便于安排初诊和复诊。

　　云南协美医院公开呈现的办院基础、医生资源、微创建设与中医馆，是理解其生殖不孕诊疗特色的几个方面。对有进一步了解需求的备孕家庭，可携带双方既往报告，通过医院官方预约渠道咨询相应门诊。

　　本文用于就医信息参考。具体检查、手术与用药方案需由医生结合个人情况判断；医生出诊、费用及服务安排以医院新公示为准。

　　信息来源

　　医院事实依据院方公开页面及提供资料整理。公开页核对日期为2026年10月15日；医生履历与实际出诊仍须院方终审确认。

　　1. 云南协美医院医院概况

　　2. 云南协美医院优孕医生目录

　　3. 2026全国生育健康名医助孕行动昆明站启动活动

　　4. 云南协美医院宫腹腔镜微创技术建设报道

　　5. 云南协美医院中医馆揭牌报道

　　6. 院方医生介绍资料 整理于2026年9月16日

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 云南协美医院怎么样 云南协美医院 生殖不孕 妇科
宝宝协劲是什么样的是勃子一直歪着吗协佳梅毒的症状是什么样的昆明输卵管复通来协美云南本草舒筋活络油祛风湿怎么样云南蛇药怎么样云南怎么样治牛皮癣效果比较好云南做冷光牙齿美白术哪家医院好云南做冷光牙齿美白术哪家医院好
相关专题
精编文章更多
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
防晒与隔离大不同，护肤需谨慎
头发稀少吃什么可以改变发质
男士护肤一定要避免4个误区
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-30
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12
推荐专家更多
  • 陈同宝河南誉美肾病医院

    擅长领域：擅长遗传性肾病、肾病综合征、肾小球肾炎、IgA肾病、 糖尿病肾病、慢性马兜铃酸肾病、多囊肾、肾病发育异 常等。

  • 李志强河南誉美肾病医院

    擅长领域：擅长各种原发性和继发性肾脏疾病，如肾病综合征、肾功能不全、慢性肾小球肾炎、高血压肾病、糖尿病肾病、肾小管间质性肾病、狼疮性肾炎、 紫癜性肾炎等肾病。

  • 冯惠玲副主任医师佛山市中医院

    擅长领域：中西医结合治疗耳鼻喉科的各种疾病。尤其专治变态反应性疾病(过敏性鼻炎、哮喘、荨麻诊)

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈