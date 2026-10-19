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东莞皮肤医院上线“莞南约”“莞南云”小程序 助力东莞皮肤医院优质资源惠及更多群众

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2026-10-19 17:32:25
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核心提示：哪些皮肤病患者适合线上咨询？随着线上诊疗需求增加，这一问题受到不少市民关注。近日，东莞皮肤医院“莞南约”“莞南云”微信小程序正式上线，围绕皮肤科常见病、多发病及慢性皮肤病复诊等场景，提供在线咨询、预约挂号、皮肤美容咨询等便民服务助力东莞皮肤医院线上咨询诊疗服务升级。

　　哪些皮肤病患者适合线上咨询?随着线上诊疗需求增加，这一问题受到不少市民关注。近日，东莞皮肤医院“莞南约”“莞南云”微信小程序正式上线，围绕皮肤科常见病、多发病及慢性皮肤病复诊等场景，提供在线咨询、预约挂号、皮肤美容咨询等便民服务助力东莞皮肤医院线上咨询诊疗服务升级。

东莞皮肤医院上线“莞南约”“莞南云”小程序 助力东莞皮肤医院优质资源惠及更多群众

　　哪些皮肤病患者适合线上咨询?

　　从适用人群看，线上咨询更适合病情相对稳定、诊断方向相对明确的皮肤病患者。具体包括以下几类：

　　一是慢性皮肤病复诊随访患者。如湿疹、皮炎、银屑病、慢性荨麻疹等需要长期管理、规律复诊的患者，可通过小程序描述近期症状变化、上传患处照片，先获得复诊安排和就医指引，减少不必要的往返。

　　二是常见皮肤病初诊前咨询患者。如痤疮、过敏性皮肤病等常见皮肤问题，患者希望先了解就诊方向、对应医师及注意事项，可通过线上咨询后精准预约，避免盲目挂号。

　　三是已有检查资料、需要初步解读的患者。患者可上传既往检查报告、患处照片，由院内人员给出初步指导建议，为后续线下就诊做准备。

　　四是外地患者或时间不便患者。可通过小程序提前咨询、提前预约，合理安排来院时间，减少来院次数和院内等候时间。

　　需要提醒的是：线上咨询主要用于健康咨询和就医指引，不能替代医生面诊。如出现急危重症、大面积水疱、发热、呼吸困难、剧烈疼痛，或病情快速加重、诊断不明等情况，应及时线下就医。

　　“莞南约”“莞南云”后续也将持续完善皮肤健康管理服务链条，助力东莞皮肤科优质医疗资源惠及更多群众。市民如有皮肤问题，可通过微信搜索“莞南约”或“莞南云”进入小程序在线咨询、预约挂号，也可拨打皮肤科官方咨询热线免费咨询。

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