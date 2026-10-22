聚焦盆底健康 共促技术规范｜女性健康再生医学技术培训班（第三期·尿失禁）今日开班

核心提示：10月22日，由云南省整形美容协会主办，云南协美医院、云南省整形美容协会瘢痕专业委员会等单位共同承办的“女性健康再生医学技术培训班（第三期）——尿失禁”，在云南协美医院开班。

10月22日，由云南省整形美容协会主办，云南协美医院、云南省整形美容协会瘢痕专业委员会等单位共同承办的“女性健康再生医学技术培训班(第三期)——尿失禁”，在云南协美医院开班。

国内生殖整形领域专家同台授课，围绕尿失禁的规范诊疗与女性盆底健康再生医学技术，开展了理论精讲与手术实操教学。

一场”理论+实操“并重的专业培训

本次培训以”理论深化+实操强化+案例剖析“的教学模式，邀请国内女性健康再生医学领域专家、山东省民营整形美容协会女性私密整形专业委员会主任委员刁金兰院长，以及云南省整形美容协会常务副会长曹汝智主任同台授课。

从美学理念、解剖特点入手，将女性健康再生医学的基本原则与手术技巧融会贯通，并通过现场实操指导，把常见手术操作规范化、步骤化呈现，帮助学员更好地掌握实战技能。

• 上午理论精讲

《PRP在尿失禁健康中的应用》——刁金兰

《光电、声、注射治疗进展与治疗方案》——曹汝智

《女性健康再生医学专科建设》——周春星

《PRP二次离心制备SOP》——王旭东

• 下午实操演练

《PRP治疗尿失禁病例实操》——刁金兰

从基础原理、前沿进展，到标准化制备流程，再到一例例真实手术的现场演示，培训实现了"听得懂、看得见、学得会"的闭环，现场学习氛围浓厚。

看见尿失禁女性背后的困扰

尿失禁，是很多女性难以启齿、却真实影响生活质量的盆底健康问题。咳嗽、打喷嚏、大笑或跑跳时漏尿，尿频尿急、来不及上厕所，产后及中老年女性尤其常见。它背后常常连着整个盆底支持结构的松弛——妊娠与阴道分娩、年龄增长与绝经后雌激素水平下降、长期腹压增高、盆腔手术等，都可能成为诱因。

正因为高发又容易被忽视，规范的评估和治疗才格外重要。本次培训聚焦的，正是推动这一领域诊疗的规范化、标准化：既讲清尿失禁的分型与评估，也把PRP等再生医学技术的适应证、规范操作和制备流程讲透、做规范，让技术真正服务于患者安全与疗效，而不是停留在概念上。

把规范技术，留在患者身边

作为本次培训的承办单位，云南协美医院为会议提供了理论授课与手术实操场地保障。能够承办这样一场高水平、重实操的专题培训，既是协会与业内专家对医院女性生殖整复与盆底健康专科建设的认可，也是一次难得的学习契机。

一台规范的手术、一项成熟的技术，背后是解剖、是原理、是一遍遍的实操打磨。此次培训班的举办，不仅是一次学术与技术的交流，更传递出一个朴素的理念：女性盆底健康值得被认真对待，规范诊疗永远是第一位的。

未来，云南协美医院将持续加强女性生殖整复与盆底健康领域的学科建设与技术规范，携手行业专家，为更多女性的健康与生活质量保驾护航，让云南本地广大有盆底健康困扰的女性，让她们能获得更规范、更专业的诊疗服务。

云南协美医院已开通“微信公众号-小程序预约挂号”就诊服务。如需咨询可搜索云南协美医院小程序或者公众号，在对话框输入问题为您解答!

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