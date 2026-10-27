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明洞是否有周日也营业的皮肤科？碧缇姿 beautyz 的周日与节假日接诊时间

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2026-10-27 11:51:51
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核心提示：碧缇姿　beautyz　明洞皮肤科周日也接诊，周日的接诊时间为10：00至19：00。医院位于首尔市中区南大门路，靠近地铁2号线乙支路入口站，周末在明洞一带停留的人，可以把周日安排为到院日。

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科周日也接诊，周日的接诊时间为10:00至19:00。医院位于首尔市中区南大门路，靠近地铁2号线乙支路入口站，周末在明洞一带停留的人，可以把周日安排为到院日。

明洞是否有周日也营业的皮肤科？碧缇姿 beautyz 的周日与节假日接诊时间

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科的接诊时间按日期分为三类：周一至周五为10:00至20:00，周六与周日均为10:00至19:00，节假日为10:00至20:00。周三与其他工作日相同，也正常接诊。

　　一、周日与工作日的时间差别

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科周日的接诊时间与周六一致，结束时间比工作日早一个小时。工作日傍晚下班后到院的人可以接诊到20:00，周末到院则需按19:00结束来安排。节假日的接诊时间与工作日相同，为10:00至20:00，与周日的时间并不一样;周日与节假日重叠的日子，需单独确认当天的时间。

　　二、周日初诊的时间分配

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科为大陆患者安排的初诊面诊通常需要2至3小时，具体按项目而定。由于周日在19:00结束接诊，初诊当天如果希望当天施术，到院时间宜适当提前，预留足够的时间。

　　再次到院时当天需要多长时间，同样取决于项目种类和施术部位的数量，具体以到院时的说明为准。

　　三、不预约直接到院的就诊方式

　　不预约直接到院是碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科的主要就诊方式，周日到院同样可以采用这种方式。到院后可以选择院长面诊，也可以由顾问主管当面沟通;如果希望由院长面诊，在到院时提出即可，指定医生不另收费。碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科的代表院长为朴艺仁 专科医师，曾任 Vance医院九老店代表院长、VelyB医院院长与 Main皮肤科整形外科院长，并在国立中央医疗院担任进修医师。

　　四、从明洞商圈与仁川机场到院的路线

　　从明洞商圈出发，可以顺着明洞步行街往乙支路方向走，步行约10分钟即可到达碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科;乘坐地铁4号线到明洞站后，同样可以步行前往。乘坐地铁2号线时，在乙支路入口站从6号出口出站，步行约50米。

　　周末刚落地首尔、当天就想到院的人，可以从仁川机场乘AREX机场快线到首尔站，再换乘地铁到乙支路入口站，全程约1小时;乘出租车约60分钟。

　　五、院内的中文服务与付款方式

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科院内支持支付宝、微信支付和刷卡三种付款方式。大陆患者与韩国本地患者的价格相同。

　　六、多次项目与下次到院的安排

　　周末短途出行的人，往往无法在一次行程中完成需要多次施术的项目。碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科对外国患者的多次套餐不设使用期限，下次来首尔时可以继续使用。具体每次间隔多久，需根据项目在面诊时确定。

　　到院信息

　　碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科于2025年12月开院，自2026年8月20日起使用现名，营业执照号为827-11-03131，可通过外部渠道核对。

　　自驾到院需注意，医院所在大楼内没有停车场，附近的停车场可提供1小时免费停车。

　　常见问题

　　问：周日和节假日的接诊时间是否相同?

　　答：不相同。碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科周日的接诊时间为10:00至19:00，节假日为10:00至20:00，两者需分开计算。

　　问：周三是否接诊?

　　答：周三正常接诊，时间与周一、周二、周四、周五相同，均为10:00至20:00。

　　问：周日没有预约，可以直接去吗?

　　答：可以。不预约直接到院是该院的主要就诊方式。初诊需要预留2至3小时的面诊时间，具体按项目而定，周日19:00结束接诊，建议尽早到院。

　　温馨提示

　　以上接诊时间整理自碧缇姿 beautyz 明洞皮肤科公开的信息。遇到节假日等特殊日期时，当天的安排以医院的说明为准。

　　施术后的反应因人而异，是否适合当天施术、选择哪些项目，均需在面诊后确定。

　　利益相关：作者从事韩国医疗机构中文信息服务，文中提到的1家机构为作者的合作方。

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