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沪滇同心 · 好孕有约 | 11月7日-8日纪亚忠教授坐诊云南协美医院，备孕困难家庭可预约

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2026-10-30 09:53:24
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核心提示：上海市同济医院生殖医学中心主任、首席专家纪亚忠教授／主任医师，将于2026年11月7日—8日莅临云南协美医院亲诊，为云南不孕不育、高龄备孕、反复流产家庭提供高水平的生殖健康评估与诊疗指导。号源有限，建议提前预约。

　　国内知名不孕不育专家纪亚忠教授11月7日—8日坐诊云南协美医院

　　不必远赴上海，家门口就能请上海三甲生殖名医面诊。

　　上海市同济医院生殖医学中心主任、首席专家纪亚忠教授/主任医师，将于2026年11月7日—8日莅临云南协美医院亲诊，为云南不孕不育、高龄备孕、反复流产家庭提供高水平的生殖健康评估与诊疗指导。号源有限，建议提前预约。

　　关于纪亚忠教授

　　纪亚忠 主任医师 / 教授 / 博导

　　现任上海市同济医院生殖医学中心主任、首席专家，国家人类辅助生殖技术评审专家库成员。

　　1986年毕业于第二军医大学，曾获巴黎第五大学生殖医学博士学位，从事妇产科及不孕不育临床、科研与教学工作30余年。

　　他长期深耕生殖内分泌与不孕不育领域，在月经紊乱、排卵障碍、多囊卵巢综合征、卵巢储备功能减退、复发性流产与免疫保胎、高龄及疑难备孕等方面经验丰富，尤其擅长为患者系统查找不孕原因、制定个体化的评估与调理方案。

　　学术职称

　　国家人类辅助生殖技术评审专家库成员

　　中国人体健康科技促进会生殖免疫专业委员会副主任委员

　　上海市中西医结合学会不孕不育专家委员会常务委员

　　中国优生优育协会生育力保护与修复专委会常务委员

　　本次坐诊·专业擅长

　　不孕不育系统评估：对多种原因导致的不孕进行系统检查、病因分析与个体化诊疗规划

　　生殖内分泌调理：月经不调、闭经、多囊卵巢综合征、排卵障碍、黄体功能不足、高泌乳素血症、卵巢储备功能减退

　　科学备孕与促排指导：个体化促排卵方案、全程卵泡监测、排卵指导与备孕规划

　　复发性流产与免疫保胎：反复流产、胚胎停育、生化妊娠的病因排查，免疫性流产、抗磷脂综合征的孕前评估与个体化保胎

　　高龄与疑难备孕：高龄/高育龄、卵巢功能下降、二胎三胎再育、反复备孕失败的生育力评估与调理

　　学术深厚·经验扎实

　　纪亚忠教授科研成果丰硕，发表核心期刊及SCI论文90余篇，主编、参编专著多部，获国家发明专利3项，主持国家自然科学基金面上项目及继续医学教育项目多项，曾荣膺欧洲人类生殖医学与胚胎学会“杰出青年科技工作者奖”。

　　作为国内辅助生殖领域的资深专家，他在上海市同济医院工作期间，曾在专业杂志国际首报“50岁高育龄女性自体卵子助孕分娩双胎”、国内首报“51岁女性瘢痕子宫受卵助孕分娩双龙胎”“补救第二代试管婴儿分娩龙凤胎”等高龄与疑难病例，体现了其在生殖医学领域的深厚造诣。

　　选择云南协美医院的理由

　　本次特邀纪亚忠教授莅临亲诊，由云南协美医院提供诊疗场地、基础检查与就诊接待，便于备孕家庭在本地一站式完成专家面诊与后续调理衔接。医院相关情况如下：

　　二十余年正规综合医院：云南协美医院成立于2003年，是经登记注册的社会办二级综合医院，执业资质可查，地处昆明市官渡区环城南路709号，是昆明本地一家以不孕不育诊疗为特色的综合医院。

　　本地专家团队与床位配置：医院设不孕不育诊疗、妇科、微创外科等相关科室，配备执业医护团队与编制床位，日常由本院妇科、生殖内分泌方向医师承接基础检查、复诊调理与随访。

　　微创技术规范备案：妇科宫腔镜、腹腔镜三、四级诊疗技术已按规定完成备案，可在院内开展相应微创检查与手术评估。

　　就近就诊与预约便利：位于昆明主城区，支持微信公众号、小程序预约挂号，可电话咨询，适合本地及周边备孕家庭就近初诊、夫妻同查与专家复诊衔接，减少往返外地奔波。

　　私密诊疗·流程清晰：实行一对一接诊与独立诊室，保护患者隐私;不孕检查遵循夫妻同查、由简到繁的流程，先做无创基础检查，再根据结果安排进一步评估，收费项目以院内当日公示为准。

　　诊疗边界如实告知：云南协美医院不开展试管婴儿、人工授精等人类辅助生殖技术;如评估后确有辅助生殖需求，将转介至具备相应资质的公立生殖中心。医院为社会办二级综合医院，非公立、非三甲，目前不属于医保定点，就诊费用需自费，供家庭结合自身情况理性选择。

　　坐诊信息

　　坐诊时间：2026年11月7日—8日

　　坐诊地点：云南协美医院(昆明市官渡区环城南路709号)

　　预约方式：云南协美医院已开通“微信公众号-小程序预约挂号”就诊服务，或致电 或者 即可咨询挂号。

　　温馨提示：专家号源有限，请提前预约!

　　哪些家庭建议别错过此次机会

　　备孕一年以上(35岁以上备孕半年)仍未怀孕

　　高龄/二胎三胎再育、卵巢功能减退、月经紊乱、排卵障碍

　　多囊卵巢、子宫内膜异位症、反复备孕失败

　　反复流产、胚胎停育、生化妊娠，想系统查因、科学保胎

　　云南协美医院已开通“微信公众号-小程序预约挂号”就诊服务，或致电 或者 即可咨询挂号。如需咨询可搜索云南协美医院小程序或者公众号，在对话框输入问题为您解答!

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