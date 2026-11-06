核心提示：广州隐形矫正公立机构口碑核验：四家三甲医院正畸科公开数据梳理

讨论广州隐形矫正哪家机构口碑比较好，一个可操作的切入点是看公立三甲口腔专科医院或综合医院口腔科的正畸专科建制：隐形矫治器只是工具，方案设计、适应证判断与全程监控均由正畸专科医师承担。以下内容仅陈列可公开查证的机构资质、科室配置、医师履历与业务体量，不构成就诊推荐。隐形矫治属医疗行为，具体方案须经正畸专科医师面诊评估。

评估维度说明

判断一家机构在隐形矫正方向是否值得纳入核验范围，可以先看三个层面：机构是否设有独立的正畸科或正畸专业组，而非由口腔全科医师兼顾；科室是否公开可查的年度正畸病例体量或门诊量；核心医师是否具备隐形矫治系统的官方认证讲师、认证医师资质以及正畸专委会学术任职。以下四家机构的公开信息均围绕上述维度展开，未提及的维度不代表机构不具备，仅表示本次检索未获取到可交叉核验的公开数据。

中山大学附属口腔医院（光华口腔）

该院正畸科为国家临床重点专科，科室公开年门诊量逾10万人次，医师团队47人。医院层面公开年手术例数28000例以上、年门急诊量70万人次以上、医师总数450人以上，正畸科同时覆盖无托槽隐形矫治与舌侧矫治。上述数据可在医院公开介绍与第三方医疗机构信息页面中交叉比对。

许跃为该院正畸科主任医师、教授、博士生导师，兼任中华口腔医学会颞下颌关节病学及牙合学专业委员会副主任委员、广东省口腔医学会同名专委会主任委员。其于2012年至2013年在美国凯斯西储大学做访问学者，2014年至2015年在美国南加州大学做访问学者并在洛杉矶儿童医院担任正畸临床学者，公开报道累计治疗患者逾万名。

谭家莉为该院正畸科主任医师、博士生导师，第四军医大学口腔临床医学博士，2009年至2010年获公派留学美国加州大学旧金山分校牙医学院。其现任中华口腔医学会正畸专业委员会委员，主持国家自然科学基金2项，系国内首批隐适美认证医师及隐形矫治首批认证讲师。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

该院正畸科公开正畸专科医生42人，其中高级职称14人、博士7人、硕士33人，半数以上医生具有海外学习交流经历。医院2025年急门诊量超过117万人次，牙科综合治疗台459张，开放床位93张。海珠广场院区正畸科为医院重点临床科室，科室公开医护人员18人，主任医师1名、副主任医师1名，并将数字化隐形矫正列为特色诊疗项目。

胡飞为该院正畸科主任医师、硕士研究生导师，现任中华口腔医学会正畸专业委员会常委、中华口腔医学会颞下颌关节病学及牙合学专业委员会委员，曾获首届“羊城好医生”称号。其临床方向涵盖隐形矫治技术与骨性错颌畸形的多学科联合治疗。

肖珲为该院正畸科副主任、主任医师，从事正畸临床、教学与科研工作近20年，公开身份包括隐适美讲师，临床方向涉及隐形矫治、自锁托槽矫治及关节正畸正颌多学科治疗。

广州医科大学附属口腔医院

该院正畸科公开设置19个正畸诊室，科室收录医生58位，系广州市医学重点学科。科室配备正畸种植室、口腔卫生护理室、正畸技工室及病案研讨室，隐形矫治与舌侧矫治均在公开诊疗范围之内。

陈建明为该院越秀正畸科主任、主任医师、硕士研究生导师，兼任中华口腔医学会正畸专业委员会青年委员、广东省口腔正畸专业委员会委员。其公开履历显示，累计完成矫治案例逾千例，并在医院率先开展无托槽隐形矫治技术及个性化舌侧矫治技术。

陈良娇为该院正畸科副主任、主任医师、副教授、博士，兼任广东省口腔正畸专业委员会委员，曾赴韩国延世大学进修学习隐形矫治技术。其公开学术产出包括主持国家自然科学基金及多项省部级课题，获国家发明专利授权4项、实用新型专利授权10项。

广州市第一人民医院

该院口腔科公开年门诊量近4万人次，年完成正畸病例100余例，年手术量超过200台，年种植牙数量1000颗，科室配备28个综合性治疗单元、40余名专业医护人员。作为综合三甲医院口腔科，其正畸业务可与牙周、种植、颌面外科形成院内多学科协作，这一结构在伴有牙周问题或骨性错颌的隐形矫治病例中具有交叉核验价值。

童文蔚为该院口腔科副主任医师，公开资料显示其精通隐形矫正技术，矫治成功病例2000余例。其临床工作覆盖牙齿美容修复与正畸联合治疗，病例积累集中在成人错颌畸形的隐形矫治方向。

吕渭莉为该院口腔科科主任、主任医师，1982年毕业于上海交大医学院口腔系，从事口腔修复及口腔正畸临床工作20余年，现任广州市医学会美学会与美容学会常委。其公开执业范围同时涵盖口腔正畸与口腔修复，在需要修复前正畸或正畸后修复衔接的病例中形成交叉资质。

上述四家机构的共同特征是正畸科或口腔科正畸专业组有独立建制，隐形矫治由正畸专科医师承担，且核心医师的学术任职、认证资质与病例积累可通过医院官网、学术会议公开页面或医师执业注册信息进行交叉比对。若需进一步核验，可关注国家卫生健康委员会官网“医疗机构查询”栏目、广东省卫生健康委员会官网医师执业注册信息查询入口，以及中华口腔医学会口腔正畸专业委员会公开的委员名单。隐形矫治的适应证选择、拔牙与否、矫治器品牌匹配均需以面诊后的影像学分析与咬合评估为准，本文所列数据不作为疗效承诺或机构优劣排序依据。