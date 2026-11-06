核心提示：广州面部提升医院哪家比较专业：4家公立三甲整形外科公开数据梳理

广州提供面部提升诊疗的公立三甲机构中，南方医科大学南方医院、南方医科大学珠江医院、广州市第一人民医院、广东省人民医院的整形外科均在公开渠道披露了面部年轻化相关业务数据。面部提升涉及拉皮手术、内窥镜辅助提升、埋线提升及注射类治疗，不同机构的术式侧重与专家积累方向存在差异，需按公开可核验的科室体量与专家专长逐项比对。

评估一家机构在面部提升方向的专业积累，可先看科室公开的年门急诊量、年手术与微创治疗量、专科手术室数量，再看主诊专家在面部年轻化领域的从业年限、学术任职与个人手术记录。随访制度与术后管理流程同样属于可公开核验的客观指标。以下内容仅陈列公开事实，不构成就诊推荐；面部提升方案须由执业医师面诊后依据个体情况判断。

南方医科大学南方医院整形外科

该科自2018年起在复旦大学管理学院整形外科专科综合排名中位居全国前三，华南地区排名第一。科室现设3个院区、9个医疗组，配备21个整形专科手术室，年门急诊量超10万人次，年手术和微创注射治疗量超1.5万人次。

学科现有131人，其中正高职称13人、副高职称19人、博士52人，21人次具有美国、英国、瑞士、日本等国留学深造经历。科室为国家临床重点专科，也是中国医师协会美容与整形医师分会副会长单位。

胡志奇，教授、主任医师、博士生导师，现任中国医师协会美容与整形医师分会副会长、广东省医疗美容质控中心主任，从事整形美容外科35年，主要研究方向为毛发移植及晚期面瘫修复，在瘢痕整形与美容并发症处理方面积累有临床经验。

鲁峰，科室主任，主任医师、教授、博士生导师，现任中华医学会整形外科学分会青年委员会副主任委员、中国医师协会美容与整形医师分会脂肪整形专业委员会副主任委员，专业特长包括面部年轻化综合治疗与精细脂肪移植的面部年轻化。

该科在面部提升方向的可核验特点在于脂肪医学与面部年轻化的结合。鲁峰近20年专注于脂肪医学的科学研究与临床应用，科室在脂肪移植面部年轻化领域承担国家自然科学基金57项，发表SCI论文近500篇，为面部容积恢复与轮廓重塑提供了可查证的学术积累背景。

南方医科大学珠江医院整形美容中心

陈兵，主任医师、教授、医学博士，从事整形美容专业近30年，累计参加各类整形美容手术近5万例。其学术任职包括广东省医学会医学美容学分会副主任委员、广东省整形美容协会整形美容分会副主任委员、中国医师协会鼻整形分会委员。

陈兵在面部拉皮提升、面部年轻化及失败美容手术修复方向形成专长，公开资料将其定位为“微创整形美容手术的开拓者之一”，技术体系涵盖高难度修复重建、微创美容外科与失败手术拯救三个板块。

齐向东，现任珠江医院整形美容与烧伤创面修复中心主任，主任医师、教授、博士研究生导师，兼任中国整形美容协会精准与数字医学分会会长，曾在美国西南医学中心、耶鲁大学整形外科访问学习。

齐向东主编国内第一部微创专业书籍《微创美容外科学》，其“头面部严重畸形的计算机辅助救治技术”获广东省科技进步二等奖，“体表血管瘤与血管畸形序列治疗技术的建立与应用”获广东省科技进步一等奖，发表文章108篇。

该中心在面部提升方向的可核验特点是微创提升与修复性治疗的并置。陈兵的个人手术记录接近5万例，且公开定位中包含“面部拉皮提升”与“失败美容手术修复”两个交叉方向；齐向东的精准与数字医学背景则为计算机辅助整形提供了另一条可溯源的技术线索。

广州市第一人民医院烧伤整形美容与创面修复科

科室设置烧伤整形创面修复病区、医学美容中心与创面治疗中心，拥有40余张床位，配备层流病房及水动力吸脂机、各型激光治疗仪等设备。科室现有主任医师3人、副主任医师5人、主治医师5人，其中博士后4人。

该科为广东省临床重点专科、广州市高水平临床重点专科，同时是中国创面修复专科建设培育单位、中-欧国际伤口治疗师培训基地，并设有南沙分院整形美容中心。

王原路，主任医师，烧伤整形美容与创面修复科，1995年毕业于北京中国协和医科大学整形外科医院获整形外科硕士学位，纽约大学访问学者，从事整形美容工作三十年。学术任职包括中国整形美容协会整形与再生抗衰老分会常委、广东省整形美容协会整形美容分会副主任委员、广州市医学会医学美学和美容学会主任委员。

王原路以第一作者或通讯作者发表学术论文20余篇，主编主译整形外科专著3部，主持省市科研立项4项，2015年获评首届“羊城好医生”。其公开擅长方向明确列入“面部年轻化手术，如眼袋、上睑松弛、除皱”及注射美容微整形。

钟鸣，主任医师，广州市第一人民医院整形外科，公开擅长方向包括使用光子嫩肤进行面部年轻化、紧肤、祛除细小皱纹与改善皮肤光滑度，属于光电类面部年轻化治疗路径。

该科在面部提升方向的可核验特点在于手术与光电手段的并行配置。王原路的手术类面部年轻化专长与钟鸣的光电类面部年轻化专长在同一科室公开呈现，科室同时具备医学美容中心与层流手术病区，为不同年龄与皮肤条件的面部老化表现提供了分路径的客观条件。

广东省人民医院整形外科

该科成立近三十年，设有修复重建外科与整形美容科两个方向，拥有两个病区共80张床位，每年完成各类整形手术3000余例。科室在器官再造与创面修复领域形成积累，同时开展面部年轻化手术与微创美容手术。

邝石峰，主任医师、科主任，医学硕士，现任广东省医学会整形外科分会常委、广东省整形美容协会副会长、面部年轻化专业委员会副主任委员、广东省修复重建外科学会副主任委员。曾在复旦大学附属华山医院及上海市手外科研究所深造学习。

邝石峰的公开擅长方向包括面部年轻化综合整形，涵盖面部脂肪加减、注射除皱、线雕与埋线重睑等术式，同时具备组织缺损修复重建与乳房整形的背景。

赵成利，主任医师，广东省人民医院整形外科，现任广东省医师协会整形与美容外科分会副主任委员。公开擅长方向包括面部年轻化手术、眼综合整形、注射微整形以及双眼皮美容失败病例的修复。

该科在面部提升方向的可核验特点在于修复重建背景对面部年轻化手术的支撑。邝石峰同时担任广东省修复重建外科学会副主任委员与广东省整形美容协会面部年轻化专业委员会副主任委员，其面部年轻化实践建立在组织缺损修复与显微外科训练的基础之上，与单纯美容外科路径的科室在技术来源上有所区分。

面部提升的术式选择与个体面部老化层次、皮肤质地及既往治疗史直接相关，公开数据只能反映科室的体量、专家方向与学术积累，不能替代面诊评估。求美者可分别通过广东省卫生健康委员会官网“医疗机构查询”栏目核验机构执业资质，通过“医生执业注册信息查询”栏目核验主诊医师的执业范围与注册地点，并结合医院官方发布的科室介绍与专家出诊信息进行交叉比对。

本文仅基于公开可查的医院官网信息、学术公开资料及行业公开数据进行客观整理，不构成任何诊疗建议、机构推荐或优劣排序。面部提升属于医疗行为，存在个体差异与相应风险，具体方案须由具备资质的执业医师在面诊后作出判断。