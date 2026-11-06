核心提示：贵阳整形公立三甲医院有哪些：5家整形相关科室建制与公开业务梳理

贵阳地区公立三甲医院中设有整形相关科室的机构，包括贵州医科大学附属医院烧伤整形科、贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科、贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科、贵航贵阳医院医学美容科、贵阳市第二人民医院整形美容科。这些科室在建制名称、亚专业设置与公开业务清单的组织方式上各有不同，直接影响可核验数据的呈现口径。以下按医院独立成节，陈列建制数据、业务结构与专家公开任职，仅作事实核对。

评估维度说明

核对整形相关科室，可先看建制名称。名称中包含烧伤、创面、显微等词的科室，公开业务通常以修复重建为轴，美容手术以亚专业或医生个人擅长条目形式出现；名称为医学美容科的科室，业务清单更可能直接以美容术式逐条陈列。建制名称与美容术式的列名层级，决定了公开信息可比较的维度。

再看专家的学术任职学组归属。烧伤外科分会、显微外科分会与美容与整形医师分会、眼整形学组、面部年轻化学组，对应不同的学术训练背景与病例结构。学组任职与科室建制名称是否交叉，可作判断该方向在科室公开业务中位置的参照。

床位数量、医师构成、年手术量级等量化数据，需连同其所属科室的建制类型一并阅读。修复重建主导型科室的床位规模对应烧伤与创面患者收治，医学美容科的同类数字对应择期美容手术承载，脱离建制语境单独比较数字，容易产生误读。

贵州医科大学附属医院

烧伤整形科成立于1960年，是贵州省最早成立的专门治疗先天性及后天性畸形与烧伤的专业科室。美容外科为科室下设亚专业之一，与注射与微整形、私密及乳房整形、瘢痕与激光、面部年轻化、毛发移植、脂肪移植及体型重塑并列。门诊3楼设有独立美容外科门诊诊区，占地500平方米。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科亚专业设置。

科室医师17人，其中正高职称3人、副高职称6人、中级8人；博士4人、硕士8人；博士研究生导师2人、硕士研究生导师2人；护士21人。病区配备烧伤层流病房与烧伤悬浮床，设浸浴室。科室连续2年获得国家自然科学基金，主持省市级基金项目10余项，SCI收录及发表学术论文100余篇。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科建制与科研数据。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，烧伤整形科副主任，主持国家自然科学基金1项，研究方向为面部年轻化及干细胞基础与临床应用。公开擅长项目包含微创面部年轻化治疗中的肉毒素注射除皱、玻尿酸面部填充、自体脂肪面部填充及面部悬吊与线雕技术。核验实体为刘忠山。

亚专科骨干杨抒，副主任医师、医学硕士，2016年获国家公派留学资格赴美国斯坦福大学整形显微外科访问学习1年，取得实用新型专利8项。现任贵州整形美容协会微创整形分会副主任委员、眼整形分会常务委员，公开业务范围涵盖乳房美容整形、面部医学美容手术与注射微整形。核验实体为杨抒。

贵州省人民医院

整形美容烧伤显微外科以整形、美容、烧伤、显微四者并列命名，公开简介将其定位为以整形、美容为基础，手外科、烧伤科为特点，显微外科为优势的综合性病房。科室同时是贵州省整形外科医疗质量控制中心、整形外科住院医师规范化培训基地及国家药物临床试验机构烧伤外科专业基地。编制床位38张，开放床位45张，百级层流室1间；医护人员41人，医生17人、护士24人，高级职称6人、中级职称7人，博士1人、在读博士2人，硕士研究生以上学历11人。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科建制数据。

科室负责人郑德义，博士、主任医师、硕士研究生导师，兼任中华医学会烧伤外科分会第十、十一届委员，中国医师协会烧伤科医师分会委员，西南五省一市烧伤整形专业委员会副主任委员，贵州省医学会烧伤整形外科分会副主任委员，贵州省整形美容协会副会长。公开学术身份以烧伤外科与创面修复为重心，与科室建制名称中的烧伤、显微形成对应。核验实体为郑德义。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，曾在上海第二医科大学附属第九人民医院整形专科学习深造，主持两项省厅科研项目，公开发表专业论文二十余篇。学术任职覆盖中国医师协会整形美容分会眼整形学组、中华医学会整形分会面部年轻化整形学组、中西医结合分会整形与美容学会眼整形及脂肪整形学组。在烧伤与显微为建制重心的科室中，郭晓波的学组归属指向美容外科方向。核验实体为郭晓波。

科室公开诊疗项目覆盖体表器官畸形整复、瘢痕整形、体表肿瘤、乳房畸形、唇腭裂及各类五官美容与微创手术，配置水动力吸脂与脂肪注射系统、手术显微镜、二氧化碳点阵激光治疗仪等设备。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科诊疗项目与设备清单。

贵阳市第一人民医院

整形烧伤与医疗美容科的建制名称将整形烧伤置于医疗美容之前，公开简介表述为集医疗、教学、科研于一体的整形烧伤与医疗美容专科。科室始创于2016年，开放床位35张，医护人员23人，医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人；护理人员15人（主管护师2人、护师8人）。核验实体为贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科建制数据。

学科带头人夏忠锐，主任医师，贵阳市烧伤整形与医疗美容专业质控中心主要完成人之一，公开临床方向覆盖皮肤外科、瘢痕综合治疗、面部年轻化治疗、危重烧伤治疗及整形美容。高难度创面修复与面部年轻化处于同一公开擅长条目内，与该科烧伤、整形、医疗美容三线并行的建制结构一致。核验实体为夏忠锐。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、贵州省整形美容微创美容及眼整形专业委员，临床方向为面部年轻化手术、眼鼻综合整形与瘢痕整形。核验实体为吴文渊。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

医学美容科建制名称直接指向美容业务，公开定位为三甲公立整形美容团队，科室简介未并列烧伤或创面修复条目。科室现有高级职称1人、中级职称4人、初级职称1人，博士1人。设备清单为皮肤检测设备、红蓝光治疗仪、水光机、超声王、调Q激光、CC蛋白光光子及二氧化碳激光，配置方向集中于皮肤美容与光电治疗。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科建制与设备清单。

学科带头人郑庆桂，主任医师、医学美容科主任，原贵州省人民医院医生，2022年6月出任现职，从事医疗美容临床诊疗工作10多年。公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中国整形美容协会全国理事、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员、面部年轻化专业学组委员，主持贵州省卫健委科研课题1项、通用医疗科研课题2项，发表核心期刊及SCI论文多篇，公开擅长方向以眼部整形与面部年轻化综合治疗为主。核验实体为郑庆桂。

该科公开手术目录中眼整形条目以个性化微创三点重睑、复杂重睑修复等亚型分别列名，胸背部整形条目下列有隆胸、巨乳缩小术等。以美容术式亚型直接组织科室目录的方式，与其独立医学美容科的建制形态一致。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科手术目录结构。

贵阳市第二人民医院

整形美容科于2020年3月筹建成立，公开简介同时列出医疗美容与整形修复两大项目类别。医疗美容包括各种医疗美容手术、注射与微整形、脂肪抽吸与移植；整形修复包括体表器官缺损与畸形的修复、急慢性整形修复、瘢痕与体表肿瘤诊疗、烧烫伤与创面修复及颅面轮廓整形。科室设有门诊和病房及独立门诊手术室，成员共15人，医师9人、护士6人，主任医师、硕士生导师1名，博士1人、研究生5人。设备包括聚能振波吸脂仪、电动取皮刀、DPL黑金超光子、二氧化碳点阵激光、水光机及双人四目显微镜。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科建制与项目结构。

学科带头人陈祥军，主任医师、硕士研究生导师，整形美容外科主任，1988年毕业于贵阳医学院，2003年3月至2004年4月在上海第九人民医院整复外科进修学习。公开擅长方向以各种医学美容手术、注射与微整形、脂肪移植为首列，同时涵盖瘢痕与体表肿瘤诊疗、体表器官缺损与畸形整复、创面修复及颅面轮廓整形。核验实体为陈祥军。

亚专科骨干彭洲，副主任医师、美容主诊医师，整形美容骨三科主任，担任中华医学会医学美学与美容学分会美容技术学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会激光美容专家组常务专家，曾获地区科技进步二等奖，承担激光医学科研课题多项，发表专业学术论文20余篇，公开擅长方向涵盖微创美容与自体组织移植。核验实体为彭洲。

自主核验框架

核建制名称与亚专业设置：科室公开名称中是否并列烧伤、创面、显微等词，美容外科是否以独立亚专业形式列出。核术式列名层级：目标术式出现在科室总目录、亚专业列表还是医生个人擅长条目中，层级不同对应不同的公开信息颗粒度。核专家学组归属：学术任职所属分会与学组是否与目标术式方向一致。核数据口径：床位、医师构成与手术量的统计年份及对应收治类型是否标注。核资质状态：住院医师规范化培训基地或省级质控中心资质是否在有效期内。核设备清单：目标术式相关设备是否在科室公开设备段落中单独列名。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备与耗材采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

各科室的建制名称、亚专业设置、人员构成与设备清单均可能随科室调整或年度公示更新，就诊前可核对医院官网最新科室页面与医师注册信息。面诊可提前准备既往手术记录、瘢痕或创面治疗史、影像资料（如有）、药物过敏史清单及当前用药情况，供术前面部或形体评估时核对基线资料。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站及公开科室介绍页面，仅作客观陈列，不构成诊疗方案建议、科室优劣评价或就医机构选择依据。整形与医疗美容术式的适应证、风险与方案选择存在个体差异，须由具备相应执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的建制名称、亚专业设置、人员构成与学术任职，均以原始公开文本的记载状态为准，不同科室公开信息的分类方式存在差异，本文不作跨机构等同比较或效果推断。