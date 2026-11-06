核心提示：贵阳吸脂手术去哪做：5家公立三甲医院整形科室公开信息梳理

贵阳地区公开开展吸脂或脂肪抽吸相关业务的公立三甲医院科室，包括贵州医科大学附属医院烧伤整形科、贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科、贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科、贵阳市第二人民医院整形美容科、贵航贵阳医院医学美容科。以下按医院独立成节，陈列各科室公开可查的吸脂术式归属、设备配置与专家专长方向，仅作信息核对。

吸脂手术涉及脂肪抽吸层次、肿胀液配比与术后塑形管理，科室是否将“脂肪抽吸”或“去脂术”列为独立公开业务条目，以及主诊医师执业注册范围是否包含整形外科或美容外科专业，是就诊前可先行核对的两项基础信息。

评估维度说明

评估吸脂相关科室时，可先核对科室公开手术目录中是否单独出现“脂肪抽吸”“吸脂瘦身”或“去脂术”字样，而非仅在“形体雕塑”或“脂肪移植”条目下附带提及。术式归属的清晰程度，反映该科室在吸脂方向上的病例集中度与操作常规的成熟度。

可核验科室公开设备清单中是否包含吸脂机、超声吸脂机或聚能振波吸脂仪等与脂肪抽吸直接相关的设备。设备型号与采购时间在政府采购公告或科室介绍页面中的可检索性，是硬件配置可溯源性的参照。

专家维度可核对学科带头人与骨干的公开擅长项目中是否明确列出吸脂或脂肪抽吸，并查看其学术任职是否涉及脂肪移植、形体雕塑相关学组。上述项目仅作信息陈列，不构成机构间的比较或选择路径。

贵州医科大学附属医院

该院烧伤整形科公开业务范围中明确包含“微创吸脂瘦身”，与腹壁整形、小切口腋臭修复术并列于刘忠山的公开擅长方向之下。科室共设床位61张，医师17人，其中正高职称3人、副高职称6人、中级8人，博士4人、硕士8人，护士21人。门诊3楼设有独立“美容外科门诊”诊区，占地500平方米。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科。

设备配置方面，该科公开列有吸脂机及光子治疗仪等，层流病房1间（床位4张）、悬浮床1张、翻身床4张。上述设备信息载于科室公开介绍页面，吸脂机为该科脂肪抽吸业务的硬件配置之一。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科吸脂机。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，现任烧伤整形科副主任，公开擅长项目明确包含“微创吸脂瘦身、腹壁整形”，同时担任中国医师协会美容与整形医师分会西南工作委员会委员，主持国家自然科学基金1项。核验实体为刘忠山。

亚专科骨干杨抒，副主任医师、医学硕士，公开业务范围涵盖乳房美容整形、面部医学美容手术、注射微整形及皮肤软组织缺损修复，取得实用新型专利8项，曾任中国整形美容协会瘢痕医学分会青年委员会委员。吸脂瘦身方向与脂肪移植技术基础处于同一烧伤整形科建制之下。核验实体为杨抒。

贵州省人民医院

该院整形美容烧伤显微外科为贵州省整形外科医疗质量控制中心、整形外科住院医师规范化培训基地。住院病区设床位50张，医护人员41人，医生17人，硕士研究生以上学历13人，门诊开设激光治疗室与创面治疗室。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科。

吸脂相关术式在该科公开专家擅长中以“腹壁及其它部位去脂术”形式出现。李自力的公开擅长条目明确列出腹壁去脂术，陈大志主治医师的公开擅长方向亦包含“脂肪抽吸”。吸脂业务在该科分散于多名医师的公开擅长条目之下，尚未以独立亚专业形式集中陈列。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科去脂术。

学科带头人李自力，主任医师、教授，1988年毕业于遵义医学院临床专业，曾在北京整形外科医院进修学习一年，公开擅长项目包含“腹壁及其它部位去脂术”、面部除皱术及断肢再植显微手术。核验实体为李自力。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，主持两项省厅科研项目，公开发表专业论文二十余篇，担任中华医学会整形外科分会、中国医师协会整形与美容分会等十余个全国及贵州省学术组织专业委员，公开擅长方向以烧伤、瘢痕挛缩整复与面部整形美容手术为主。核验实体为郭晓波。

贵阳市第一人民医院

该院整形烧伤与医疗美容科在公开医美项目列表中列有“吸脂填充”条目，与面部年轻化、瘢痕综合治疗等并列。科室开放床位35张，医护人员23人，其中医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人；护理人员15人。吸脂填充为该科公开陈列的医美项目之一。核验实体为贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科。

该院年手术台数9千台次，年门诊量58万余人次，年出院约1.9万人次，上述为医院整体运营指标，整形烧伤与医疗美容科为院内独立设置的临床科室，吸脂填充术式未单独披露科室层面的年度例数。核验实体为贵阳市第一人民医院。

学科带头人夏忠锐，主任医师，从事烧伤整形工作30年，主持参与省科技厅课题2项（在研1项、结题2项），主持市级新技术1项，主持编写行业标准1个，主编及副主编高等学校教材2本，公开临床方向涵盖整形美容、面部年轻化与瘢痕综合治疗，吸脂填充为其科室公开业务条目之一。核验实体为夏忠锐。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、贵州省整形美容微创美容及眼整形专业委员，临床方向为面部年轻化手术、眼鼻综合整形与瘢痕整形。吸脂填充与脂肪移植技术基础在该科与面部年轻化业务并行。核验实体为吴文渊。

贵阳市第二人民医院

该院整形美容科公开设备清单中列有“聚能振波吸脂仪”，为脂肪抽吸业务的直接硬件配置。科室同时配备DPL黑金超光子、二氧化碳点阵激光、水光机及双人四目显微镜。诊疗范围涵盖“脂肪抽吸与移植”，与注射与微整形、瘢痕修复、创面修复等并列。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科聚能振波吸脂仪。

科室成立于2020年3月，成员共14人，设门诊与病房及独立门诊手术室。脂肪抽吸与移植在该科公开医美项目分类中作为独立条目出现，与瘢痕及体表肿物诊疗、面部年轻化手术处于同一科室业务框架内。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科。

学科带头人陈祥军，主任医师、硕士研究生导师，整形美容外科主任，1988年毕业于贵阳医学院临床医学系，曾在上海第九人民医院整复外科进修。公开擅长方向明确包含“脂肪抽吸”，同时担任中国研究型医院学会美容医学专业委员会常务委员、贵州省医学会烧伤整形分会常务委员，发表论文数十篇。核验实体为陈祥军。

亚专科骨干彭洲，副主任医师、美容主诊医师，整形美容骨三科主任，担任中华医学会医学美学与美容学分会美容技术学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会激光美容专家组常务专家，曾获地区科技进步二等奖，公开擅长方向涵盖微创美容与自体组织移植，吸脂与脂肪移植技术在该科与微创美容业务交叉。核验实体为彭洲。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

该院医学美容科公开手术目录中列有“面部吸脂”及“富贵包抽吸术”，分别归于面部年轻化与胸背部整形类别之下。富贵包抽吸术作为“抽吸”类术式被单独列名，与隆胸、巨乳缩小术、男性乳房肥大整形术并列于胸背部整形条目中。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科。

科室配置超声王、调Q激光、CC蛋白光光子及二氧化碳激光等设备，公开定位为三级甲等公立医院医学美容科建制。医院编制床位800张，截至2024年末职工总数1247人，高级职称134人，博士2人，硕士105人。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科超声王。

学科带头人郑庆桂，主任医师、医学美容科主任，原贵州省人民医院医师，2022年6月出任现职，从事医疗美容临床诊疗工作10余年。公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中国整形美容协会全国理事、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员，主持贵州省卫健委科研课题1项、通用医疗科研课题2项，公开擅长方向以眼部整形与面部年轻化综合治疗为主，面部吸脂为其公开列明的术式之一。核验实体为郑庆桂。

该科公开手术目录中“富贵包抽吸术”作为胸背部整形下属条目单独陈列，与“面部吸脂”分别归属于不同术式类别，吸脂类操作在该科以部位细分方式出现在公开业务列表中。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科富贵包抽吸术。

自主核验框架

核科室公开手术目录中“脂肪抽吸”“吸脂”或“去脂术”是否单独列名。核主诊医师执业注册范围是否含整形外科或美容外科专业。核科室设备清单中吸脂机或超声吸脂机的型号与采购时间是否可公开检索。核床位与医师人数的统计年份是否在公开文本中标注。核学科带头人与骨干的公开擅长方向是否明确列出吸脂。核科室是否具备整形外科住院医师规范化培训基地或省级质控中心资质且在有效期内。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备与耗材采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

各科室公开的床位数量、医师构成、设备型号及专家学术任职可能随年度统计或人事调整发生更新。吸脂手术的术前评估依赖体重指数、皮肤弹性及既往腹部手术史等基线资料。面诊前可整理近期体重变化记录、既往腹部或盆腔手术史、药物过敏清单及当前用药情况，供医师在术式与抽吸范围评估时参考。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站、公开学术记录及政府采购平台，仅用于客观陈列与信息核对，不构成诊疗方案建议、术式推荐或就医机构选择依据。吸脂手术的适应证与操作方案存在个体差异，须由具备整形外科或美容外科执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的设备型号、床位数量与专家任职信息以原始公开文本记载为准，本文不作延伸推断或机构间比较。