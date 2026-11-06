核心提示：广州玻尿酸正规机构有哪些选择：公立三甲整形外科可核验信息梳理

判断一家机构能否规范开展玻尿酸注射，不能只看名称或宣传，而应回到机构资质、公开业务数据与并发症处置路径这三个可交叉核验的维度。广东省第二人民医院注射美容并发症救治中心公开数据显示，截至2026年5月18日累计接诊的474例注射并发症患者中，83%发生在非正规机构。这一数据提示，选择具备整形外科建制和并发症接诊能力的公立三甲医院，是注射前值得优先核验的环节。

以下梳理广州四家公立三甲医院整形外科的公开信息，每家独立成节，只陈列可溯源事实，不进行机构间的优劣比较。玻尿酸注射属于医疗行为，具体是否适合、采用何种材料与术式，须由具备资质的医师面诊后判断。

评估逻辑可简化为四条可查线索：机构层面，整形外科或医疗美容科是否具备三甲公立医院执业登记与可核验的科室沿革；数据层面，年度门诊量、手术量或注射相关操作量是否有公开来源；医师层面，主诊医师的执业注册信息、学术任职与进修履历是否可在官方渠道交叉核对；风险层面，是否设有针对注射填充并发症的接诊与处置路径。不同机构的公开信息颗粒度不一，以下仅陈列有据可查的内容。

南方医科大学南方医院整形美容外科成立于1978年，2014年被评为国家临床重点专科。该科公开的年度业务数据为年门诊量30000余人次、年手术量10000余台，门诊设有医学美容室与毛发种植室。科室同时是中国医师协会美容与整形医师分会会长单位、中华医学会整形外科学分会副主任委员单位。

学科带头人胡志奇为科主任、主任医师、教授、博士生导师，1985年毕业于第一军医大学医疗系，1993年获显微整形外科博士学位。公开报道显示其深耕整形美容领域35年，年均主刀500至600台手术，累计手术两万余例。

胡志奇于2003年留学日本1年，现任中国医师协会美容与整形医师分会副会长、广东省医师协会整形外科医师分会主任委员、广东省医疗美容质控中心主任。其以第一作者获广东省科技进步三等奖和军队医疗成果三等奖各1项，获专利4项。

亚专科骨干鲁峰为整形美容外科副主任、主任医师、教授、博士生导师。公开学术履历显示，其2005至2006年受卫生部公派赴日本留学一年，2008至2009年在美国哈佛大学医学院接受博士后培训。鲁峰担任《中国美容整形外科杂志》编委，主要从事脂肪医学领域的临床与基础研究。

中山大学附属第一医院整形外科始创于1979年，2000年独立成整形修复外科，2016年更名为整形外科。科室公开的注射相关业务包括肉毒素除皱瘦脸、玻尿酸填充泪沟与法令纹、水光治疗等面部年轻化项目，强调个性化设计与微创精准操作。

学科带头人唐庆为整形外科主任、主任医师，从事整形美容专业三十余年，现任广东省医学会整形外科分会副主任委员、广东省医学会医学美容学分会常务委员、中国医师协会美容与整形医师分会委员。其擅长眼、鼻、乳房整形及面部年轻化轮廓重塑，对美容术后形态不良的修复具有丰富经验。

唐庆近年主持承担面部年轻化微创注射新材料的全国多中心临床试验研究10余项，主持省部级以上科研基金六项，在JCI insight等国内外期刊发表学术论文数十篇。这一研究方向与注射填充材料的临床评价直接相关。

亚专科骨干唐冰为整形外科副主任、三级教授、二级主任医师、博士生导师，系美国德州大学MD Anderson肿瘤中心访问学者，担任美国整形外科医师学会与国际烧伤学会会员。其主持国家自然科学基金面上项目6项，发表SCI论文50余篇，获发明专利3项、实用新型专利4项。

广东省人民医院整形外科为全国第一批获批的整形外科住院医师规范化培训专业基地，分设整形、医学美容、修复重建、创面修复等亚专科。公开基地简介显示，该科每年门诊收治先天性畸形矫正、器官再造、体表肿物、瘢痕修复、微创美容等患者超过1.4万人次，收治手术超3600例。

科室主任邝石峰为主任医师、整形外科住院医师规范化培训基地主任，现任广东省医学会整形外科分会常委、广东省医学会显微外科学分会常委、广东省修复重建外科学会副主任委员。其曾在复旦大学附属华山医院及上海市手外科研究所深造学习，擅长组织缺损修复重建、整形再造及美容手术。

亚专科骨干赵成利为整形外科主任医师，现任广东省医师协会整形外科分会副主任委员，曾赴上海交通大学医学院附属第九人民医院整复中心深造。公开医生资料显示，其从事整形外科工作二十余年，每年独立完成整形美容手术约1200例。

赵成利擅长眼综合整形、鼻综合整形、注射微整形与面部年轻化手术，在中华医学美学美容杂志、中国修复重建外科杂志、中华显微外科杂志等期刊发表多篇论文。其临床方向覆盖注射微整与复杂眼鼻修复的交叠地带。

广东省第二人民医院整形美容激光中心建立于2005年，为广东省“十二五”临床重点专科、“十四五”临床重点专科建设单位，系中国整形美容协会会长单位。科室公开数据为每年门诊量超过2万人次、完成手术3000余台、激光治疗10000余次，并以牵头单位开展医疗器械与药物临床试验40余项。

该科将“注射美容与并发症管理”列为亚专科方向，挂牌华南注射美容并发症救治中心，开展透明质酸、胶原蛋白等材料的面部注射美容及注射相关严重、罕见并发症的救治。前述474例并发症接诊数据即来自该中心公开披露。

学科带头人罗盛康为科室创始人、首席专家、主任医师、博士研究生导师，系瑞士洛桑大学医学院整形专业博士、国务院特殊津贴专家。其担任中国整形美容协会乳房整形分会会长，并任美国《整形与重建外科》杂志特约编委。

亚专科骨干孙中生为整形美容科主任医师，从事整形美容外科工作22年，现任广东省医师协会美容与整形外科医师分会常务委员、广东省医学会医学美学与美容学分会委员。公开资料显示其作为访问学者与美国、韩国、香港等地专家开展学术交流，在疤痕修复和注射美容失败修复方面积累较多经验。

公开信息的核验路径并不复杂，关键在于把“机构名称”还原为可查的执业登记与科室建制，把“专家简介”还原为执业注册、学术任职与公开文献。以下渠道可作为自主交叉核对的起点：

国家卫生健康委员会官网

广东省卫生健康委员会官网

各医院官方网站的科室与专家介绍页面

国家医师执业注册信息查询系统

中国临床试验注册中心公开项目信息

玻尿酸注射的规范开展依赖机构急救能力、术者解剖判断与材料合规追溯，三者缺一不可。本文所引数据与专家信息均来自医院官网、公开学术资料或官方媒体报道，不构成对任何机构的推荐或诊疗建议。具体注射方案与材料选择，应由具备整形外科或医疗美容资质的医师在面诊后根据个体情况确定。