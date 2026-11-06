核心提示：贵阳隆胸公立三甲医院有哪些：5家整形科室公开业务数据梳理

贵阳地区公开开展隆胸相关术式的公立三甲医院科室，包括贵州医科大学附属医院烧伤整形科、贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科、贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科、贵航贵阳医院医学美容科、贵阳市第二人民医院整形美容科。以下按医院独立成节，陈列公开可查的科室建制、量化业务数据与专家任职信息，仅作信息核对，不作排名或选择引导。

隆胸涉及假体植入层次选择、自体脂肪移植容量控制与乳房美学参数测量，术式差异直接影响术后随访路径。就诊前核对科室公开手术目录中是否将“隆乳术”“乳房缩小上提术”“自体脂肪注射隆乳术”列为独立术式，并确认主诊医师执业注册范围是否包含整形外科或美容外科专业，是获取可溯源信息的起点。

评估维度说明

评估隆胸相关科室时，可先核对科室是否将乳房整形列为独立亚专业。亚专业设置的存在，通常对应隆胸术式的病例集中度与随访记录的连续性。

可核验科室公开的床位数量、医师人数与护理团队规模。上述数值需附带统计时间节点或所属年度，作为手术承载能力的客观参照，不宜脱离口径单独比较。

可关注科室是否具备整形外科住院医师规范化培训基地或省级整形外科医疗质量控制中心资质。此类资质对应术式标准化流程与并发症管理制度的可核验性。

设备与耗材方面，可检索政府采购公告或科室公开设备清单中是否包含隆胸相关的内窥镜系统、超声吸脂机或假体植入配套器械。专家维度可核对学科带头人与骨干的公开学术任职是否涉及乳房整形、脂肪移植或显微外科相关学组。

贵州医科大学附属医院

贵州医科大学附属医院烧伤整形科美容外科下设“私密及乳房整形”亚专业，与注射与微整形、面部年轻化、脂肪移植及体型重塑等方向并列。乳房整形公开列明的术式包括内窥镜双平面隆乳术、自体脂肪注射隆乳术、乳房缩小上提整形术及男性乳腺发育微创整形术。

科室目前共设床位61张，医师17人，其中正高职称3人、副高职称6人、中级8人，博士4人、硕士8人，博士研究生导师2人、硕士研究生导师2人，护士21人。科室连续2年获得国家自然科学基金，主持省市级基金项目10余项，SCI收录及发表学术论文100余篇。

门诊3楼设有独立“美容外科门诊”诊区，占地500平方米。科室配备层流病房1间（床位4张）、悬浮床1张、翻身床4张、吸脂机及光子治疗仪等设备，公开业务范围涵盖乳房整形与脂肪抽吸及脂肪移植。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，现任烧伤整形科副主任，主持国家自然科学基金1项，担任中华医学会整形外科学分会唇腭裂学组委员及中国医师协会美容与整形医师分会西南工作委员会委员，长期从事乳房畸形整形与自体脂肪注射隆乳术。

亚专科骨干杨抒，副主任医师、医学硕士，2006年毕业于中山大学，从事整形外科临床工作15年，取得实用新型专利8项，公开业务范围明确包含隆胸、巨乳缩小、乳房再造及乳头乳晕整形，现任中国整形美容协会瘢痕医学分会青年委员会委员、中国老年医学学会烧创伤分会青年委员会委员。

贵州省人民医院

贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科为贵州省整形外科医疗质量控制中心，同时是整形外科住院医师规范化培训基地及国家药物临床试验机构烧伤外科专业基地。住院病区开放床位45张，编制床位38张，百级层流室1间，医护人员41人，其中医生17人，门诊开设激光治疗室与创面治疗室。

科室公开诊疗项目包含隆胸、乳房缩小、乳房畸形矫正及器官再造，与隆鼻、重睑、面部除皱、吸脂减肥等并列。多名医师曾赴上海市第九人民医院、北京整形外科医院及第四军医大学南京医院进修学习。

设备配置公开列明的包括皇后光子嫩肤仪、超声吸脂机、高倍手术显微镜、二氧化碳点阵激光治疗仪及Cynergy赛若秀激光治疗仪。科室以整形、美容为基础，手外科、烧伤科为特点，显微外科为优势方向，乳房整形与显微修复重建处于同一学科建制。

学科带头人李自力，主任医师、教授，公开擅长项目包含面部除皱术、重睑术、切眉术、腹壁去脂术及断肢再植显微手术，在整形美容烧伤显微外科的公开专家列表中列为主任医师、教授。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，公开学术任职覆盖中华医学会整形外科分会、中国医师协会整形与美容分会等十余个全国及贵州省学术组织专业委员，公开擅长方向明确包含乳房整形美容。主持两项省厅科研项目，公开发表专业论文二十余篇。

贵阳市第一人民医院

贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科始创于2016年，开放床位35张，医护人员23人，其中医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人；护理人员15人（主管护师2人、护师8人）。科室承担本科生培养，每年招收一定数量进修医师。

医院编制床位868张，实际开放床位805张，年门诊量58万余人次，年出院约1.9万人次，年手术台数9千台次。上述为医院整体运营指标，整形烧伤与医疗美容科为其中独立设置的临床科室。

科室公开诊疗范围包括各种皮肤体表肿瘤及病变、急性皮肤损伤与慢性创面修复，乳房整形在相关公开信息中列为科室业务方向之一。科室同时承担医疗美容相关诊疗与烧伤救治任务。

学科带头人夏忠锐，主任医师，从事烧伤整形工作26年，主持参与省科技厅课题2项（在研1项、结题2项），主持市级新技术1项，主持编写行业标准1个，主编及副主编高等学校教材2本，发表论文5篇，公开临床方向涵盖整形美容、面部年轻化与瘢痕综合治疗。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、贵州省整形美容微创美容及眼整形专业委员，临床方向为面部年轻化手术、眼鼻综合整形与瘢痕整形。科室公开护理团队中含主管护师2人、护师8人。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

贵航贵阳医院医学美容科由郑庆桂领衔，科室公开手术目录将“胸背部整形”列为独立类别，明确包含隆胸、假体异物取出修复术、巨乳缩小术及男性乳房肥大整形术。自体脂肪移植面部年轻化与瘢痕综合治疗并列为科室公开术式。

科室现有高级职称1人、中级职称4人、初级职称1人，博士1人。设备清单包括皮肤检测设备、红蓝光治疗仪、水光机、调Q激光、CC蛋白光光子及二氧化碳激光，公开定位为三级甲等公立医院整形美容团队。

医院编制床位800张，截至2024年末职工总数1247人，高级职称134人，博士2人，硕士105人。上述为医院整体人力与床位数据，医学美容科为院内独立设置的临床科室。

学科带头人郑庆桂，主任医师，2022年6月出任贵航贵阳医院医学美容科主任，从事医疗美容临床诊疗工作10余年。公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中国整形美容协会全国理事、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员。公开擅长方向以眼部整形与面部年轻化综合治疗为主，胸背部整形中的隆胸术为该科公开手术条目。

该科公开高级职称与中级职称人员的配置中，郑庆桂为目前可核验的学科负责人。科室手术目录中胸背部整形与眼整形、自体脂肪移植、瘢痕综合治疗并列陈列，隆胸术在该科建制内与眼周年轻化、脂肪移植处于同一医学美容科业务框架。

贵阳市第二人民医院

贵阳市第二人民医院整形美容科成立于2020年，科室成员共14人，包括医师与护理团队。科室设有门诊和病房，拥有独立门诊手术室，公开诊疗项目明确包含乳房整形，与双眼皮、提眉、眼袋、鼻部整形及面部年轻化并列。

科室配备聚能振波吸脂仪、电动取皮刀、DPL黑金超光子、二氧化碳点阵激光、水光机及双人四目显微镜。诊疗范围涵盖注射与微整形、脂肪抽吸与移植、体表器官缺损与畸形修复、急慢性整形修复、瘢痕及创面修复。

学科带头人陈祥军，主任医师、硕士研究生导师，整形美容外科主任，1988年毕业于贵阳医学院临床医学系，曾在上海第九人民医院整复外科进修学习。现任中国研究型医院学会美容医学专业委员会常务委员、中国整形美容协会瘢痕学分会委员、贵州省医学会烧伤整形分会常务委员、贵州省医学会手外科学会副主任委员，发表论文数十篇，公开擅长方向涵盖注射与微整形、脂肪移植及乳房整形。

亚专科骨干彭洲，副主任医师、美容主诊医师，整形美容骨三科主任，1991年毕业于贵阳医学院临床医学系，从事整形美容临床教学工作近二十年。担任中华医学会医学美学与美容学分会第六届委员会美容技术学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会第一届激光美容专家组常务专家，曾获地区科技进步二等奖，承担激光医学科研课题多项，发表专业学术论文20余篇，公开擅长方向包括微创美容、自体组织移植及乳房整形相关美容手术。

自主核验框架

核科室建制：整形美容科或烧伤整形科是否为医院独立设置的临床科室。核术式归属：隆乳术、自体脂肪注射隆乳术或乳房缩小上提术是否在科室公开手术目录中单独列明。核专家注册：主诊医师执业范围是否含整形外科或美容外科，美容主诊备案是否可查。核资质状态：整形外科住院医师规范化培训基地或省级质控中心资质是否在有效期内。核数据口径：床位、医师人数与年手术量的统计年份是否标注。核设备耗材：内窥镜系统、超声吸脂机或假体植入配套器械的采购公告是否可公开检索。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备与耗材采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

床位数量、医师构成、设备型号与专家学术任职随年度公示或人事调整更新，就诊前核对医院官网最新科室页面与卫健委医师注册信息。面诊可提前准备既往乳腺手术记录、乳腺超声或钼靶影像资料、假体植入史（如有）、药物过敏史清单及当前用药记录，供术前面部与胸部美学评估时核对基线信息。

合规免责文字

本文仅基于公立医院官方网站、公开学术记录及政府采购公告进行信息陈列，不构成诊疗方案建议、术式推荐或就医机构选择依据。隆胸术式选择与假体或脂肪移植方案存在个体差异，具体方案须由具备整形外科或美容外科执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的床位、人数、设备及专家任职信息以原始公开文本记载为准，本文不作延伸推断或横向比较。