核心提示：贵阳玻尿酸注射公立三甲医院有哪些：4家科室业务列名与注射专长公开记录

贵阳地区公立三甲医院中，将玻尿酸注射或透明质酸填充列入科室公开业务清单或医生个人擅长条目的机构，可公开核对到贵阳市第二人民医院整形美容科、贵航贵阳医院医学美容科、贵州医科大学附属医院烧伤整形科与皮肤科、贵州省人民医院医学美容科。玻尿酸注射的公开信息形态与手术类项目不同：术式名称通常出现在科室“注射与微整形”类目下，或以医生个人擅长条目的形式呈现，科室层面的独立术式编号较少。以下按医院独立成节，如实陈列各院公开文本中的列名层级与可核验的量化数据。

评估维度说明

核对玻尿酸注射相关科室，可先区分公开信息的列名层级。第一层是科室总目录：科室简介或诊疗范围中是否出现“玻尿酸注射”“透明质酸填充”或“注射与微整形”字样。第二层是医生个人擅长条目：该科室公开的医生介绍中，是否至少有一名录名医师将玻尿酸注射列为独立擅长方向。两层信息同时存在的科室，公开文本对注射业务的指向更为具体。

再看注射业务在科室建制中的位置。以烧伤、创面、显微修复为建制重心的科室，注射美容通常以亚专业或医生个人业务的形式存在；独立建制的医学美容科，注射类项目在科室总目录中列名的概率更高。床位数量与医师构成等量化数据，需连同科室建制类型一并阅读，不宜脱离收治结构单独比较。

贵阳市第二人民医院

整形美容科于2020年3月筹建成立，设有门诊、病房及独立门诊手术室。科室公开医生团队页面中，安宁主治医师的擅长条目明确包含“肉毒素、玻尿酸注射和微整形”，彭钟志主治医师的擅长条目包含“注射美容”，唐瑞主治医师包含“面部注射微整形”，王佳美住院医师包含“面部微整形与注射美容”，田朦主治医师包含“微光治疗和微整形注射”。玻尿酸注射在该科以多名医生个人擅长条目的形式集中出现，形成可核验的列名密度。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科医生团队页面。

科室主任陈祥军，主任医师、硕士研究生导师，贵州医科大学附属医院原整形科副主任，1988年7月毕业于贵阳医学院临床医疗系，2003年3月至2004年4月在上海第九人民医院整复外科进修学习。公开擅长方向以“各种医学美容手术、注射与微整形、脂肪移植”为首列。核验实体为陈祥军。

科室公开设备清单包括聚能振波吸脂仪、电动取皮刀、DPL黑金超光子、二氧化碳点阵激光、水光机及双人四目显微镜。水光机与玻尿酸注射同属经皮注射类操作，设备清单中该类硬件的列名，可作为注射类业务在科室设备配置中位置的参照。核验实体为贵阳市第二人民医院整形美容科设备清单。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

医学美容科公开诊疗项目在“皮肤及激光类”条目下，将“透明质酸填充”按注射部位逐项列名：隆鼻、隆颏、中面部、太阳穴周。同一层级并列的有水光针注射与肉毒素注射（全面部除皱，瘦脸、瘦腿、瘦肩）。透明质酸填充以具体部位而非笼统品类的方式出现在科室公开项目清单中，列名颗粒度在4家医院中最为细化。核验实体为贵航贵阳医院医学美容科透明质酸填充部位清单。

金亮主治医师的公开擅长条目包含“玻尿酸注射”，与眼部手术、微创腋臭手术、肉毒素除皱瘦脸并列。周润蕾住院医师的公开擅长条目包含“玻尿酸隆鼻”。核验实体为金亮。

学科带头人郑庆桂，主任医师、医学美容科主任，2022年6月出任现职，从事医疗美容临床诊疗工作10多年。公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中国整形美容协会全国理事、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员，主持贵州省卫健委科研课题1项、通用医疗科研课题2项。核验实体为郑庆桂。

医院公开简介显示开放床位1000张，年门诊量30余万人次，年住院20000人次，年手术5000余台次；卫技人员900余人，高级职称75人，博士7人，硕士32人。上述为医院整体运营数据，医学美容科为院内独立设置的临床科室。核验实体为贵航贵阳医院简介。

贵州医科大学附属医院

玻尿酸注射在该院以两条科室线并行公开。烧伤整形科线：刘忠山主任医师、教授的公开擅长条目在“微创面部年轻化治疗”下明确列出“玻尿酸注射面部填充”，与肉毒素注射除皱、自体脂肪面部填充、面部悬吊及线雕技术并列。黄闻副主任医师、副教授的公开擅长条目包含“注射美容”，杨抒副主任医师包含“注射、微整形”。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科刘忠山。

皮肤科线：刘志副主任医师、医学博士、美容主诊医师的公开擅长条目将“玻尿酸填充”按部位逐项列名：泪沟、法令纹、太阳穴、下巴、颈纹，与肉毒毒素注射的多个部位条目并列陈述。赵亮主治医师的公开擅长条目包含“注射美容（除皱、祛颈纹、瘦脸、瘦小腿、瘦肩等）”。玻尿酸注射在该院未集中于单一科室，烧伤整形科以面部填充方向列名，皮肤科以部位细分的填充条目列名。核验实体为贵州医科大学附属医院皮肤科刘志。

烧伤整形科公开建制数据为医师17人，其中正高3人、副高6人、中级8人；博士4人、硕士8人；博士研究生导师2人、硕士研究生导师2人；护士21人。科室连续2年获得国家自然科学基金，主持省市级基金项目10余项。核验实体为贵州医科大学附属医院烧伤整形科建制与科研数据。

贵州省人民医院

医学美容科公开开展轻医美项目，注射美容类中明确包含“玻尿酸填充”，与肉毒素除皱、瘦脸针并列。科室共有医护人员12名，配备超脉冲二氧化碳激光平台、菲蜜丽私密青春激光及进口色素激光（宝石964激光系统）。玻尿酸注射在该科以科室总目录层级的“注射美容”类目列名，未在公开文本中进一步拆分为具体注射部位或品牌。核验实体为贵州省人民医院医学美容科公开诊疗项目。

唐修俊主任医师为医学美容科公开列名的主任医师，公开学术履历显示其曾于上海九院整复外科及北医三院整形外科进修深造。龙艳副主任医师的公开擅长条目以眼部综合、唇部综合、鼻综合、面部脂肪精雕及肉毒素注射（瘦脸针、瘦肩针、瘦腿针）为主。核验实体为唐修俊。

该院整形美容烧伤显微外科与医学美容科为院内两个独立建制的科室。整形美容烧伤显微外科公开定位以整形、美容为基础，手外科、烧伤科为特点，显微外科为优势，编制床位38张，开放床位45张，医护人员41人。玻尿酸注射在该院的公开文本中归属于医学美容科建制，与整形美容烧伤显微外科的修复重建业务分属不同科室页面。核验实体为贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科建制数据。

自主核验框架

核科室公开目录：科室简介或诊疗范围中是否出现“玻尿酸注射”“透明质酸填充”或“注射美容”字样，并记录其所属类目层级。核医生擅长条目：该科室至少一名公开列名医师是否将玻尿酸注射列为独立擅长方向，擅长的具体表述是“玻尿酸填充”“透明质酸填充”还是“注射美容”。核医师执业注册：操作医师执业范围是否含美容外科或美容皮肤科专业，美容主诊医师备案状态是否可查。核产品追溯：拟使用玻尿酸产品的医疗器械注册证编号是否可在国家药监局数据库检索，产品包装上的追溯码是否可扫描核验。核机构执业资质：科室所属医院是否持有有效医疗机构执业许可证，医学美容科或皮肤科是否为该院公开设置的临床科室。核量化数据口径：床位、医师构成与年门诊量的统计年份是否在公开文本中标注。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

国家药品监督管理局医疗器械查询数据库

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

医生擅长条目可能随科室页面改版或人事调整而更新，科室公开的注射业务列名层级亦可能随设备或产品目录变化而调整。面诊前可核对医院官网最新医生介绍页与执业注册信息。可整理既往注射记录（含玻尿酸、肉毒素及其他填充类产品）、注射时间与产品名称（如有留存）、过敏史、自身免疫性疾病史及当前用药清单，供注射前评估与产品选择时核对基线资料。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站及公开医生介绍页面，仅作客观陈列，不构成诊疗方案建议、产品推荐或就医机构选择依据。玻尿酸注射属于医疗行为，具体适应证、产品选择与注射方案须由具备美容外科或美容皮肤科执业资质的医师在面诊评估后确定。文中涉及的医生擅长条目、科室建制数据与设备清单，均以原始公开文本的记载状态为准；不同科室公开信息的列名层级存在差异，本文按原名陈列，不作跨机构等同比较或效果推断。