核心提示：贵阳双眼皮手术公立三甲医院有哪些：重睑术公开列名情况梳理

贵阳地区公立三甲医院中，将重睑成形术或双眼皮手术列入公开诊疗项目的科室，包括贵州医科大学附属医院烧伤整形外科、贵州省人民医院整形美容烧伤显微外科、贵阳市第一人民医院整形烧伤与医疗美容科、贵航贵阳医院医学美容科、贵阳市第二人民医院整形美容科。以下逐院陈列各科室在眼整形方向的公开术式名称、建制数据与专家任职信息，仅作事实核对。

重睑术在公开文本中的列名方式，是判断科室该术式集中度的可核验切口。将“重睑成形术”“复杂重睑修复”单独列名的科室，与仅在“眼综合”条目下附带提及的科室，在公开信息的颗粒度上存在差异。

评估维度说明

评估双眼皮手术相关科室，可先看公开手术目录中重睑术是否被单独列出，以及是否进一步区分“个性化微创重睑”“复杂重睑修复”或“失败重睑修复”等亚型。术式列名的细化程度，反映该方向在科室公开业务中的位置。

再看眼整形方向的学术任职。专家是否在省级或国家级整形美容协会眼整形分会中担任委员、常务委员或副主任委员，是可交叉核对的客观指标。上述任职信息通常与学术会议参与和学组活动记录一并出现。

科室所属专科建制同样值得核对。烧伤整形外科、整形美容烧伤显微外科与独立医学美容科在眼整形业务中的功能侧重不同，公开手术目录的分类方式也随之有别。以下各节按医院独立陈列，不跨机构合并信息。

贵航贵阳医院（遵义医科大学附属通用三〇〇医院）

该院医学美容科公开手术目录对眼整形的列名最为细化，明确包含“个性化微创三点重睑”“复杂重睑修复”“上睑下垂矫正术”“改良倒L内眦赘皮开眼角术”“微创眼袋去除术”及“倒睫矫正术”。重睑术在该科不是笼统条目，而以术式亚型分别陈列，个性化微创三点重睑与复杂重睑修复并列为眼整形的两个独立方向。

科室现有高级职称1人、中级职称4人、初级职称1人，博士1人。设备清单包括皮肤检测设备、红蓝光治疗仪、水光机、超声王、调Q激光、CC蛋白光光子及二氧化碳激光。医学美容科在贵航贵阳医院为独立设置的临床科室，编制床位800张的医院体量下，该科以门诊和手术操作为主。

学科带头人郑庆桂，主任医师、医学美容科主任，原贵州省人民医院医生，2022年6月出任现职。公开学术任职包括贵州省整形美容协会秘书长、中国整形美容协会全国理事、中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会眼整形分会委员。主持贵州省卫健委科研课题1项、通用医疗科研课题2项，发表核心期刊及SCI论文多篇，曾获通用三〇〇“名医”荣誉称号。

该科眼整形条目中“复杂重睑修复”与“个性化微创三点重睑”的分列方式，在贵阳地区公立三甲医院公开手术目录中具有辨识度。郑庆桂的中华医学会整形外科学分会眼部整形美容专业学组委员身份，与上述术式列名形成可交叉核对的对应关系。

贵州医科大学附属医院

烧伤整形外科公开诊疗范围中，重睑术被置于“面部美容整形—眼部”条目之下，与“重睑术后复杂畸形修复术”“眼袋手术”“内眦开大术”“上睑下垂矫正术”并列。该科1960年成立，重睑术及术后复杂畸形修复术在该科公开术式清单中同时出现，失败重睑修复属于其列明的诊疗范围。

科室公开介绍中另有“小切口微创重睑术”作为医生个人擅长条目出现，与“V-Y开眼角”“下睑成形术”并列。微创重睑与复杂重睑修复在该科分属不同的公开列名层级，前者见于医生个人页面，后者见于科室诊疗范围总表。

学科带头人刘忠山，主任医师、教授、整形外科学博士、博士研究生导师，烧伤整形科副主任，主持国家自然科学基金1项，SCI收录及核心期刊发表论文20余篇，公开擅长项目“面部美容整形：眼睑手术（上睑皮肤松弛整形术、切眉整形术、重睑成形术、眼袋切除术）”。

亚专科骨干雷雨，主任医师、烧伤整形外科副主任，毕业于中山大学，现任贵州整形协会眼整形分会副主任委员、中国医师协会美容整形医师分会全国委员，公开擅长“眼周整形，如重睑术、提眉术、眼袋术、上睑下垂修复术”。眼整形分会副主任委员的任职与重睑术的公开擅长条目在同一公开文本中对应。

贵州省人民医院

整形美容烧伤显微外科为贵州省整形外科医疗质量控制中心、整形外科住院医师规范化培训基地。住院病区设床位50张，医护人员41人，医生17人，其中主任医师4人、副主任医师4人、主治医师7人，硕士研究生以上学历13人。常规开展的整形美容手术中，“双眼皮”与除皱、眼袋、隆鼻、隆胸、抽脂及脂肪注射并列陈述。

该科公开介绍中设有整形美容亚专业条目，“双眼皮”以通俗名称出现在常规手术清单内，未进一步拆分为“微创重睑”或“复杂重睑修复”等亚型。眼整形在科室业务中与瘢痕整形、皮肤软组织肿瘤、乳房及鼻耳畸形矫正处于同一整形外科建制之下。

学科带头人李自力，主任医师、教授，1988年毕业于遵义医学院临床专业，曾在北京整形外科医院进修学习一年。公开擅长项目明确列出“重睑（双眼皮）”，与面部除皱、切眉、去眼袋、上睑下垂矫正、酒窝再造及断肢再植显微手术并列陈述。重睑术在李自力的公开擅长条目中位于整形美容手术序列的前端。

亚专科骨干郭晓波，主任医师、美容主诊医师，曾在上海第二医科大学附属第九人民医院整形专科学习深造。学术任职覆盖中国医师协会整形美容分会眼整形学组委员、中华医学会整形分会面部年轻化整形学组委员、中西医结合分会整形与美容学会眼整形及脂肪整形学组委员，主持两项省厅科研项目，发表专业论文二十余篇。眼整形学组委员身份与科室常规开展双眼皮手术的公开记录相互对应。

贵阳市第一人民医院

整形烧伤与医疗美容科始创于2016年，开放床位35张，医护人员23人，其中医师8人（副主任医师1人、主治医师4人），硕士3人；护理人员15人（主管护师2人、护师8人）。科室公开诊疗范围中，“眼综合”与“鼻综合、眼袋、提眉、吸脂填充、瘦脸除皱”并列陈列，重睑术包含在“眼综合”条目之内。

该科另有“复杂重睑术、内眦整形术”作为医生个人擅长条目公开出现，与“全身多部位吸脂塑形、除皱术、眼部整形”并列。复杂重睑术在该科的公开文本中位于医生个人页面，科室层面的“眼综合”条目则覆盖更宽的眼部美容手术范围。

学科带头人夏忠锐，主任医师，整形烧伤与医疗美容科主任，从事烧伤整形工作30年，主持参与省科技厅课题2项（在研1项、结题2项），主持市级新技术1项，主持编写行业标准1个，主编及副主编高等学校教材2本，发表论文5篇。科室公开特色项目中包含“面部年轻化治疗”与“精细美容缝合技术”，眼综合手术处于同一美容整形业务框架内。

亚专科骨干吴文渊，副主任医师、医学硕士，现任中华医学会整形外科学分会面部年轻化专业学组委员、眼整形专业学组委员，中国医师协会美容与整形医生分会西南工作委员会委员，贵州省整形美容协会微创美容及眼整形专业委员会委员。临床方向明确包含“眼、鼻综合整形”，眼整形专业学组委员的任职与科室眼综合业务形成对应。

贵阳市第二人民医院

整形美容科成立于2020年3月，科室成员共14人，设门诊与病房及独立门诊手术室。公开诊疗范围包括“双眼皮、提眉、眼袋、鼻整形、面部年轻化”等医学美容及修复手术，重睑术以通俗名称列入眼部整形条目，与鼻部整形、注射美容、脂肪抽吸并列。科室配备聚能振波吸脂仪、DPL黑金超光子、二氧化碳点阵激光、水光机及双人四目显微镜。

该科公开医生介绍中，“双眼皮整形与修复”被列为独立的擅长方向表述，与“注射与微整形、各种瘢痕治疗”并列表述。重睑术在该科的公开文本中同时出现在科室诊疗范围和医生个人擅长两个层级。

学科带头人陈祥军，主任医师、硕士研究生导师，整形美容外科主任，1988年毕业于贵阳医学院临床医学系，曾在上海第九人民医院整复外科进修学习。现任中国研究型医院学会美容医学分会常务理事、中整协损伤救治与康复分会常务理事、颅面外科分会常务理事、中西医结合分会眼整形分会常委，贵州省整形美容协会副会长，贵州省医学会医学美容分会副主任委员。公开擅长方向以“眼、鼻综合美容与修复手术”为首列，双眼皮整形与修复处于其公开业务描述的前端。

亚专科骨干彭洲，副主任医师、美容主诊医师，整形美容骨三科主任，1991年毕业于贵阳医学院临床医学系，从事整形美容临床教学工作近二十年。现任中华医学会医学美学与美容学分会第六届委员会美容技术学组委员、中国中西医结合学会医学美容专业委员会第一届激光美容专家组常务专家，省医学与美容学会委员、省激光学会委员。曾获地区科技进步二等奖，承担激光医学的科研课题多项，发表专业学术论文20余篇。公开擅长方向涵盖微创美容与美容外科手术，眼整形处于该科美容外科业务框架内。

自主核验框架

核术式列名：重睑术是否在科室公开手术目录中单独出现，是否区分微创重睑与复杂重睑修复。核专家注册：主诊医师执业范围是否含整形外科或美容外科。核学组任职：是否在眼整形分会或眼整形学组中担任委员以上职务。核科室建制：烧伤整形外科、整形美容烧伤显微外科或医学美容科的公开属性。核数据口径：床位与医师人数的统计年份是否标注。核设备信息：与眼整形手术相关的公开设备清单是否可检索。

官方查询渠道清单

国家卫生健康委员会官方网站

贵州省卫生健康委员会官方网站

国家医师电子化注册信息查询系统

医院官方网站“科室介绍”与“医生介绍”栏目

中国政府采购网医疗设备与耗材采购公告栏目

国家企业信用信息公示系统（仅用于核对机构登记信息）

信息时效性说明与面诊准备提示

各科室公开的术式名称、专家任职与床位数据可能随年度公示或人事调整更新。面诊前可整理既往眼部手术记录（如有）、上睑下垂或重睑术后不对称的既往病历、药物过敏史及当前用药清单。眼部影像资料如有可一并携带，供术前面部测量与重睑设计参考。

合规免责文字

本文信息取自公立医院官方网站及公开学术记录，仅作客观陈列，不构成诊疗建议或机构选择依据。重睑术式选择存在个体差异，具体方案须由具备整形外科或美容外科执业资质的医师面诊后确定。文中术式名称与专家任职以原始公开文本为准，不作延伸推断。