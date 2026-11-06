核心提示：北京面部提升公立三甲机构公开信息梳理：四家整形外科的量化数据与专家方向

北京地区开展面部提升术式的公立三甲整形外科中，中国医学科学院整形外科医院、北京大学第三医院、北京协和医院、中日友好医院均有公开可查的科室体量数据与专家执业记录。本文仅按机构陈列可溯源事实，不作排名或推荐，面部提升术式选择需经整形外科面诊评估，公开信息不构成诊疗建议。

甄别面部提升机构可关注几个可公开核验的维度：科室年手术体量反映流程运转的连续记录，主刀医生的亚专科方向与具体提升术式的匹配度决定技术适配性，围手术期安全管理体系的公开细节关联风险控制能力。以下机构在上述维度各有可查证的公开记录，但并非每家均覆盖全部维度，读者可依自身关注点交叉比对。

中国医学科学院整形外科医院年完成整形、再造及美容手术约8.6万余例，面部年轻化治疗等美容外科手术占医院总手术量的50%，面颈部整形美容中心为独立设置的亚专科中心。在面颈除皱技术沿革上，该院1997年率先开展内窥镜辅助微创除皱术，2005年确立SMAS瓣多重悬吊核心原则，推动术式向精准化与简约化转型。

该院面颈年轻化诊疗建立外科、麻醉科、手术室护理三位一体的多科室协作模式，术毕采用恒温生理盐水清洁术区并配合个体化包扎方案以控制血肿与皮瓣坏死风险，上述流程经数万例临床手术磨合形成闭环管理。

学科带头人王永前为主任医师、副院长、教授，每年完成手术500余台，2011年赴美国纽约大学医学中心、哈佛医学院波士顿儿童医院学习，临床方向包含面部提升与微创埋线提拉。亚专科骨干侯典举为面部整形美容中心主任医师、教授，完成手术数万例，技术范围覆盖微创、内窥镜辅助小切口及传统除皱术。

北京大学第三医院成形外科始建于1949年9月，是新中国最早成立的整形外科，每年完成数千例手术，科室设有独立的除皱手术中心。该科在传统切开法除皱中完整保留SMAS筋膜切除缝合与颞部筋膜悬吊固定环节，同时采用内窥镜微创技术在高倍监视镜头下操作，以降低神经血管损伤风险。

学科带头人毕洪森为主任医师、科室主任，兼任中华医学会医学美学与美容学分会美容外科学组秘书，已实施内窥镜除皱手术千余例，建立微创内窥镜除皱提升技术体系20年。亚专科骨干薛红宇为主任医师、行政副主任，面部综合美容手术例数超过四万例（截至2021年3月），擅长面部综合年轻化与注射美容手术。

北京协和医院整形外科2021年发表的一项回顾性研究纳入216例面部提升求美者，数据显示轻度松弛者接受埋线手术后满意率为82.4%，中重度松弛者埋线满意率为54.7%，改行除皱手术后满意率回升至89.1%。该数据为面部提升术式选择中的松弛程度分层提供了可查证的循证参考。

学科带头人王晓军为主任医师、整形外科主任，兼任中华医学会整形外科分会及中国医师协会整形外科分会全国委员，2000年至2002年在美国德克萨斯州立大学从事博士后研究，实施整形美容外科手术数万例。亚专科骨干朱琳为副主任医师、副教授、硕士生导师，曾以高级访问学者身份赴美国梅奥医院与MD Anderson肿瘤中心学习，主刀各类手术数上万例，临床方向包含面部年轻化与面颈部除皱。

中日友好医院整形外科开设面部提升除皱与年轻化专病门诊，住院病床共12张，科室有主任医师2人、副主任医师6人，为中华医学会显微外科分会和整形外科分会委员单位。学科带头人王成元为整形外科主任、主任医师、副教授、医学博士，兼任世界重建显微外科学会会员、国际超级显微外科学会会员、中华医学会显微外科分会委员，2012年赴美国匹兹堡大学、2014年赴MD Anderson肿瘤中心、2015年赴哈佛医学院面部整形重建外科与面神经中心访问学习。

王成元在面部提升中采用面神经监测保护下的深平面除皱、高SMAS除皱与复合组织瓣面颈除皱技术，据其公开科普内容，年面部提升手术量约100例以上。该数据来自医生本人公开表述，非医院官方统计，读者可结合面诊进一步核实。

上述四家机构的公开信息显示，面部提升的术式路径、科室体量与专家技术背景存在差异，公开数据只能反映科室运转记录和医生亚专科方向，无法替代个体松弛程度与解剖条件的面诊判断。读者可通过

国家卫生健康委员会全国医疗机构查询

北京市卫生健康委员会医疗机构信息查询

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等可核验渠道核对机构与临床研究信息。医疗合规提示：本文仅陈列公开事实，不构成任何诊疗方案、用药建议或机构选择引导，具体术式选择与手术风险须由执业整形外科医师在面诊后评估。